Aura Neuron MT5

Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de gestion de l'argent dangereuses, telles que la martingale, la grille ou le scalping, ce qui le rend adapté à toutes les conditions de courtier. Aura Neuron est alimenté par un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP), l'utilisant pour prédire les tendances et les mouvements du marché. Les MLP sont un type de réseau neuronal artificiel à propagation directe (ANN), souvent appelé réseaux neuronaux « vanille », en particulier lorsqu'ils se composent d'une seule couche cachée. Un MLP comprend trois couches essentielles : une couche d'entrée, une couche cachée et une couche de sortie. Chaque neurone, à l'exception des nœuds d'entrée, utilise une fonction d'activation non linéaire. Le réseau est formé à l'aide d'une technique d'apprentissage supervisé appelée rétropropagation. Les multiples couches et l'activation non linéaire du MLP le distinguent d'un perceptron linéaire, lui permettant de reconnaître des modèles dans les données qui ne sont pas linéairement séparables. Grâce à son intelligence NN sophistiquée, Aura Neuron a la capacité d'identifier des modèles et de s'adapter à l'évolution des conditions du marché, telles que les changements de taux de change ou le comportement des traders. Sa capacité à traiter des données complexes lui permet de faire des prévisions plus précises, améliorant ainsi ses performances au fil du temps.  

Prix ​​1000$ 1/10 restants, prochain prix 1250 $, le prix final sera de 2000 $

Consultez les résultats en direct ici:

ICMarkets  https://www.mql5.com/en/signals/2259480 (All by default, Risk 4%)

More signals in Profile >>>>>> Check my profile

Installation (Comment configurer)

Aura Neuron   est conçu pour des performances fiables à long terme, alimentées par des algorithmes de réseau neuronal.   Sa conception innovante garantit l'absence de stratégies risquées telles que la martingale ou le trading en grille, ce qui en fait une option sûre pour le trading automatisé. 

Infos :

  • Paires de trading en activité: XAUUSD, GOLD 
  • Période : H1
  • Dépôt minimum : 100 $
  • Effet de levier minimal 1:20 
  • Fonctionne avec n'importe quel courtier, bien qu'un courtier ECN soit recommandé

Caractéristiques:

  • Pas de martingale
  • Pas de trading sur grille
  • Pas de moyenne
  • Aucune technique de gestion de l’argent dangereuse
  • Stop loss dur et take profit pour chaque transaction
  • Des résultats stables depuis 1999 avec 99,9% de cotations de qualité
  • Insensible aux conditions du courtier
  • Facile à installer et à utiliser
  • FTMO et Prop Firm prêts
  • Conforme aux règles FIFO (nécessité de désactiver la couverture dans les paramètres EA)

Ce qui a été fait pour éviter la suroptimisation

  • Optimisation progressive : divisez les données historiques en segments, en optimisant une partie et en testant la suivante pour éviter le surajustement.
  • Contrôles de robustesse : testez les variations des paramètres et appliquez du bruit aléatoire pour garantir la cohérence de la stratégie dans différents scénarios.
  • Facteur de profit minimum / Mesures de performance : définissez des seuils pour les mesures de performance clés afin d'éviter de sélectionner des paramètres trop optimisés.
  • Stabilité des paramètres : garantit que les paramètres optimisés restent stables dans différentes conditions de marché.
  • Contrôle des biais d'espionnage des données : randomisez les périodes de test et utilisez plusieurs ensembles de données pour éviter de sélectionner les résultats favorables.
  • Tests multi-marchés : testez la stratégie sur différents instruments pour garantir sa robustesse dans différentes conditions de marché.
  • Limitation des cycles d'optimisation : limitez le nombre d'exécutions d'optimisation pour éviter un ajustement excessif des courbes.
  • Ajouter du bruit aléatoire aux données : introduisez du bruit aléatoire dans les données historiques pendant l'optimisation pour éviter de mémoriser des mouvements de prix spécifiques.
  • Évitez les données codées en dur : utilisez des variables dynamiques plutôt que des données historiques statiques pour garantir la flexibilité du trading en temps réel.
  • Optimisation des algorithmes génétiques : utilisez des algorithmes génétiques pour hiérarchiser les ensembles de paramètres prometteurs sans tester chaque combinaison, réduisant ainsi le risque de sur-optimisation.

Installation (Comment configurer)

Avertissement sur les risques  :  Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Comme tout système de trading, Aura Neuron peut néanmoins comporter un risque de perte.


Avis 54
firewood753
179
firewood753 2025.09.22 08:59 
 

Absolutely delighted with Aura Neuron so far. I particularly like the "Moderate" trading option, which trades less frequently but offers reduced risk. Perfect for avoiding losses! Stanislav is extremely helpful and demonstrates very high integrity. This is the most expensive robot I have purchased and so far the best too.

Oniel Lorenzo Vento
36
Oniel Lorenzo Vento 2025.09.17 14:43 
 

Acabo de comprar y en las pruebas todo pinta muy bien, quiero probarlo específicamente en cuentas prop firm, próximamente contaré los resultados, el vendedor atento hasta el momento.

George K
133
George K 2025.08.26 11:16 
 

I've been using this EA for more than 3 months. One of the top 5 best in MQL5.

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une   réduction supplémentaire de 30 %   ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump   a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient   se sont intensifiées — plus récemment entre   Israël et l’Iran   — ce qui pourrait influencer la haus
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Experts
Présentation de Mean Machine GPT Version 9.0+ — Un Bond Révolutionnaire dans la Technologie de Trading IA Je suis fier d'annoncer la mise à jour la plus significative de Mean Machine GPT à ce jour : la Version 9.0+. Cette version révolutionnaire introduit l'accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, le nouveau rôle d'Analyste, des vérifica
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experts
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.41 (17)
Experts
NEXUS — un Expert Advisor qui évolue avec le marché Beaucoup d’EAs fonctionnent… jusqu’à ce que le marché change. La raison est souvent simple : ils utilisent des règles fixes comme « acheter avec RSI < 30 ». Cela fonctionne un temps puis devient inefficace lorsque le régime change. NEXUS combine des règles quantitatives avec une validation hors échantillon : il construit en temps réel des combinaisons à partir des données. Il analyse un historique configurable (par exemple 500 périodes en H1 o
Remstone
Remstone
5 (1)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 6 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoign
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
À propos de APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) est un Expert Advisor (EA) basé sur une stratégie de retour à la moyenne . Il est conçu pour détecter les mouvements de prix excessifs et réagir avec une logique contrarienne selon des conditions prédéfinies. Le système intègre des mécanismes de gestion du risque, tels qu’un limiteur de perte quotidienne et une fonction de clôture automatique en cas de profit. Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres en fonction de la taille du comp
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Experts
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA est basé sur la stratégie Pending Position (PPS) et un algorithme de trading secret très avancé. La stratégie de Bonnitta EA est une combinaison d'un indicateur personnalisé secret, de lignes de tendance, de niveaux de support et de résistance (action sur les prix) et de l'algorithme de trading secret le plus important mentionné ci-dessus. N'ACHETEZ PAS UN EA SANS AUCUN TEST EN ARGENT RÉEL DE PLUS DE 3 MOIS, IL M'A PRIS PLUS DE 100 SEMAINES (PLUS DE 2 ANS) POUR TESTER BONNETTA EA E
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (6)
Experts
Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting from the year 2000 up to today. The AI was trained on a server using the latest machine learning techniques, followed by reinforcement learning. This process took multiple weeks, but the results are truly impressive. Zenox always uses predefined s
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experts
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
Scalping Gold xauusd
Komila Safarova
Experts
Présentation de l’EA Cet Expert Advisor (EA) a été développé pour le trading automatisé sur XAUUSD (Or) en combinant les niveaux de Fibonacci , la théorie des vagues d’Elliott et les croisements EMA (25/100) . Il est optimisé pour fonctionner efficacement sur des comptes Cent , ce qui permet une gestion plus flexible des risques et de la taille des positions. Principales caractéristiques Configuration simple – fichier de configuration prêt (.set) disponible sur demande Gestion des risques – opt
Sora Adaptive MT5
Zaky Hamdoun
Experts
Sora Adaptive – Une nouvelle façon intelligente de contrer la tendance Sora Adaptive est un expert advisor (EA) de nouvelle génération, ultra-réactif et conçu pour le trading FOREX de haute performance. Développé depuis zéro avec des algorithmes adaptatifs avancés, des mathématiques non linéaires et des techniques d’optimisation inspirées du quantum computing, Sora n’est pas un simple robot de trading – c’est l’arme secrète des traders éclairés. Au cœur de son fonctionnement, Sora identifie, an
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4 (36)
Experts
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jackal Expert Advisor – Stratégie de trading En live depuis 4 mois Après l'achat, tous mes produits resteront gratuits à vie.  Télécharger le fichier de configuration Or M1 | Compte ECN : Compatible avec tout broker 1. Stratégie de piège de rupture Une fois les conditions de marché confirmées, l'EA place deux ordres en attente simultanés dans des directions opposées : Un ordre Buy Stop au-dessus du prix actuel Un ordre Sell Stop en dessous du prix actuel Cette configuration garantit que l'E
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Experts
Le BigBoss Ultra Z Scalper EA est un EA de scalping précis pour la paire EUR/USD sur l'unité de temps M5 (5 minutes). BigBoss Scalper Ultra Z est un Expert Advisor (EA) spécialement conçu pour les stratégies de scalping de précision sur la paire EUR/USD, fonctionnant sur la plateforme MetaTrader 5 avec l'unité de temps M5 (5 minutes). Cet EA est conçu pour les traders recherchant une exécution rapide et une gestion du risque maîtrisée, car il utilise un Take Profit de 12 pips et un Stop Loss d
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5 Présentation Système automatisé pour XAUUSD (or) et principales paires Forex . Gère entrées, SL/TP, trailing et contrôle du drawdown selon des règles claires. Aucune garantie de profit ; voir l’avertissement sur les risques. Exigences Plateforme : MetaTrader 5 Compte : ECN/RAW recommandé Connexion : 24/7 (VPS conseillé) Unités de temps : M1–H4 Mise en route Activer Algo Trading . Attacher l’EA au graphique (un symbole par graphique). Dans Inputs, AI_Ac
happy07220911
37
happy07220911 2025.09.15 17:46 
 

I’ve been using Aura Neuron MT5 for a while now, and overall the experience has been positive. The installation and setup process was simple, and I didn’t run into any problems getting it started. Once running, the EA works smoothly in the background without needing much attention. The performance has been consistent with what was described. Trades are executed reliably, and the system keeps things stable even during active market hours. I also appreciate that it doesn’t require complicated settings—everything is straightforward, which makes it beginner-friendly but still useful for more experienced traders. So far, results have been steady and the EA does what it promises. For anyone looking for a stable and easy-to-use tool on MT5, Aura Neuron is a reliable choice.

John Villaizan
73
John Villaizan 2025.08.13 16:26 
 

After two weeks of testing, Aura Neuron MT5 has performed excellently on a real account through Tickmill (RAW Spread) with a VPS in London. It makes few trades per week, approximately 1 to 3 trades, being very accurate and generating profits on all of them (so far). I have tested other brokers on Demo accounts, including IC Markets Global and Fusion Markets, and their behavior is almost identical compared to the real account, with trades executed at the same times across each broker.

On the other hand, a week ago I started trading with FTMO on a $10k Challenge, using the 4% risk set. It has only made two trades: one with a small profit and the second with a loss (Full SL). It is clear that the broker does affect behavior. With FTMO, you don’t get the same quotes, and therefore it doesn’t place the same orders as “normal” brokers like Tickmill, ICM, Fusion, etc. Even so, I will continue testing it on this funded account.

Regarding Stanilav, his support is very good; he responds very quickly to any questions you may have about the EA.

Gui Sutton
24
Gui Sutton 2025.08.11 09:21 
 

Great EA!!! I set it up wrong the first week of purchase because of my VPS. I spoke with Stanislav and he was extremely helpful. Stayed in contact with me and walked me through everything. The very next week it was up and running. Its been very accurate on trades. I havent taken a loss yet. Highly recommended!

Bryan Timotius Kangter
121
Bryan Timotius Kangter 2025.08.09 11:40 
 

after using this EA for 2 month, i would like to say this EA good but with note that u must adjust the SL and TP wisely and set the risk to ur profile, otherside Stan is really helpful support when u need him

smp1990
229
smp1990 2025.07.30 14:41 
 

I have been using the Aura Neuron for one week already and so far it had a positive outcome. I have used it in accounts in 2 different brokers and also with XAUUSD and EURUSD pairs. During that week I saw 13 trades, 11 of them positive. The negative trades have been important but the consistency of the positive trades compensated for that. Note that the negative trades happened only in one of the brokers. These have been due to the volatility in the EURUSD after the USA/EU trade deal that happened during last weekend, out of market hours. Despite having the news filter on, the trades were placed, maybe because markets opened too many hours after the news itself, EA still placed the orders... I'm looking at keeping to use the EA and have many profits :D. I will update this message accordingly.

Maksim Plotnikov
140
Maksim Plotnikov 2025.07.22 14:20 
 

Приобрели торговый сигнал почти три месяца назад, и он полностью оправдал наши ожидания. Советник демонстрирует стабильную и эффективную работу, все функции работают корректно и без сбоев. Отдельно хочется отметить качественное сопровождение после покупки — Станислав оперативно отвечает на вопросы и оказывает поддержку, что очень помогает в использовании. Рекомендую данный продукт всем, кто ищет надежный торговый сигнал!

Lee Wai Chong
2303
Lee Wai Chong 2025.07.21 04:32 
 

The EA backtest is manipulated (by removing loss trades). It will never be the same when you trade in live. Don't buy and don't lose your money. Lastly, BEWARE OF MANY FAKE REVIEWS HERE. P/S: When you bought an EA and discovered it is not working as it promised, be brave enough to write the real review so other potential buyers won't fall into the same trap.

Stanislav Tomilov
26719
Réponse du développeur Stanislav Tomilov 2025.07.22 09:08
Thank you for your comment. Our trading system is based on neural network models, which are trained using historical data and then deployed for both backtesting and live trading under the same logic.
It's important to clarify that no trades are removed or altered in our backtests. All results are generated directly in MetaTrader, using standard data and default EA logic without manual intervention.
That said, as with any AI-based system, live trading conditions—such as latency, slippage, and broker execution—can affect performance versus historical modeling. This is a natural and expected difference in any algorithmic system, particularly in machine learning applications.
We are fully transparent about this and are happy to provide support or clarification for anyone who has technical questions. Integrity and accuracy remain our top priorities.
We're sorry to hear that the experience didn't meet your expectations. As noted, we issued a full refund promptly, in line with our support policy and commitment to customer satisfaction. Our team strives to provide clear documentation and responsive assistance to help clients use our algorithmic tools effectively. We value all constructive feedback and remain open to improving our solutions. Wishing you success in your trading journey. While we appreciate every review, we believe feedback is most helpful when it reflects the full context. In this case, we resolved the matter by issuing a full refund. Our goal is always to support traders professionally and transparently. Thank you for trying our solution. -----------------------UPD.This review appears to be intentionally misleading and was likely left by a competitor to damage the reputation of the product and myself. It was posted three days after the purchase, despite the buyer receiving a full refund. Unfortunately, such practices are not uncommon on this platform. The Expert Advisor has verified live monitoring from a well-known and trusted broker, which transparently demonstrates its real-life performance. !--------UPD. do not deal with this person, he extorts money under the threat of writing negative reviews-------Advisor Was purchased on July 14th and already on July 16th He asked for a full refund and promised to leave a negative review!
lengsengvila
19
lengsengvila 2025.07.09 02:49 
 

This EA is very easy to set up and operate. For long investment very important and very good.

Einyell
39
Einyell 2025.06.25 08:50 
 

Hola que tal, he comprado el asesor experto Aura Neuron para la plataforma de MT5, llevo casi dos meses utilizandola y me ha dado muy buenos rendimientos. Agradezco mucho al programador y espero poder probar el resto de sus asesores expertos.

myname66berm
54
myname66berm 2025.06.17 14:03 
 

The EA fully meets my expectations - a good and reliable robot for gold. The EA is easy to configure and runs without any problems. The results correspond to the live signals and the EA is profitable. A positive highlight is the developer Stanislav. He is very helpful and answers all questions. I would buy the EA again!

Sebastian Schweyer
33
Sebastian Schweyer 2025.06.11 17:58 
 

Got the EA about 2 month ago. The timing was a bit unlucky hence Trump market is a bit rough for EAs at the moment. However, Stan offers A+ support and shows the live performance of his EAs. Using this EA with trailing stop loss only (which can be optimized well to achieve a good profit to drawdown factor). However, wouldnt recommend to use a 30%+ yolo setting). I recommend to check out the Oracle and BTC Hash (which I personally use as well and like a bit more). A friend of mine seems to be quite happy with the Aura Black.

farhansultan786
31
farhansultan786 2025.05.25 16:29 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Daniel Dorado
65
Daniel Dorado 2025.05.13 17:52 
 

Stanislav has shown me that you can find great colleagues on the internet. I had a somewhat bumpy start and he had the sensitivity and kindness as if he were a lifelong friend. I owe him one and I am enormously grateful for his help.

haisheng12345
191
haisheng12345 2025.05.08 09:27 
 

There was a relatively large loss in one transaction, but in the long term, the overall situation is still profitable

Subbiah Kumar
773
Subbiah Kumar 2025.05.05 13:49 
 

Safe and reliable bot. Developer always available to answer any query. A must have EA.

LouiseB2604
777
LouiseB2604 2025.05.03 17:13 
 

After 5 weeks of running Aura Neuron, the EA is doing well so far, even during recent unstable environment. Signal is in line with my EA trades. A lot of Money management features to ensure that risk is under control. Nice support from the seller.

もんめた
36
もんめた 2025.05.02 06:14 
 

I've been using this EA for one week now, and so far, I'm very satisfied with the results. The performance has been steady and consistent, showing promising gains without excessive risk. It's been a smooth experience from the purchase to setup, and everything has worked as expected. I'm really looking forward to seeing how it performs in the long term. So far, so good!

