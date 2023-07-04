Promotion de lancement : Seulement 1 exemplaires disponibles à 399$

Prix ​​final : 2000$

Il n'y aura qu'un nombre limité d'exemplaires vendus de cet EA





Libérez la puissance de l'intelligence artificielle et portez votre trading à des sommets sans précédent avec le Luna AI Pro EA , le robot de trading "mean reverse" le plus avancé du marché.

Conçu pour répondre aux besoins des traders chevronnés et des débutants, ce système de pointe piloté par l'IA est équipé d'un large éventail de fonctionnalités pour optimiser votre stratégie de trading et maximiser vos profits.

Libérez tout le potentiel de votre stratégie de trading avec Luna AI Pro. Embrassez l'avenir du trading et laissez l'intelligence artificielle avancée révolutionner votre parcours d'investissement.

Découvrez la puissance de l'IA aujourd'hui et rejoignez les rangs des traders prospères du monde entier.





Pourquoi cet EA est différent :

OneChartSetup -> exécuter toutes les paires à partir d'un seul graphique

Moniteur de performance individuel : chaque paire verra automatiquement son risque réduit s'il ne fonctionne pas bien, et à nouveau augmenté s'il est à nouveau rentable.

N'utilise PAS de techniques de trading risquées comme la martingale, les grilles ou les transactions avec un stoploss très large, etc.

Gestion stricte du commerce et des risques

Expérience éprouvée en matière de comptes en direct : déjà en ligne depuis plus d'un an

Pas de faux backtests/manipulés









Résultats en direct (faible risque) : https://www.mql5.com/en/signals/1502590 Configuration de l'EA : https://www.mql5.com/en/blogs/post/753391





Apprentissage automatique intelligent :

Luna AI Pro exploite la puissance des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser de grandes quantités de données de marché historiques et en temps réel. Cela permet au robot de s'adapter et d'évoluer, améliorant continuellement ses décisions de trading en fonction de l'évolution des conditions, des tendances et des modèles du marché. Gardez une longueur d'avance et capitalisez facilement sur des opportunités lucratives.





Analyses prédictives:

Notre robot de trading utilise des analyses prédictives sophistiquées pour prévoir avec précision les mouvements du marché.

En analysant plusieurs indicateurs et modèles techniques, Luna AI Pro vous fournit des signaux prédictifs, vous permettant de garder une longueur d'avance sur le marché.





Stratégies personnalisables :

Avec Luna AI Pro, vous avez le contrôle total. Adaptez les stratégies de trading à vos préférences et à votre tolérance au risque à l'aide de notre interface intuitive.





Gestion des risques:

Protégez votre capital avec les outils avancés de gestion des risques de Luna AI Pro. Il fixera des niveaux de stop-loss et de take-profit pour limiter automatiquement vos pertes et sécuriser vos gains. Notre robot surveille en permanence les conditions du marché et ajuste sa stratégie de trading en conséquence, atténuant les risques potentiels et préservant votre investissement. L'EA utilise également une variété de fonctionnalités de sécurité, telles que des filtres d'actualités, des filtres de diffusion, des filtres de corrélation commerciale, des filtres de survol et d'échange.





Comment faire un backtest :

pour MT4, exécutez le backtest sur la période M5 pour chacune des paires optimisées. Pour MT5, exécutez le backtest sur EURUSD M5 et activez OneChartSetup dans les paramètres de l'EA.





Comment courir en direct :

Assurez-vous d'abord d'ajouter les 2 URL suivantes aux paramètres du MT4/MT5 (Outils -> Options -> Expert Advisors -> URL autorisées) :

• https : // www .worldtimeserver.com/ (enlevez les espaces !)

• https: // nfs .faireconomy.media/ (enlevez les espaces !)

Ensuite, exécutez simplement l'EA sur un graphique EURUSD M5 et activez OneChartSetup dans les paramètres de l'EA. Définissez vos paramètres de taille de lot.





Pour une compréhension complète de toutes les fonctionnalités et configurations d'EA, veuillez lire la description complète ici



