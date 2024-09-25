Aura Neuron MT5

Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de gestion de l'argent dangereuses, telles que la martingale, la grille ou le scalping, ce qui le rend adapté à toutes les conditions de courtier. Aura Neuron est alimenté par un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP), l'utilisant pour prédire les tendances et les mouvements du marché. Les MLP sont un type de réseau neuronal artificiel à propagation directe (ANN), souvent appelé réseaux neuronaux « vanille », en particulier lorsqu'ils se composent d'une seule couche cachée. Un MLP comprend trois couches essentielles : une couche d'entrée, une couche cachée et une couche de sortie. Chaque neurone, à l'exception des nœuds d'entrée, utilise une fonction d'activation non linéaire. Le réseau est formé à l'aide d'une technique d'apprentissage supervisé appelée rétropropagation. Les multiples couches et l'activation non linéaire du MLP le distinguent d'un perceptron linéaire, lui permettant de reconnaître des modèles dans les données qui ne sont pas linéairement séparables. Grâce à son intelligence NN sophistiquée, Aura Neuron a la capacité d'identifier des modèles et de s'adapter à l'évolution des conditions du marché, telles que les changements de taux de change ou le comportement des traders. Sa capacité à traiter des données complexes lui permet de faire des prévisions plus précises, améliorant ainsi ses performances au fil du temps.

Aura Neuron est conçu pour des performances fiables à long terme, alimentées par des algorithmes de réseau neuronal. Sa conception innovante garantit l'absence de stratégies risquées telles que la martingale ou le trading en grille, ce qui en fait une option sûre pour le trading automatisé. Infos :



Paires de trading en activité : XAUUSD, GOLD

XAUUSD, GOLD Période : H1

Dépôt minimum : 100 $

Effet de levier minimal 1:20

Fonctionne avec n'importe quel courtier, bien qu'un courtier ECN soit recommandé

Caractéristiques:

Pas de martingale

Pas de trading sur grille

Pas de moyenne

Aucune technique de gestion de l’argent dangereuse

Stop loss dur et take profit pour chaque transaction

Des résultats stables depuis 1999 avec 99,9% de cotations de qualité

Insensible aux conditions du courtier

Facile à installer et à utiliser

FTMO et Prop Firm prêts

Conforme aux règles FIFO (nécessité de désactiver la couverture dans les paramètres EA) Ce qui a été fait pour éviter la suroptimisation Optimisation progressive : divisez les données historiques en segments, en optimisant une partie et en testant la suivante pour éviter le surajustement.

Contrôles de robustesse : testez les variations des paramètres et appliquez du bruit aléatoire pour garantir la cohérence de la stratégie dans différents scénarios.

Facteur de profit minimum / Mesures de performance : définissez des seuils pour les mesures de performance clés afin d'éviter de sélectionner des paramètres trop optimisés.

Stabilité des paramètres : garantit que les paramètres optimisés restent stables dans différentes conditions de marché.

Contrôle des biais d'espionnage des données : randomisez les périodes de test et utilisez plusieurs ensembles de données pour éviter de sélectionner les résultats favorables.

Tests multi-marchés : testez la stratégie sur différents instruments pour garantir sa robustesse dans différentes conditions de marché.

Limitation des cycles d'optimisation : limitez le nombre d'exécutions d'optimisation pour éviter un ajustement excessif des courbes.

Ajouter du bruit aléatoire aux données : introduisez du bruit aléatoire dans les données historiques pendant l'optimisation pour éviter de mémoriser des mouvements de prix spécifiques.

Évitez les données codées en dur : utilisez des variables dynamiques plutôt que des données historiques statiques pour garantir la flexibilité du trading en temps réel.

Optimisation des algorithmes génétiques : utilisez des algorithmes génétiques pour hiérarchiser les ensembles de paramètres prometteurs sans tester chaque combinaison, réduisant ainsi le risque de sur-optimisation.

Avertissement sur les risques : Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Comme tout système de trading, Aura Neuron peut néanmoins comporter un risque de perte.




