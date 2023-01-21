Apex Trader MT4

5

PROMOTION DE LANCEMENT :

  • Seulement 2 exemplaires disponibles à 199 $
  • Prix ​​final : 999$
  • NOUVEAU : Achetez maintenant et obtenez 1 EA gratuitement !  (pour 2 comptes commerciaux)

Résultats en direct :  

https://www.mql5.com/en/signaux/1836525

high risk account


Présentation du dernier ajout à notre gamme de robots de trading forex -   l'Apex Trader  .

Développé grâce à des années d'expérience dans la création de conseillers experts, Apex Trader est un puissant outil de trading pour le marché des changes.

 

En tant que développeur, j'ai consacré beaucoup de temps et de ressources à la recherche et à la création de ce robot.

J'ai utilisé une variété de stratégies différentes, y compris le retour à la moyenne et le suivi des tendances, pour m'assurer qu'Apex Trader est capable de s'adapter à toutes les conditions du marché.

Et le résultat est un robot capable de gérer même les conditions de marché les plus difficiles.


Apex Trader est spécialisé dans le trading des paires de devises AUDCAD, AUDNZD et NZDCAD, en utilisant un système de réseau intelligent avec des niveaux de profit variables.

Le robot comporte également des mesures de sécurité pour éviter de faire exploser le compte, ce qui est généralement le risque avec les systèmes de grille, ce qui en fait un choix approprié pour les commerçants de tous niveaux.

 

Le système de réseau intelligent permet à Apex Trader d'ouvrir plusieurs positions, augmentant ainsi les chances de profiter de la tendance.

Il utilise également une gestion intelligente des niveaux de prise de bénéfices, qui s'adapte aux conditions du marché.

Cela garantit que les bénéfices potentiels sont bloqués, tout en minimisant le risque de perdre de l'argent. 

Cela signifie également que lorsqu'une grille s'agrandit et que le risque augmente, il y a aussi une récompense potentielle beaucoup plus élevée lorsqu'une grille est fermée avec succès.

Ainsi, contrairement aux systèmes de grille normaux, où le risque est très élevé par rapport à la récompense potentielle, avec Apex Trader,  lorsque le risque augmente, la récompense potentielle augmente également de manière significative.  

Cela donne une chance beaucoup plus élevée de durabilité à long terme pour un système de grille.


Comment exécuter l'EA pour le trading en direct ou le backtesting :

pour le backtesting, exécutez simplement sur AUDCAD, AUDNZD ou NZDCAD M15, et exécutez l'EA avec l'un des 5 préréglages disponibles,  disponibles ici  .  Mais désactivez OneChartSetup pour le backtesting.

Pour le trading en direct, il est recommandé d'utiliser OneChartSetup et d'exécuter simplement 1 graphique EURUSD M15 pour exécuter automatiquement toutes les paires optimisées à partir d'un graphique.

Cette évaluation environnementale est optimisée pour la période 2020-2023, mais les tests hors échantillon ont également été confirmés pour la période 2016-2020.

Veuillez lire le manuel


Informations importantes sur la configuration de votre risque :

  • Comptes inférieurs à 2 000 $ -> utilisez le "jeu de grille ultra conservateur", LotsizeStep=2000 ou plus
  • Solde du compte entre 2 000 $ et 5 000 $ -> utiliser l'ensemble "grille conservatrice", LotsizeStep = 3000 ou plus
  • Solde du compte entre 5000$ et 15000$ -> utiliser l'ensemble "grille surélevée", LotsizeStep = 4000 ou plus 
  • Solde de compte supérieur à 15 000 $ -> utiliser l'ensemble "grille optimale", LotsizeStep = 15 000 ou plus
  • Configuration extrême (comptes 5K ou plus) : vous aimez jouer plus que trader et visez des résultats extrêmes -> utilisez l'ensemble "Grille optimale", avec LotsizeStep=5000
  • Il est toujours préférable d'exécuter un backtest de la configuration avant d'appliquer cette configuration sur un compte réel


Avis 5
Agus Darma Kusuma
1483
Agus Darma Kusuma 2024.07.03 16:00 
 

the Apex EA by Wim is a robust and reliable trading tool for Forex traders. Its ease of use, performance, and excellent support make it a valuable addition to any trader's toolkit. However, potential users should

Zhengyan Jia
527
Zhengyan Jia 2024.01.14 03:57 
 

Great

Carl Tilley
1047
Carl Tilley 2023.07.01 12:19 
 

Great EA in trading the 3 pairs that tend to have a high percentage of returning to the mean price. Works well, with good safe DD on the backtests if you set it up correctly. And as always great customer service from Wim.

