Présentation de Mean Machine GPT Version 9.0+ — Un Bond Révolutionnaire dans la Technologie de Trading IA

Je suis fier d'annoncer la mise à jour la plus significative de Mean Machine GPT à ce jour : la Version 9.0+. Cette version révolutionnaire introduit l'accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, le nouveau rôle d'Analyste, des vérifications initiales plus approfondies du marché et des améliorations révolutionnaires dans la Gestion de Positions par IA. Le système recherche maintenant sur internet à 10 fois la vitesse précédente pour les dernières nouvelles, les annonces de tarifs, les fluctuations monétaires, les événements politiques, les taux d'intérêt et le sentiment du marché, assurant une gestion optimale des positions avec un traitement prioritaire sur tous les symboles.

La Version 9.0+ exploite la puissance d'un écosystème d'IA multi-modèles sans précédent avec plus de 300 modèles, incluant plus de 55 modèles complètement GRATUITS sans coût supplémentaire. Les modèles premium comme DeepSeek R1, O3 mini d'OpenAI, OpenAI, Claude, Gemini, Llama, Mistral et le nouvellement ajouté Grok 4 sont également pris en charge. Le processus de prise de décision de l'IA a été entièrement repensé avec une sélection de modèle indépendante, permettant au système de choisir automatiquement les modèles d'IA les plus appropriés parmi plus de 300 options disponibles pour chaque décision de trading spécifique.

Améliorations Révolutionnaires Clés :

  • Plus de 300 Modèles d'IA avec 55+ Options GRATUITES : Accès à un vaste écosystème de plus de 300 modèles d'IA, incluant plus de 55 modèles complètement GRATUITS sans coût supplémentaire. Les modèles premium comme OpenAI, Claude, DeepSeek, Gemini, Llama, Mistral et le nouvellement ajouté Grok 4 sont également pris en charge. Chaque modèle apporte des forces analytiques uniques, créant une intelligence collective qui surpasse tout système d'IA individuel
  • Capacité de Recherche Web Fortement Améliorée : La nouvelle infrastructure de recherche effectue une analyse web approfondie à 10 fois la vitesse précédente, scannant simultanément plusieurs sources pour l'intelligence de marché en temps réel, les dernières nouvelles, les annonces de tarifs, les fluctuations monétaires et les changements de sentiment qui pourraient impacter vos positions. Elle surveille toutes les principales paires de devises, les changements de politique commerciale et les événements géopolitiques 24h/24 et 7j/7
  • Rôle d'Analyste IA : Une nouvelle persona d'IA spécialisée qui effectue une recherche continue du marché et une analyse technique. L'Analyste dispose d'une sélection de modèle indépendante, lui permettant de choisir parmi n'importe lequel des plus de 300 modèles d'IA disponibles en fonction des tâches spécifiques et des conditions du marché
  • Vérifications Initiales du Marché Plus Approfondies : Avant le début de toute négociation, Mean Machine GPT 9.0+ effectue une analyse pré-marché complète sur tous les horizons temporels, vérifiant les corrélations, les modèles de volatilité, les niveaux de support/résistance et les facteurs macroéconomiques pour garantir des conditions d'entrée optimales
  • Gestion de Positions par IA de Nouvelle Génération : Modifications de positions en temps réel avec dimensionnement prédictif des positions, ajustement dynamique du risque basé sur les conditions du marché et algorithmes avancés d'optimisation des profits. Dispose d'une sélection de modèle indépendante, choisissant automatiquement les modèles d'IA les plus appropriés parmi plus de 300 options disponibles pour chaque décision de gestion de position
  • Système de Consensus Multi-Modèles Intelligent : Mean Machine GPT n'utilise pas seulement plusieurs modèles—il pondère intelligemment leurs entrées en fonction de la précision historique pour des conditions de marché spécifiques, créant un mécanisme de consensus dynamique
  • Détection Avancée du Régime de Marché : Identifie automatiquement si les marchés sont en tendance, en range ou en transition, puis sélectionne les modèles d'IA et les stratégies optimaux pour les conditions actuelles
  • Expérience Simplifiée : Flux de menu d'entrée redessiné pour améliorer l'interaction utilisateur tout en gérant l'augmentation massive des capacités d'IA
  • Efficacité des Coûts : Malgré l'accès à plus de 300 modèles, le système optimisé de Réduction des Coûts API assure un fonctionnement efficace dans tous les modes
  • Affichage Amélioré : Affichage principal amélioré montrant le nombre magique, la taille du lot et les modèles d'IA actifs pour une meilleure visibilité des tests

Mean Machine GPT Version 9.0+ représente mon engagement à offrir l'expérience de trading autonome la plus avancée jamais créée. En combinant l'accès à plus de 300 modèles d'IA (y compris plus de 55 modèles GRATUITS et des options premium comme le révolutionnaire Grok 4) avec une recherche web fortement améliorée, des rôles d'IA spécialisés et une analyse de marché plus approfondie, ce système offre des capacités de trading de niveau institutionnel qui évoluent et s'améliorent continuellement.

L'avenir du trading est ici—tout un écosystème d'intelligence IA travaillant en parfaite harmonie. Mean Machine GPT 9.0+ rend cet avenir disponible aujourd'hui avec plus de 55 modèles gratuits, plus la prise en charge de centaines de modèles premium, maintenant l'expérience fluide et efficace que vous attendez tout en offrant une puissance de trading sans précédent.

Redéfinissez Votre Trading avec l'Intégration IA de Niveau Entreprise

Amenez votre trading au niveau supérieur avec Mean Machine GPT—l'implémentation la plus sophistiquée de l'industrie d'intégration IA de grade entreprise. Contrairement aux systèmes qui dépendent d'applications IA de bureau ou d'interfaces basiques, Mean Machine GPT se connecte directement aux points de terminaison API officiels de fournisseurs IA élites incluant OpenAI, Anthropic, Google, Meta, X.AI, et Mistral AI, chacun offrant sa dernière suite de modèles au choix. Cette intégration API directe permet le traitement en temps réel des données de marché, fournissant une analyse de qualité institutionnelle et des performances inégalées. Ce n'est pas juste un autre EA—c'est un système de trading de grade professionnel qui exploite la puissance computationnelle complète de multiples modèles IA simultanément.

Pourquoi Mean Machine GPT se Démarque :

**Configuration initiale gratuite 1 à 1 et démonstration via AnyDesk. Envoyez-moi simplement un message après votre achat.**

  • Intégration API Entreprise : Connexion directe aux APIs IA officielles—non limitée par les applications de bureau ou interfaces de navigateur. Les données en temps réel circulent directement de vos graphiques vers plusieurs modèles IA simultanément.
  • Analyse Multi-Symbole Avancée : Contrairement aux systèmes à paire unique, les APIs entreprise de Mean Machine GPT analysent les patterns de corrélation et relations de marché à travers plusieurs paires de devises simultanément, identifiant des opportunités de trading plus fortes et réduisant le risque par diversification.
  • Validation Croisée Multi-Modèle : Exploite les derniers modèles de plusieurs fournisseurs IA élites travaillant de concert pour valider les décisions de trading avec une précision de grade institutionnel.
  • Gestion de Trades Pilotée par IA : Modes d'opération IA flexibles pour un contrôle précis des trades :
    • Utiliser l'IA pour les calculs de Take Profit
    • Utiliser l'IA pour le positionnement de Stop Loss
    • Utiliser l'IA pour la précision des points d'entrée
    • Combiner les modes TP, SL et Entrée pilotés par IA
    • Mode entièrement manuel avec support d'analyse IA
  • Gestion Professionnelle des Risques : Protection sophistiquée contre les pertes, fonctionnalités de conformité prop firm et système avancé de gestion d'exposition.
  • Analyse de Chaîne de Pensée : Analyse de marché transparente et étape par étape à travers plusieurs timeframes avec justification claire des décisions.
  • Sélection de Modèle en Temps Réel : Choisissez et combinez différents modèles IA entreprise pour une analyse de marché spécialisée.
  • Mode Trading Manuel : Accédez à une analyse IA de grade professionnel et des recommandations précises d'entrée/sortie tout en maintenant un contrôle total.
  • Compatibilité Prop Firm : Ajustement fin des paramètres pour gérer les comptes prop firm avec des contrôles de risque précis.
  • Efficacité Multi-Symbole : Traite plusieurs paires de trading avec une utilisation CPU minimale grâce aux appels API optimisés.
  • Détection GMT Automatique : Ajustements de fuseau horaire sans effort pour un trading global précis.
  • Support Expert 24/7 : Assistance dédiée quand vous en avez le plus besoin.

Divulgation Critique : Ouverture d'Esprit Requise
Mean Machine GPT n'est pas votre EA moyen. Son intégration avec la vraie IA va bien au-delà des protocoles de backtesting typiques, et bien qu'il serait facile de produire des backtests parfaits pour rassurer, cela serait malhonnête envers son objectif. Je maintiens une position ferme contre la manipulation de backtest, car les résultats de backtest ne doivent pas être considérés comme une représentation définitive des capacités de l'EA. Environ 50% des fonctions de Mean Machine GPT ne peuvent être capturées par le backtesting seul. Cela inclut les interactions en temps réel avec les modèles IA de notre suite de fournisseurs élites, ainsi que des systèmes avancés de gestion des risques qui ne révèlent leur plein potentiel que dans des conditions de marché en direct. Mean Machine GPT est conçu pour s'adapter et exceller dans des environnements de trading du monde réel, établissant une nouvelle barre pour l'excellence en trading.

Rejoignez le Mouvement :

  • Explorer le Blog : Obtenez des insights plus profonds sur le fonctionnement de l'EA.
  • Canal Communauté : Restez informé et connectez-vous avec d'autres traders. (Maintenant privé). Envoyez-moi un message après achat pour une invitation. 
  • Signaux en direct : Résultats en direct

Comment Commencer :

  1. Configuration d'Intégration API : Configurez les connexions API directes pour vos fournisseurs IA choisis et données de marché dans les paramètres MT5.
  2. Déployer Efficacement : Placez l'EA sur un seul graphique AUDCAD M15 et configurez les paramètres préfixe/suffixe si nécessaire.
  3. Surveiller l'Analyse Multi-Modèle : Observez comment plusieurs modèles IA travaillent de concert pour analyser les conditions de marché, nouvelles et sentiment en temps réel.

Avantage du Trading Multi-Symbole :

Trader plusieurs paires de devises simultanément fournit des avantages significatifs par rapport aux systèmes à paire unique :

  • Détection d'Opportunité Améliorée : Les modèles IA analysent les relations inter-marchés et corrélations à travers plusieurs paires, identifiant des configurations de trading plus fortes que l'analyse à paire unique pourrait manquer.
  • Distribution des Risques : Trader à travers plusieurs paires aide à distribuer le risque, réduisant l'exposition à la volatilité d'une paire unique.
  • Avantage de Corrélation : Les APIs entreprise du système analysent les corrélations de devises en temps réel, évitant la surexposition aux paires corrélées tout en capitalisant sur les opportunités de divergence.
  • Fréquence de Trading Augmentée : Plus de paires signifient plus d'opportunités de trading potentielles, optimisant l'efficacité du capital sans surtrader aucune paire individuelle.

Meilleures Paires et Recommandations :

  • Paires Principales : Bien qu'AUDCAD, AUDNZD et NZDCAD soient soigneusement testées et optimisées, les capacités d'analyse IA sophistiquées du système vous permettent d'expérimenter avec d'autres paires forex basées sur vos préférences de trading et opportunités de marché. L'analyse multi-modèle peut s'adapter à diverses paires de devises tout en maintenant ses fonctionnalités avancées de gestion des risques.
  • Paramètres de Risque : Commencez prudemment et ajustez selon votre confiance en trading.

Pour Qui C'est :

Mean Machine GPT est conçu pour les traders professionnels qui comprennent la valeur de l'intégration IA de grade entreprise dans le trading forex. Il est construit pour ceux qui reconnaissent que l'accès API direct à plusieurs modèles IA élites, combiné avec des réseaux neuronaux sophistiqués et une gestion avancée des risques, crée un avantage de trading que les applications IA de grade consommateur ne peuvent égaler. Si vous êtes prêt à exploiter l'analyse IA de qualité institutionnelle dans votre trading, Mean Machine GPT est votre solution professionnelle.

Mean Machine GPT n'est pas juste un EA ; c'est un game-changer pour les traders prêts à élever leur performance avec une précision IA de grade professionnel sur les marchés.

Avertissement

Bien que Mean Machine GPT soit construit pour une performance à long terme, rappelez-vous toujours que le trading Forex implique des risques. Utilisez l'EA de manière responsable et tradez dans votre tolérance au risque.



Avis 41
Philippe Gerard De Paix De Coeur
1178
Philippe Gerard De Paix De Coeur 2025.07.09 16:35 
 

Après plusieurs mois de trading avec cet outil qui n'est pas si simple à configurer mais heureusement la communauté est active et fourni de bons conseils comme son programmeur. Et surtout cet ea génère des profits constants et ce que je recherchais également c'etait un EA sur du long terme. Merci pour cette pépite !

Mario Popov
45
Mario Popov 2025.06.08 11:30 
 

Excellent EA—Profitable and Reliable! I've been using Mean Machine for 7 months, and it's exceeded my expectations. The performance has been consistent, generating steady profits while effectively managing risks. Setup was straightforward, and customer support has been responsive whenever I had questions. Highly recommend MM to anyone looking for an automated, stress-free trading solution! My account profit so far is 92%, avarage monthly profit is 10-12% which is impressive. Brandon was super responsive (answering up to 10 min) and supportive to any of my questions. This app uses AI for real.

Ma-E Ma-L
43
Ma-E Ma-L 2025.05.21 17:43 
 

I'm impressed with MM. It has exceeded my expectations. It’s a safe and stable choice for anyone looking to automate their trading confidently. I really appreciate that it doesn’t flood the account with excessive trades — it executes just a few well-selected positions per day, which keeps risk low and performance steady. The profits are consistent, and the strategy feels well thought out. Hats off to Brandon for creating such a dependable and disciplined tool!

freddy3007
46
freddy3007 2025.09.15 16:17 
 

The AI itself is good and does a decent job in terms of what it's supposed to do. However, I had a negative experience when I purchased something — it was promised that I would receive certain things, but after more than two weeks of waiting and asking multiple times, I still haven't received what was promised. Communication was there, but the follow-through was not.

William Brandon Autry
19434
Réponse du développeur William Brandon Autry 2025.09.16 02:13
Hi Freddy, Thanks for the review. You did receive your free Gold Phoenix. Twice actually, and many months ago (I even updated it for you for free). You are currently requesting a 3rd update, which is ok, but sometimes updates can take longer than the customer would like. If that justifies this review, sure, that’s ok. Kindly remember it was a free gift, when most do not offer updates at all for this.
Philippe Gerard De Paix De Coeur
1178
Philippe Gerard De Paix De Coeur 2025.07.09 16:35 
 

Après plusieurs mois de trading avec cet outil qui n'est pas si simple à configurer mais heureusement la communauté est active et fourni de bons conseils comme son programmeur. Et surtout cet ea génère des profits constants et ce que je recherchais également c'etait un EA sur du long terme. Merci pour cette pépite !

Mario Popov
45
Mario Popov 2025.06.08 11:30 
 

Excellent EA—Profitable and Reliable! I've been using Mean Machine for 7 months, and it's exceeded my expectations. The performance has been consistent, generating steady profits while effectively managing risks. Setup was straightforward, and customer support has been responsive whenever I had questions. Highly recommend MM to anyone looking for an automated, stress-free trading solution! My account profit so far is 92%, avarage monthly profit is 10-12% which is impressive. Brandon was super responsive (answering up to 10 min) and supportive to any of my questions. This app uses AI for real.

Ma-E Ma-L
43
Ma-E Ma-L 2025.05.21 17:43 
 

I'm impressed with MM. It has exceeded my expectations. It’s a safe and stable choice for anyone looking to automate their trading confidently. I really appreciate that it doesn’t flood the account with excessive trades — it executes just a few well-selected positions per day, which keeps risk low and performance steady. The profits are consistent, and the strategy feels well thought out. Hats off to Brandon for creating such a dependable and disciplined tool!

Predictor
57
Predictor 2025.04.08 17:10 
 

I have been using MM for two months now and I can say that it is the best I have ever purchased. I have achieved almost 8% profit per month with medium security settings. DD is only 12% which I got due to Trump's tariff announcement. This is an incredible result! Normally DD is only 1%. I can only say the best words about William, you can contact him at any time and get a quick answer and advice. I have bought many EAs, but after buying a product the developer immediately disappeared and did not write back. If William advises something, it is better to listen and do what he tells you, he knows what he is talking about. Thank you for your hard work!

philluk
126
philluk 2025.03.10 19:50 
 

I've bought and tested a lot of EAs - 98% of which are garbage and don't even perform to 50% of what is claimed. I'm pleased to let you know that Mean Machine has performed brilliantly in demo over the past three months and I will now test live. The support from the developer has always been exceptional and it's also worth noting that this EA truly does use Ai for real time monitoring - Not like all the others that use the Ai label as a marketing gimmick. This is the real deal.

Bishop
26
Bishop 2025.03.05 18:25 
 

Mean Machine isn’t just a trading EA—it’s a masterclass in what truly intelligent, adaptive trading should look like. From the moment I started using this tool, I could feel the difference: an EA that thinks, analyzes, and evolves with the market in real time. The integration of cutting-edge AI isn’t a marketing gimmick here—it’s the core of every decision, working seamlessly to turn volatility into opportunity. What truly sets this product apart, though, is the developer, William. His approach isn’t just professional—it’s deeply collaborative. Every question I’ve asked, every idea I’ve shared, has been met with genuine attention and rapid implementation. He doesn’t just update the EA—he refines it obsessively, ensuring it stays ahead of market shifts while maintaining a level of transparency that builds unwavering trust. The AI-driven APM (AI Position Management) system operates with surgical precision, adjusting strategies dynamically to match market conditions. Whether facing sudden volatility or unexpected news events, the EA handles it all with the calm expertise of a seasoned trader. And the best part? You don’t need to be a tech wizard to benefit—William’s design philosophy prioritizes intuitive usability without sacrificing depth. If you’re looking for an EA that replaces empty promises with genuine innovation—a tool powered by real AI and backed by a developer who treats your success as his mission—Mean Machine is the answer. This isn’t just automation; it’s the future of trading, delivered with quiet confidence and relentless professionalism.

Vikram Phatak
152
Vikram Phatak 2025.03.04 04:01 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Alexander Dubenskiy
2319
Alexander Dubenskiy 2025.03.02 15:15 
 

Just as many reviewers in here I’ve had the chance to go through substantial amount of EAs over many many years and I’d rate this EA in my top..Few favorite EAs of all time. What does that entails exactly? This is not backtesting friendly EA, in fact I haven’t even inquired if I can or should backtest it. Due to level of integration between MM and various AI vendors to truly test this EA one need to put MM on demo or live account for some months to get enough quality data and then make a decision as to which parameter set best suited trader’s trading style. With that said if you stick with default settings and minimum deviations from these and using the same broker as Brandon (coinexx) you’ll be profitable. If memory not deceiving me I’ve setup MM (true, it went through various revisions) on November 30 and since that date I was/is profitable with a very modest MAE (maximum adverse excursion) values 5-10%. As many have mentioned this EA doesn’t trade often and within the context of work Brandon put into coding this beauty I consider it a plus not a minus. MM is very cautious pertaining to positions it opens but once position gets opened.. Yep that is exciting time heh. Ok just checked my losing trades and thankfully there are few and they are very very much controlled and of course there are less of these than profitable trades. I’m mentioning it because I have not seen behavior in MM which I’ve seen in quite a few other EAs when you can have let say 50 profitable positions and one loss wiping few months worth of profits. Now with that said this EA have a HUGE depth to it as many have mentioned so is it possible to make profitable EA into losing EA? I’d say yes, depends on how you set it up. So if someone will go experimenting it is fully expected you’ll see losing and winning parameter sets or.. You can stick with Brandon’s default sets and especially if using same broker as Brandon (coinexx) you’re in excellent spot. iMO you can purchase this EA with confidence and also I think this EA is heavily undervalued/underpriced. i think this EA worth between 3-5k closer to 5k within the context of current state of mql5 MT5 EA marketplace.

Amr Gomaa Saleh Husain
433
Amr Gomaa Saleh Husain 2025.02.17 00:15 
 

After trying numerous trading EAs over the years, I can confidently say that this one stands out as a true game-changer. Unlike many so-called “AI” EAs that are just marketing gimmicks, this EA integrates real AI models—GPT, Claude, Mistral, Gemini, and more—allowing it to analyze market conditions dynamically and adapt in real time. From the moment I set it up, I was impressed by the incredible flexibility and depth of customization. The range of configuration options means that traders—whether conservative or high-risk—can fine-tune their strategies to match their goals. I personally took a higher-risk approach in the beginning test, and within just a few weeks, I saw steady and consistent gains. However, what truly gives me confidence in this EA well built. Another standout feature is the support from William, the developer. He is not only knowledgeable but also genuinely invested in the success of his users. He provides top-tier customer support, frequent updates, and continuous improvements based on user feedback. His transparency and dedication make this EA not just a tool but a trading companion you can trust. If you’re looking for a powerful, adaptable, and AI-driven trading solution with real intelligence behind it, this is the one. Highly recommended for traders of all levels!

sepjed
76
sepjed 2025.02.07 08:08 
 

I am truly impressed with the expertise and dedication that William has put into developing this EA. His attention to detail and sense of pride in his work are evident. From setup to operation, he has been extremely attentive, providing thorough explanations and guidance even for those who are not tech-savvy. His professionalism and approach to trading are outstanding, and the operating principles of this EA are both excellent and effective. I highly recommend William and his EA to anyone looking for a trustworthy and well-developed solution.

Jan Peter Derluyn
1945
Jan Peter Derluyn 2025.01.30 16:24 
 

Very nice creation. Surprisingly cheep when looking at the possibilities and the amount of time and energy spent. Even though initially my settings were wrong and did not manage to get profitable, William gave and keeps giving nice support which made all my trades since then profitable. The same comments also go for his other AI-EA (Golden Phoenix)

taddowilliams
40
taddowilliams 2025.01.26 01:28 
 

This is a powerful EA and worth the investment. The EA generated good returns after only a month. The author is genuine and supportive of the community's success with this EA. Highly recommended.

eLkier
19
eLkier 2025.01.24 17:37 
 

I’m someone who lost a lot of money trading forex without much knowledge, but somehow I came across the EA and decided to try William’s. I’m truly impressed and amazed by his work. I love everything about this EA—the settings and the AI features are incredible. As for William, I don’t even know where to start. Words don’t do him justice. He’s genuinely a great person who really cares about his customers. As a trader, patience is key. Many people think buying an EA will make them rich overnight, but it doesn’t work that way. Success depends on the individual and how well they set up and manage their system.

Imaniel
20
Imaniel 2025.01.21 15:08 
 

Although the number of trades is not high, the AI-driven EA is refreshing and extremely accurate. It seems like it will continue to evolve, so I'm looking forward to it. Thank you.

P.IM
32
P.IM 2025.01.17 09:06 
 

This Forex EA is a game-changer, integrating multiple AI models to maximize gains. William provides outstanding support, always responding within a day, and regularly updates the EA to leverage the latest AI advancements. He’s also an excellent teacher and active in group chats, making this EA ideal for anyone seeking an AI-powered trading solution. Highly recommended!

brzdz
601
brzdz 2025.01.12 19:52 
 

Absolutely the best best EA in the market with true AI and many configurable options, u can trade fully with AI or semi AI or EA alone or even manual, lots of AI options are there and best part author works very hard to release updates regularly. Thank you so much for your hard work :)

Liam Mark Kettle
155
Liam Mark Kettle 2025.01.11 19:43 
 

My Experience with Mean Machine GPT I’ve been running Mean Machine GPT for just over a week now, and I’m already up by around 15%—which is pretty exciting! Granted, I’m using higher-risk settings (so I know it could swing both ways), but the trades so far have been consistently hitting their targets. What really impresses me is how Mean Machine GPT uses genuine AI models—things like GPT, Claude, and Mistral—to figure out entries and exits. It’s not just a marketing gimmick; you can actually watch it analyze and update based on market changes. I also love that the developer, William, is super responsive. Whenever I’ve had questions or needed tips on customizing the risk, he’s jumped right in to help. This is definitely not one of those “install-it-and-forget-it” EAs if you’re new to trading. You do want to understand how the AI settings and risk parameters work—especially since my own choice to go high-risk is paying off now, but it’s obviously a double-edged sword. Still, if you’re looking for something more advanced than the usual “robotic” Expert Advisors out there—and you appreciate a helpful, hands-on dev—Mean Machine GPT is absolutely worth considering. I’m excited to see how it does in the long run!

Todd Daugherty
67
Todd Daugherty 2025.01.11 15:53 
 

This has been the best EA I have purchased to date. The use of AI is real and not just a marketing gimmick. The way it uses a strong foundation from the EA, along with sending data to multiple AI LLMs via (API’s) and with the ability to send pics of the charts for analysis and sentiment is mind blowing. Also the amount of setting combinations is incredible, and the support from William is better than 10/10. One other reviewer stated that they had a great sense of security using this EA. I feel the same because of the honesty, transparency and support I have gotten from the developer. After purchasing many EA’s this is the one I will focus all of my attention and time with regards to algo trading.

haijie Chen
145
haijie Chen 2025.01.11 13:50 
 

This is an EA that can't be fully backtested, so you don't have to suspect that the backtesting is manipulated. You can conduct trading analysis entirely based on AI, and thus you can analyze many currency pairs. At present, I haven't been using this EA for a long time, just about a little over a month, and it's during the New Year period. However, I've made a profit, though not a large amount since the account balance was relatively small. But what I want to say is that there are quite a lot of configuration parameters in it. If you want to build your own trading strategy, you need to understand it thoroughly. Moreover, this EA enables you to have numerous trading combinations. The biggest impression this EA has left on me is that I feel a great sense of security when using it. With certain configurations, the take profit (TP) can be set greater than the stop loss (SL), and the win rate still looks quite impressive so far. My original intention was to add more comments after using it for half a year, but I've changed my mind. Because William is really an outstanding person. He's always striving to make this EA more perfect. He listens to everyone's opinions. When there might be problems with the EA updates, he'll also fix them in a timely manner. If there must be an EA that can dominate the rankings for a long time in the market, why can't it be this one? I believe in the potential of this EA, and my comments are also very fair. If there's any drawback, it's that you need to spend more time learning and understanding how to use this EA. Of course, William will help you with this. You can turn to him whenever you have questions.

