Luna AI PRO

4.67

Promotion de lancement :

  • Seulement 1 exemplaires disponibles à 399$
  • Prix ​​final : 2000$
  • Il n'y aura qu'un nombre limité d'exemplaires vendus de cet EA


Libérez la puissance de l'intelligence artificielle et portez votre trading à des sommets sans précédent avec le  Luna AI Pro EA  , le robot de trading "mean reverse" le plus avancé du marché.

Conçu pour répondre aux besoins des traders chevronnés et des débutants, ce système de pointe piloté par l'IA est équipé d'un large éventail de fonctionnalités pour optimiser votre stratégie de trading et maximiser vos profits.

Libérez tout le potentiel de votre stratégie de trading avec Luna AI Pro.  Embrassez l'avenir du trading et laissez l'intelligence artificielle avancée révolutionner votre parcours d'investissement.

Découvrez la puissance de l'IA aujourd'hui et rejoignez les rangs des traders prospères du monde entier.


Pourquoi cet EA est différent :

  • OneChartSetup -> exécuter toutes les paires à partir d'un seul graphique
  • Moniteur de performance individuel : chaque paire verra automatiquement son risque réduit s'il ne fonctionne pas bien, et à nouveau augmenté s'il est à nouveau rentable.
  • N'utilise PAS de techniques de trading risquées comme la martingale, les grilles ou les transactions avec un stoploss très large, etc.
  • Gestion stricte du commerce et des risques
  • Expérience éprouvée en matière de comptes en direct : déjà en ligne depuis plus d'un an
  • Pas de faux backtests/manipulés



Résultats en direct (faible risque) :   https://www.mql5.com/en/signals/1502590

Configuration de l'EA :   https://www.mql5.com/en/blogs/post/753391


Apprentissage automatique intelligent :

Luna AI Pro exploite la puissance des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser de grandes quantités de données de marché historiques et en temps réel.  Cela permet au robot de s'adapter et d'évoluer, améliorant continuellement ses décisions de trading en fonction de l'évolution des conditions, des tendances et des modèles du marché.  Gardez une longueur d'avance et capitalisez facilement sur des opportunités lucratives.


Analyses prédictives:

Notre robot de trading utilise des analyses prédictives sophistiquées pour prévoir avec précision les mouvements du marché.

En analysant plusieurs indicateurs et modèles techniques, Luna AI Pro vous fournit des signaux prédictifs, vous permettant de garder une longueur d'avance sur le marché.


Stratégies personnalisables  :

Avec Luna AI Pro, vous avez le contrôle total.  Adaptez les stratégies de trading à vos préférences et à votre tolérance au risque à l'aide de notre interface intuitive. 


Gestion des risques:

Protégez votre capital avec les outils avancés de gestion des risques de Luna AI Pro.  Il fixera des niveaux de stop-loss et de take-profit pour limiter automatiquement vos pertes et sécuriser vos gains.  Notre robot surveille en permanence les conditions du marché et ajuste sa stratégie de trading en conséquence, atténuant les risques potentiels et préservant votre investissement.  L'EA utilise également une variété de fonctionnalités de sécurité, telles que des filtres d'actualités, des filtres de diffusion, des filtres de corrélation commerciale, des filtres de survol et d'échange.


Comment faire un backtest :

pour MT4, exécutez le backtest sur la période M5 pour chacune des paires optimisées.  Pour MT5, exécutez le backtest sur EURUSD M5 et activez OneChartSetup dans les paramètres de l'EA.


Comment courir en direct :

Assurez-vous d'abord d'ajouter les 2 URL suivantes aux paramètres du MT4/MT5 (Outils -> Options -> Expert Advisors -> URL autorisées) :

  https : // www .worldtimeserver.com/ (enlevez les espaces !)

  https: // nfs .faireconomy.media/    (enlevez les espaces !)

Ensuite, exécutez simplement l'EA sur un graphique EURUSD M5 et activez OneChartSetup dans les paramètres de l'EA.  Définissez vos paramètres de taille de lot.


Pour une compréhension complète de toutes les fonctionnalités et configurations d'EA, veuillez lire la description complète  ici


Avis 3
Philippe Gerard De Paix De Coeur
1196
Philippe Gerard De Paix De Coeur 2023.07.24 14:16 
 

Note en attente de resultats. Acheté ce jour et installé sur deux de mes comptes. Il me manquait un bon EA de nuit. Au vu des backtests, j'ai qu'une hâte, le voir fonctionner et devenir aussi rentable que les backtests. Je mettrais à jour d'ici un mois mon évaluation. Mais en attendant je mets 5 etoiles par rapport au produit proposé et au détail de la configuration.

gregorv333
167
gregorv333 2024.04.23 07:38 
 

This EA performed very good in the last 6 months, as I started to use it on live account. However the swap costs increased since a few weeks and the EA created less trades. Lets say many possible trades have been skiped due to the swap filter, which is optional available in this EA and I use it to avoid closures with loss due to high swap costs, especially on the triple swap day. So the perfomance declined in the last weeks, but still positive.

Boris Smirnov
207
Boris Smirnov 2023.12.12 07:13 
 

This is not the first advisor that I purchased from this developer. According to backtests it does not match, the error is very large. I disabled it because it doesn't match my goals.

Produits recommandés
Oblivion
Maksim Neimerik
4.67 (3)
Experts
Requirement for the EA use : the EA needs a low spread (recommended spread value is 2) and minimum slippage! Systems that operate based on Bollinger waves signals are considered to be among the systems with the best results and reliability. The Oblivion Expert Advisor also belongs to such systems. In addition to Bollinger waves, the Expert Advisor uses the following indicators: Stochastic and Moving Average. The EA does not use Martingale and grid systems! Recommended Expert Advisor operation t
FREE
Shogun RX
Thamini De Oliveira Feitosa Puntel
Experts
10 COPIES AT $ 99 ! After that, the price will be raised to $ 150 . After years of painstaking research and development, we are offering the opportunity for you to have this incredible tool in your automated trading portfolio. SHOGUN RX is a strategy that has a very advanced secret trading algorithm. It is a safe EA that trades using pending orders with a defined Stop Loss, Take Profit and 2 smart Trailing capabilities. LIVE ACCOUNT ---> CLICK HERE Pair: USDJPY TimeFrame: H4. Minimum deposit
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.75 (4)
Experts
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
RobotX
Andrey Karyaka
Experts
This robothas great potential. Agloballyhidden intelligence calculation system. This expert has flexible settings. I am sure you won not have any problems with it. The principle is run, set up and forget. He does everything is own. This is very handy. Try a monthly subscription. I am sure with a high degree of probability. You ill want the unlimited version. That is exactly what you are here for.
HIBgRID
Luca Pulito
5 (2)
Experts
Follow live performance:   Aggressive settings: https://www.mql5.com/en/signals/564559 Revolutionary hybrid grid: more than 13 years backtest with starting balance as low as 100 dollars - VERY IMPORTANT TO BACKTEST DEMO: please read backtest instruction or ask via PM. Description: The HIBgRID is a Hybrid Grid EA based on the mean-reverting characteristics of the pair GBP/CAD during low volatility and low volume period. The EA utilizes the mathematical principles of a Ornstein–Uhlenbeck process t
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
Sirr Scalper for PipFinite
Bruno Rosa
Experts
SIRR Scalper for PipFinite is a robot that has been designed to work with the PipFinite Trend PRO Indicator. It is a dynamic EA that is very active with trades and capital management. The EA can trade the popular symbols EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. Check our   Blogs   where we share news and set files When you buy my robot, you are welcome to drop me a message to discuss the best setup in combination with the set files 2 purchas
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experts
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
Steadygains
Tychique Rukundo
Experts
Minimum capital for euro USD, GBP USD, nzd USD, aud USD IS 500$, for gold USD btc USD :2000$. To be safe don't use the bot on two pairs at the same time. You can use the capital of 5$ minimum if you put the bot on cents account. For 100$ cents account you Can put the bot on all the pairs we specify above. Don't add volume beyond 0.01, but if you have enough capital you can adjust the volume. To be safe use the bot on 1h time frame. If you have 100$ on cents account you can add on any time frame
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Experts
It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. I work with this EA, and the reversal/pullback version since 2014.  This is a demo   version of the full   Breakout Monster EA . It works on Real and Demo accounts. Demo version restrictions: Money Management is disabled. Lot size is restricted to 0.01 lots only (Or the minimum allowed by broker). Numerical, SL and TP set to 100 pips. They cannot be modified in
FREE
Portfolio UFO
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on GOLD (XAUUSD) M30 TF.  Multiple EAs traded together will lead to a bigger profits and smoother equity curve. 5 not correlated EAs logics for GOLD (XAUUSD) M30 merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has b
Portfolio Superman
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on GOLD (XAUUSD) H1 TF.  Multiple EAs traded together will lead to a bigger profits and smoother equity curve. 5 not correlated EAs logics for GOLD (XAUUSD) H1 merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has bee
ZBoost
Mr Jack Joseph Wilson
4.8 (5)
Experts
zBoost is an Expert Advisor that promotes rapid equity growth. The system utilizes precise entry requirements to start a trade and uses a total floating profit to determine the closing time. This exit strategy means that even if your trade is placed in an unfavourable time in the market it will correct it with additional trades later. This EA is intended only for the EURUSD pair only , however you may use it on others if you correctly test it and find correct settings that suit you. Pair: EURUSD
FREE
Trend Follower MQLSquare MT4
Maziar Safaeinajafabadi
3 (1)
Experts
Choose your desired lot size and profit target, and watch the magic happen ! Introducing the Trend Follower EA , your ultimate trend-tracking trading assistant. This intelligent algorithm tirelessly follows market trends and trades in the chosen direction until your profit target in dollars is met. Additionally, we offer a unique "Single Cycle" option. When activated ( strongly recommended ), the EA automatically removes itself from your chart after reaching its profit goal. It patiently waits
FREE
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Crypto Trend Pro
Paulo Martins Barbosa
3 (1)
Experts
Concept Crypto Trend  is a system that identify the safest cryptocurrency price trends. This system is focused on a long-term stable growth . It does not need to be constantly updated as it adapts naturally to varied market conditions. No martingale, no grid, no hedge, no other dangerous strategy. Only strict rule-based approach to trading, allowing to maximise return while having risks under control . Get Crypto Trend Pro and never miss the big cryptocurrency movements again. Results Live t
ATS Quantum
Ruslan Pishun
Experts
This long-term trading system works on 20 pairs and 1 timeframes. The Expert Advisor uses various trading systems, such as trend trading, countertrend trading and others. This increases the chances of sustained growth and reduces exposure to a single pair or individual operations. The risk is tightly controlled. The EA has the built-in smart adaptive profit fixing filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. It does not need arrival of every tick and hig
EA MECHANIC
Antonin Skaryd
Experts
[EA] MECHANIC is a MetaTrader (MT4) Expert Advisor designed for use with three basic currency pairs EURUSD, GBPUSD and AUDUSD. With individual settings, it can work very well on any currency pair as well. The EA implements complete, fully functional and exact mechanical trading strategy, with no place for emotions. It is based on standard MT4 indicators "Bollinger Bands" and "Parabolic SAR". The strategy is working on Timeframe M5 only. It is very easy to set up and supervise. Features It can b
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experts
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Illusion
Evgeniy Zhdan
3 (2)
Experts
The Illusion EA uses the probability theory - after a series of consecutive virtual losses - i.e. right during a flat the EA already starts trading in the trend. In addition, the EA considers the ratio of bullish/bearish candles on the higher timeframes to determine the greatest probability of the price movement direction. Only 1 order can be opened at a time. In case of a loss the following order will be placed with an increased lot (the multiplication coefficient is set in the parameters). The
Tiger Security
Yang Wu
Experts
ATTENTION : The Tiger Security EA can not be tested in the MT4 strategy tester !!!  TigerSecurity EA  robot is a fully automated robot for  Forex trade.  TigerSecurity EA  is a combination numerous special trend strategy ,that It provides the possibility the best entries of the trade . TigerSecurity EA robot is designed  for medium and long term trading ,the robot will help you deal with and manage emotions ,and you don't need worry about news release any more !!  The trend is the key ,the Tige
MMM Japanese Candle Sticks
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Candle Trap EA
David Binka Kumatse
Experts
This EA is built to work using a combination of some indicators together with price action. It makes use of some special candle sequence to enter trades. The strategy exhibits  scalping  tendency and  hedging  characteristics for recovery. If a signal is generated the expert places buy/sell orders with its corresponding hedge order at some calculated distance(pips) away. If signal works as expected, the EA takes profit intelligently by closing these orders at some minimum Profit(automatic). If h
Correct Approach Open 4
Ivan Simonika
Experts
Correct Approach   is a multi-currency multi-functional Expert Advisor that works on any time frame and in any market conditions. The robot is based on an averaging system with a non-geometric progression of building a trading grid. Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limit. Building a trading grid taking into account important internal levels. Possibility to adjust trading aggressiveness. The Expert Advisor comes with proven templates for variou
SM Gold Scalping
Igor Pereira Calil
Experts
Le spécialiste SM Gold Scalping est un robot pour Meta Trader dans le but de travailler avec les propres tendances et stratégies du robot. OBTENEZ SM Gold Scalping INSTALLÉ ET FONCTIONNANT GRATUITEMENT SUR VOTRE COMPTE, DEMANDEZ-MOI UN MESSAGE PRIVÉ. SM GOLD Scalping est un robot (scalping) à court terme extrême, il remodèle le graphique à travers des tendances rapides, ouvre et clôture les ordres avec un profit rapide dans des durées de 5 à 10 minutes ou jusqu'à 30 secondes, en répétant le pro
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promotion de lancement : Nombre limité d'exemplaires disponibles au prix actuel Prix ​​final : 990$ NOUVEAU : obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bienvenue sur DayTrade Pro Algo !   Après des années d'étude des marchés et de programmation de différentes stratégies, j'ai trouvé un algorithme qui a tout ce dont un bon système de trading a
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Experts
趋势EA“缔造者”4.1.8版本最新产品，联系方式qq398867673 ，微信15940404448，（qq不经常登录，电话微信均可）都是实名认证的。国内按授权开户数量限制、授权交易仓位限制、授权使用时间限制为参考依据定价，不管您是大资金还是小资金都有相应的权限价格。黄金缔造者经过多次更新现在的交易获利能力有目共睹如图。 购买须知： 1.提供所想要授权账号，用于写入EA授权； 2.报备账户资金额度以及所想使用的时间（半年起），用于写入EA授权； 3.添加微信，有一个简单的培训； 4.本产品只适合XAUUSD的交易； 5.产品为趋势类EA，所以震荡行情会小亏，属于正常，趋势行情大赚。 （注：交易一定是有亏有赚，主要看盈亏比例，我们不会说“放心用单单都赢利”这种骗人的话）。 虽然在官网售卖，但我们有修改权限的权力，有人不相信可以联系我们，先给你写一个简单的EA都是可以的，也可以你购买产品后，额外为你写一个你自己的策略EA，算是赠送。定价高低自有意义，我们只会给最好的产品，定最合适的价格。本产品为mt4使用 EA介绍： 1.EA没有任何参数，所有的算法我们全部封存在EA里了，使用简单；
Forex Trading Robot FORBS
Rodrigue Osirus
Experts
FORBS is a Forex Robot that uses the alligator indicator as its main intelligence to place trades automatically. It has a money management capability to ensure your account does not run out of margin. However we advise you to check your trades frequently as trading Forex is highly risky. Check the screenshots to see the results. Before you drag and drop the robot on a live chart, make sure you start first with the strategy tester.
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experts
Présentation de HFT KING EA – Le roi ultime du trading HFT ! Ce système de trading haute fréquence entièrement automatisé est conçu pour révolutionner votre expérience de trading grâce à son algorithme avancé et ses fonctionnalités de pointe. HFT King utilise une combinaison unique d'analyse technique, d'intelligence artificielle, de trading haute fréquence et d'apprentissage automatique pour fournir aux traders des signaux de trading fiables et rentables. La technologie de pointe de HFT King es
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.33 (6)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.35 (26)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan ou  Quantum King  gratuitement !*** Demande
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.44 (9)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Forex trading bot ai
Andrey Kozak
Experts
Forex trading bot ai est un robot basé sur l'intelligence artificielle avec des capacités d'auto-apprentissage. Ce robot initie ses premières transactions en fonction des paramètres d'entrée spécifiés dans les réglages. Chaque transaction exécutée par le robot est enregistrée dans un fichier (mémorisée). Ensuite, le robot analyse toutes les transactions clôturées ainsi que les conditions dans lesquelles elles ont été clôturées. Si le profit total des transactions clôturées est négatif, le robot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Range AI MT4
Leonid Arkhipov
Experts
J’ai créé Range AI pour trader sereinement et sans risques inutiles. Cet Expert Advisor est basé sur un algorithme complexe entraîné par intelligence artificielle. Son rôle est de trouver des points d’entrée fiables et de trader avec prudence — sans grille, sans martingale et avec un drawdown minimal. Range AI construit une zone de prix, attend la confirmation et ne fonctionne que dans les situations où la probabilité de succès est la plus élevée. Pour moi, il était important de créer un systè
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA, également connu sous le nom de Green Man en raison de son logo distinctif, est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour surmonter les défis ou les évaluations des entreprises de trading propriétaires (prop firms) qui permettent les stratégies de trading à haute fréquence (HFT). Pour une période limitée : utilitaires gratuits d'une valeur de $198 lorsque vous achetez HFT Prop Firm EA Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Suivi des performances du d
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Experts
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader   combine une stratégie d'évasion et de suivi de tendance avec un maximum de deux transactions par jour. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre Support solide et de notre indicateur de scanner de tendance, veuillez envoyer un mp. Moi!  Veuillez noter que je ne vends pas mes EA ou sets spéciaux sur telegram, ils ne sont disponibles que sur Mql5 et mes fichiers de sets ne sont disponibles que su
YOLO Diamond hands
Inrexea Limited
4.63 (35)
Experts
Super full auto combine with concept yolo and openEA https://www.mql5.com/en/market/product/97470 Upgraded 4.0 to all pairs also good to use . if you want to improve your   manual trading skills   , YOLO is a good tool for you to train your manual trade , if your decision is not too horrible , YOLO will help you TP , and you can start your next decision    The best match with indicator :  Here Instruction : Here  Concept of YOLO: You Vote every day , if your decision match with the trend I cod
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Signaux Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix. Prochain prix : $599.99 Disponible pour MT4 et MT5 MT5 Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage. Chaque transaction est protégée par un Stop Loss (SL) fixe, adapté à chaque paire. Les profits sont sécurisés par un Trailing Stop. Cet EA fonctionne sur co
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Hunting Cat Scalper
Pak Hong Poon
4.69 (13)
Experts
Hunting Cat Scalper is a fully automated trading robot on mainly USDJPY. It well identifies potential breakout levels in certain price patterns and then trades along with the breakouts.  A FREE copy of Superdog Pro is gifted along with the purchase of Hunting Cat Scalper. Contact me for further details and conditions. Current Price: $349 --> (Next price $449) Live signal: Set C (with trailing stop):  https://www.mql5.com/en/signals/2231094 Main Features Identifies breakout levels in price patter
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
Plus de l'auteur
The ORB Master
Profalgo Limited
4.85 (20)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (25)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.45 (86)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NOUVEAU : Achetez Goldbot One et choisissez 1 EA gratuitement !! (pour 2 comptes commerciaux) REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici LIVE SIGNAL Présentation de     Goldbot One   , un robot de trading hautement sophistiqué conçu pour le marché de l'or. En se concentrant sur le trading en cassure, Goldbot One exploite à la fois les niveaux de support
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Experts
Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec un
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Experts
Promotion de lancement : Nombre limité d'exemplaires disponibles au prix actuel Prix ​​final : 990$ NOUVEAU : obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bienvenue sur DayTrade Pro Algo !   Après des années d'étude des marchés et de programmation de différentes stratégies, j'ai trouvé un algorithme qui a tout ce dont un bon système de trading
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Experts
Promotion actuelle : Plus qu'un seul à 549$ Prix ​​final : 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro est un système de trading unique sur le marché.  Il se concentre entièrement sur l'exploitation de la volatilité du marché Bitcoin en négociant les cassures des niveaux de support et de résistance. L'EA se concentre sur la sécurité
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec une
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
Starlight MT5
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promotion actuelle : Maintenant seulement 349$! Prix ​​final : 999$ N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   STARLIGHT est un scalpeur de nuit très avancé et à faible risque qui utilise une approche unique de l'algorithme d'entrée par rapport aux autres scalpeurs de nuit.  Il a été développé en utilisant des années d'expérience dans le trading en direct avec la stratégie moyenne-inverse, et a sélectionné uniquement les
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.64 (33)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Seul un nombre très limité d'exemplaires sera disponible au prix actuel ! Prix ​​final : 999$ NOUVEAU (à partir de 349$) --> OBTENEZ 1 EA GRATUITEMENT (pour 2 numéros de compte commercial). Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bienvenue sur BITCOIN REAPER !   Après l'énorme succès du Gold Reaper, j'ai décidé qu'il était temps d'appliquer les mêmes principes gagnants au mar
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.92 (25)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading profession
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promotion de lancement : Nombre limité d'exemplaires disponibles au prix actuel Prix ​​final : 990$ NOUVEAU : obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bienvenue sur DayTrade Pro Algo !   Après des années d'étude des marchés et de programmation de différentes stratégies, j'ai trouvé un algorithme qui a tout ce dont un bon système de trading a
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experts
PROMO DE LANCEMENT : SEULEMENT 34 9 $ au lieu de 990$ ! Il ne reste que quelques exemplaires à ce prix promo ! N'oubliez pas de consulter notre "   Pack combo Ultimate EA   " sur notre   blog promotionnel   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Résultats en direct à faible risque Résultats en direct à haut risque Bienvenue chez STABILITY PRO  : l'un des systèmes de réseau les plus avancés, stables et à faible risque du marché ! Cette EA a été soumise à des tests de résistance sur l'historique
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Red Hawk MT5
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Recommended for HEDGING MT5 account types only! Since this kind of strategy works best with low spread and fast executi
Night Owl
Profalgo Limited
3.5 (8)
Experts
NIGHT OWL is a night scalper that trades during the most quiet times of the market. Markets tend to range in that period and the EA will trade those ranging movements. Each trade will have an initial stop loss and take profit, but the EA uses also advanced SL management algorithms that will evaluate the strength of the trades and close out early if necessary. The EA works on all pairs that have stable spread and quiet moves during the night. But it is programmed to also handle bigger spreads wit
Grid King
Profalgo Limited
4.12 (41)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Experts
NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
Starlight MT4
Profalgo Limited
3.2 (5)
Experts
Promotion actuelle : Maintenant seulement 349$! Prix ​​final : 999$ N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   STARLIGHT est un scalpeur de nuit très avancé et à faible risque qui utilise une approche unique de l'algorithme d'entrée par rapport aux autres scalpeurs de nuit.  Il a été développé en utilisant des années d'expérience dans le trading en direct avec la stratégie moyenne-inverse, et a sélectionné uniquement les m
Little trade helper
Profalgo Limited
Indicateurs
Little Trade Helper is a fine tool for manual traders. It can quickly draw trendlines and support/resistance lines that will help to identify good price levels for placing entries, or set SL/TP levels. This indicator will not provide any direct buy/sell signals or notification, but is purely meant for those traders that want to get a quick graphical help in finding important levels on the chart. When switching to another timeframe, the indicator will immediately adjust and re-calculate all le
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
Promotion actuelle : Plus qu'un seul à 549$ Prix ​​final : 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro est un système de trading unique sur le marché.  Il se concentre entièrement sur l'exploitation de la volatilité du marché Bitcoin en négociant les cassures des niveaux de support et de résistance. L'EA se concentre sur la sécurité
Apex Trader MT4
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Seulement 2 exemplaires disponibles à 199 $ Prix ​​final : 999$ NOUVEAU : Achetez maintenant et obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Résultats en direct :   https://www.mql5.com/en/signaux/1836525 high risk account Présentation du dernier ajout à notre gamme de robots de trading forex -     l'Apex Trader   . Développé grâce à des années d'expérience dans la création de conseillers experts, Apex Trader est un puissant outil de trading pour le march
Stability Pro MT4
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
PROMO DE LANCEMENT : SEULEMENT 34 9 $ au lieu de 990$ ! Il ne reste que quelques exemplaires à ce prix promo ! N'oubliez pas de consulter notre "   Pack combo Ultimate EA   " sur notre   blog promotionnel   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Résultats en direct à faible risque Résultats en direct à haut risque Bienvenue chez STABILITY PRO  : l'un des systèmes de réseau les plus avancés, stables et à faible risque du marché ! Cette EA a été soumise à des tests de résistance sur l'historique
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NOUVEAU : Achetez Goldbot One et choisissez 1 EA gratuitement !! (pour 2 comptes commerciaux) REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici LIVE SIGNAL Présentation de     Goldbot One   , un robot de trading hautement sophistiqué conçu pour le marché de l'or. En se concentrant sur le trading en cassure, Goldbot One exploite à la fois les niveaux de support
Advanced Scalper MT5
Profalgo Limited
3.47 (17)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
Filtrer:
gregorv333
167
gregorv333 2024.04.23 07:38 
 

This EA performed very good in the last 6 months, as I started to use it on live account. However the swap costs increased since a few weeks and the EA created less trades. Lets say many possible trades have been skiped due to the swap filter, which is optional available in this EA and I use it to avoid closures with loss due to high swap costs, especially on the triple swap day. So the perfomance declined in the last weeks, but still positive.

Profalgo Limited
82484
Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2024.04.23 07:43
Hi thx for the review! The swap filter has been improved already, so now you can use the triple swap filter if you like
Boris Smirnov
207
Boris Smirnov 2023.12.12 07:13 
 

This is not the first advisor that I purchased from this developer. According to backtests it does not match, the error is very large. I disabled it because it doesn't match my goals.

Philippe Gerard De Paix De Coeur
1196
Philippe Gerard De Paix De Coeur 2023.07.24 14:16 
 

Note en attente de resultats. Acheté ce jour et installé sur deux de mes comptes. Il me manquait un bon EA de nuit. Au vu des backtests, j'ai qu'une hâte, le voir fonctionner et devenir aussi rentable que les backtests. Je mettrais à jour d'ici un mois mon évaluation. Mais en attendant je mets 5 etoiles par rapport au produit proposé et au détail de la configuration.

Répondre à l'avis