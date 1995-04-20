Alpha Trend Mt4 Signs

Alpha Trend sign est notre outil de Trading très populaire depuis longtemps, il valide notre système de Trading et invite clairement les signaux de Trading sans dérive.





Fonctions principales:





• En fonction de la zone active du marché, selon les indicateurs, il est intuitif de déterminer si le cours actuel appartient à la tendance ou à la tendance.





Et coupez le marché selon les flèches d'indication de l'indicateur, les flèches vertes suggèrent d'acheter et les flèches rouges suggèrent de vendre.













• Il est recommandé d'utiliser des périodes de plus de 5 minutes pour le Trading et d'éviter les signaux de Trading fréquents en raison des fluctuations de la petite période.













• vous pouvez également activer les signaux pour ne pas manquer le meilleur moment pour Trader.













• Cet indicateur permet non seulement de bien prédire les tendances, mais aussi de réaliser des bénéfices dans un contexte de choc large.













• Cet indicateur est basé sur le principe de l'avenue à Jane et convient aux traders à différents stades.





Précautions:





• Alpha Trend sign a un signal clair d'entrée et de sortie, il n'est pas recommandé de fonctionner à contre - courant afin de ne pas causer de pertes.













• Alpha Trend sign est un indicateur particulièrement mature que notre équipe utilise pour générer des bénéfices stables.