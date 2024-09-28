The Infinity EA MT5

Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo

Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD, XAUUSD et AUDCAD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une technologie d'analyse de données basée sur l'IA fournie par la dernière version de ChatGPT pour rendre votre expérience de trading globale exceptionnelle.

Connectez-vous avec d'autres traders en rejoignant notre communauté MQL5 de plus de 7 000 membres. Restez informé des dernières mises à jour de produits, des conseils et du contenu exclusif.

Infinity EA s'appuie sur une stratégie de scalping pilotée par l'IA.

L'EA est intégré à ChatGPT-4 Turbo pour une analyse des données en temps réel.

Infinity EA apprend en permanence à partir des données du marché grâce à l'apprentissage automatique.

La gestion des risques est au cœur d'Infinity EA, avec des fonctionnalités telles que les paramètres fixes de Stop Loss et de Take Profit qui protègent le capital et bloquent les bénéfices.

L'EA effectue également une analyse avancée des chandeliers pour identifier les entrées de trading de haute qualité.

Infinity EA est entièrement compatible avec les sociétés d'accessoires.

Prix promotionnel : 599 $ jusqu'à 5 achats | Prix suivant : 799 $ | Prix final : 2999 $

Capital initial : 700 $.

Période : N'importe laquelle.

Paires de devises recommandées : XAUUSD (or), GBPUSD et AUDCAD.

Courtiers : Courtiers recommandés avec des spreads faibles tels que Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets, etc.

VPS : Pour un trading ininterrompu, l'utilisation d'un VPS est recommandée.

Paramètres : pré-optimisé pour une utilisation simple, aucune configuration supplémentaire n'est requise. Il suffit de brancher et de jouer.

Avec plus d'une décennie d'expérience dans le trading sur le Forex et l'or, j'ai consacré ma carrière au développement de conseillers experts qui automatisent le processus de trading pour les traders de tous niveaux. Mon objectif est de créer des solutions de trading efficaces, sûres et constamment rentables.

Avertissement sur les risques - Le trading sur le marché des changes comporte des risques importants et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées de l'Infinity EA ne préjugent pas des résultats futurs. Assurez-vous de bien comprendre les risques encourus et de ne trader qu'avec de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.