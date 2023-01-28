GOLD Impulse with Alert

4.64
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT + Currency Strength Exotics.


Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole !

Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la véritable accélération de la force des devises (impulsion ou vitesse) de l'or, de l'argent, du pétrole, du DAX, de l'US30, du MXN, du TRY, du CNH, etc.

Construit sur de nouveaux algorithmes sous-jacents, il permet d'identifier et de confirmer encore plus facilement les transactions potentielles. En effet, il montre graphiquement si la force ou la faiblesse d'une devise s'accélère ou non et mesure la vitesse de cette accélération - pensez-y comme le compteur de vitesse de votre voiture. Lorsque vous accélérez, les choses se font évidemment plus vite, ce qui est également le cas sur le marché des changes : si vous associez des devises qui s'accélèrent dans des directions opposées, vous avez identifié une transaction potentiellement rentable.

Le niveau dynamique du marché Fibonacci 28 est utilisé comme un déclencheur d'alerte et s'adaptera à l'activité du marché. Si l'impulsion touche la ligne de déclenchement jaune, vous recevrez une alerte. Vous savez alors, en tant que trader, ce que vous devez faire. La paire et la direction sont déjà données. Il suffit de cliquer sur le bouton d'alerte pour passer à la paire ou ouvrir un nouveau graphique pour une analyse plus approfondie. Le niveau d'alerte peut être modifié.

Les lignes verticales et les flèches pour le momentum des devises guideront votre trading !


Il s'agit d'un outil de trading unique, de haute qualité et abordable, car nous avons incorporé un certain nombre de fonctions exclusives et une nouvelle formule. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalping ?

Obtenez le déclencheur d'une nouvelle tendance très tôt ! Cette accélération et cette décélération peuvent être utilisées à la fois par les swing traders et les scalpeurs. Pour les swing traders, il montre quand une nouvelle tendance a été déclenchée et pour les scalpers, il montre quelles paires vont avoir du mouvement. D'après nos clients et notre propre expérience, nous savons que les deux indicateurs fonctionnent si bien ensemble que c'est vraiment un cas de 1+1= 3 !



Paramètres de l'indicateur Voir la liste complète dans le Manuel de l'utilisateur. https://www.mql5.com/en/blogs/post/751577



=== Paramètres EXOTIC

  • fixer le nom de la paire EXOTIQUE (vide pour XAUUSD et auto-détection) (entrer le nom de la paire exotique à fixer)
  • auto-get EXOTIC pair name from chart (détection automatique du nom de la paire exotique à partir du graphique)
  • Inversion manuelle de la ligne EXOTIC (l'or est inversé) (la plupart des produits doivent être inversés car leur prix est en USD)
  • autodetect EXOTIC to reverse line (Automatise la fonction ci-dessus. Si USD est trouvé comme devise de base comme USDMXN, USDSEK, la ligne ne sera pas inversée.
  • suffixe pour les paires de devises (si EURUSD est appelé comme EURUSDm alors entrez m)


=== Paramètres de l'indicateur

  • Sensibilité des impulsions - Lent/Moyen/Rapide.
  • dessiner la ligne en V des hausses et des baisses - sentiment de force de la devise.
  • montrer les barres en arrière 


=== Paramètres de l'alerte

  • alerte sur la bougie vivante ou fermée.
  • CS-Impulse Déclenchement au Fib du marché (plus haut=plus fort).
  • dessiner une flèche pour l'alerte d'impulsion.


=== Paramètres généraux des alertes

Popup Alerts - popup MetaTrader 4 alertes. Il indique la devise la plus forte ou la plus faible, la valeur, la paire de transaction possible.
Envoyez des alertes par email et envoyez des alertes push - sur votre téléphone.


=== Paramètres de couleur

Vous savez comment l'utiliser. L'euro est blanc, veuillez le changer si vous utilisez un fond de graphique blanc.



Conseils

  1. Utilisez mon modèle.
  2. La valeur de déclenchement de l'alerte peut être modifiée à n'importe quel niveau de Fibonacci du marché dans les paramètres. Il peut s'agir de n'importe quel nombre. La valeur par défaut est 28. La ligne jaune montre le niveau sur le graphique.
  3. Ensuite, nous voyons les numéros de la valeur d'impulsion la plus haute et la plus basse.
  4. Suivi de la devise qui a atteint la valeur de déclenchement (s'il y en a une).
  5. Un bouton apparaît alors avec une paire suggérée. En cliquant dessus, la paire sera modifiée sur le graphique. 
  6. Étudiez le système de trading complet.


Une fois que vous avez reçu le(s) indicateur(s), demandez l'email du STARTER-PACK (manuel) avec plus d'informations, des liens, des modèles et d'autres choses. Je veux m'assurer de votre succès !



Atteignez vos objectifs et devenez un meilleur trader.

Je vous aiderai toujours si vous avez des questions.



Traduit automatiquement ! Original anglais cliquez ici https://www.mql5.com/en/market/product/92810
Avis 12
DanyLbc747
1223
DanyLbc747 2025.09.11 20:27 
 

Interesting product concept, I recommend it.

Infinity 8
66
Infinity 8 2024.10.28 14:48 
 

An absolute must-have for any trader! This product has far exceeded my expectations. The features are well-designed, offering just the right mix of simplicity and performance. Since I started using it, I've noticed a significant improvement in my trading results. The installation and setup were a breeze, and the performance is outstanding. Huge compliments to the developers – finally a product that truly delivers on its promises! Highly recommended!

Kam Wah Wong
469
Kam Wah Wong 2023.12.13 17:15 
 

I used this indicator for several weeks and it is the great indicator and excellent support, Thanks Bernhard

Produits recommandés
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicateurs
Alpha Trend sign est notre outil de Trading très populaire depuis longtemps, il valide notre système de Trading et invite clairement les signaux de Trading sans dérive. Fonctions principales: • En fonction de la zone active du marché, selon les indicateurs, il est intuitif de déterminer si le cours actuel appartient à la tendance ou à la tendance. Et coupez le marché selon les flèches d'indication de l'indicateur, les flèches vertes suggèrent d'acheter et les flèches rouges suggèrent de vend
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicateurs
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT4
Ku Chuan Lien
4 (1)
Indicateurs
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 4. You can choose to display HA and HAS in the sam
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicateurs
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicateurs
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Possibility 75
Leonid Basis
Indicateurs
Next level of trend trading here. Possibility 75%, the indicator analyzes the current market to determine short (small dot), middle (circle with a dot inside) and long (cross with a circle and a dot inside) trends.  Wingdings characters of  Aqua color represents the beginning of the UP trend. Wingdings characters of  Orange color represents the beginning of the DOWN trend. Possibility 75% Indicator will improve your trading in the world of forex, commodities, cryptocurrencies and indices.
Capernaum
Andriy Sydoruk
Indicateurs
Visually, Capernaum, on the chart, appears as small arrows indicating the direction of the trend movement and the opening of trading positions. The appearance of a blue up arrow indicates that the market is beginning to rise and it is time to buy. And the appearance of a red down arrow means that the market is falling and it is high time to sell. When a suitable moment for buying appears, the indicator generates a signal exactly at the moment of its appearance and not below or above the current
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicateurs
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indicateurs
Insider Scalper Binary This tool is designed to trade binary options. for short temporary spends. to make a deal is worth the moment of receiving the signal and only 1 candle if it is m1 then only for a minute and so in accordance with the timeframe. for better results, you need to select well-volatile charts.... recommended currency pairs eur | usd, usd | jpy .... the indicator is already configured, you just have to add it to the chart and trade .... The indicator signals the next candle.
Alpha Trend
Evgeny Belyaev
3 (4)
Indicateurs
Alpha Trend is a trend indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. The Alpha Trend indicator finds the most probable tendency reversal points, which allows making trades at the very beginning of a trend. This indicator features notifications, which are generated whenever a new signal appears (alert, email, push-notification). This allows you to open a position in a timely manner. Alpha Trend does not redraw, which makes it possible to evalua
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Trend Oscillator - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace ! - Une nouvelle méthode de calcul avancée est utilisée - 20 options pour le paramètre « Prix pour le calcul ». - L'oscillateur le plus fluide jamais développé. - Couleur verte pour les tendances à la hausse, couleur rouge pour les tendances à la baisse. - Valeurs de survente : inférieures à 5, Valeurs de surachat : supérieures à 95. - Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicateurs
VR Cub est un indicateur permettant d'obtenir des points d'entrée de haute qualité. L'indicateur a été développé pour faciliter les calculs mathématiques et simplifier la recherche de points d'entrée dans un poste. La stratégie de trading pour laquelle l'indicateur a été rédigé prouve son efficacité depuis de nombreuses années. La simplicité de la stratégie de trading est son grand avantage, qui permet même aux traders débutants de négocier avec succès avec elle. VR Cub calcule les points d'ouve
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicateurs
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku pour MT4. - L'indicateur Ichimoku est l'un des indicateurs de tendance les plus puissants. HTF signifie - Higher Time Frame. - Cet indicateur est excellent pour les traders de tendance ainsi que pour la combinaison avec les entrées Price Action. - L'indicateur HTF Ichimoku vous permet d'attacher Ichimoku d'une période plus élevée à votre graphique actuel. - Tendance à la hausse - ligne rouge au-dessus de la bleue (et les deux lignes sont au-dessus du nuage)
Line Magnit
Aleksey Trenin
Indicateurs
The LineMagnit Indicator for MT4 is a highly precise tool that builds support and resistance levels which magnetically attract prices. This feature allows traders to easily determine the most probable entry and exit points in the market, as well as identify the market's directional forces, as levels are based on capital inflows into the instrument. Equipped with an intuitively understandable graphical interface, the LineMagnit Indicator enables users to quickly locate and analyze support and res
CCI with Dynamic OSB zones mt
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « CCI avec zones dynamiques de survente/surachat » pour MT4, sans refonte. - L'indice CCI (Commodity Channel Index) est excellent pour le trading Momentum dans le sens de la tendance. - Il est idéal pour prendre des positions de vente depuis une zone dynamique de surachat et des positions d'achat depuis une zone dynamique de survente dans le sens de la tendance principale. - Cet indicateur est également idéal pour combiner des positions de prix. - Zone dynamique de sura
Laser Trend
Nicolas Zouein
Indicateurs
The trend is your friend! This is what this indicator is all about. Follow this famous saying and be safe. Characteristics: Buy/Sell signals fixed on the close of a bar. Works on all symbols and all timeframes. Clear visual market trend laser line, Buy/Sell signal arrows, market strength meter, TP1 & TP2 boxes. Visual signals when to enter, when to exit the market. No repainting. Compatible with Flexible EA for trading automation. (Ask for a free set file optimized to perform 2010-2018) Parame
Crosskalp1
Mikhail Bilan
Indicateurs
Добрый День уважаемые трейдеры!  Вашему вниманию индикатор созданный и работающий на базе трендовика ADX,  для торговли на смене направления движения который учитывает коррекцию и даёт возможность на ней заработать.  Применяю этот индикатор для скальпинга. Рекомендую таймфреймы от 15 ти минутного(М15) до часового (Н1) периодов.  Красный кружок сигнал на продажу- Sell) Зелёный кружок  сигнал на покупку Buy) Чем меньше ваш таймфрейм тем меньше пунктов вы зарабатываете.   Важно выставлять стопы! !В
Prophet
Andriy Sydoruk
Indicateurs
Prophet is a trend indicator. Shows the direction of turning points. Can be used with an optimal risk-to-profit ratio. The arrows indicate favorable moments and directions for entering the market. Uses one parameter for setting (adjust from 1 to 3). The probability of a successful trend is very high. In the course of work, the take-profit is much larger than the stop-loss! Works on all currency pairs and on all timeframes.
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicateurs
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
Crazy Cloud MT4
Stefanus Nigel
Indicateurs
I make this indicator to help you for setting effective stoploss and getting more signals from following trends. This indicator helps to tell the trends and sideway, when 2 lines stand above of blue cloud, it means uptrend. When 2 lines stand above red cloud, it means down trend, the other else, it means sideway market. For taking order, you have to wait the arrows. You also need to see the cloud position, if the cloud's res, you have to wait the yellow arrow for selling order. If the cloud's bl
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Indicateurs
Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar.    Easy switching, easy setup, all in one window.        Place the Custom Chart indicator and view Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar charts in real time at real chart.    Position the offline chart window so that the indicator control panel is visible.    Switch the chart mode by click of a button.    Connect to the output chart any indicator, expert advisor without any restrictions.    No, it doesn't work in the tester.    Yes, you can use an
SystemBinaryM1
Andrey Spiridonov
Indicateurs
SystemBinaryM1 - a professional indicator for trading short-term binary options, is a complete, self-contained author's strategy for working in the binary options market. The unique algorithm for analyzing the foreign exchange market is based on the calculation of reference points on three different time periods M15, M5. M1. Thus, the indicator simultaneously analyzes the long-term, medium-term and short-term price behavior before issuing a signal. The indicator is set in the usual way and work
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicateurs
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Fourteen plus nine TD Sequential
MOHAMMED IMAD HUSSEIN BASSEE
Indicateurs
Fourteen plus nine What is it for? Applying Tom DeMark’s TD Sequential serves the purpose of identifying a price point where an uptrend or a downtrend exhausts itself and reverses. . What are the main components of TD Sequential? TD Sequential has two parts – TD Setup and TD Countdown. The first phase of TD Sequential starts with a TD Setup and is completed with a 9 count. When the 9 count is completed, it is at that point, a price pause, price pullback, or reversal is likely. It is also at tha
Trend TRN
Andriy Sydoruk
Indicateurs
The Trend TRN trend indicator works using a special algorithm and a set of indicators. It finds the current trend based on many factors. Trend TRN entry points should be used as potential market reversal points. The indicator works using the cyclic-wave dependence function. Thus, all entry points will be optimal points where the movement changes. A simple and convenient indicator. The user can easily see the trends. You can use this indicator alone or in combination with other indicators acco
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicateurs
Daily Candle Predictor est un indicateur qui prédit le cours de clôture d'une bougie. L'indicateur est principalement destiné à être utilisé sur les graphiques D1. Cet indicateur convient à la fois au trading forex traditionnel et au trading d'options binaires. L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome, ou il peut servir de complément à votre système de trading existant. Cet indicateur analyse la bougie actuelle, calcule certains facteurs de force à l'intérieur du corps
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec de **grands backtests,** une **preuve de performance sur compte réel** avec des chiffres fantastiques et des **statistiques partout**, mais après l'avoir utilisé, vous **finissez par vider votre compte ?** Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel de l'utilisateur + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe pr
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT5 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : Accès de 3 mois       aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. Accès de 3 mois       aux supports de formation avec mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicateurs
#EasyWayTradePanel indicator for #MetaTrader4 , is trade assistants for manual trading in any #currency in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY as #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin and more. Also is EasyWay to use for #COMMODITY as #Gold , #Silver , #Oil , #Gas ...... and #CFDs . When installed on the chart in your chosen time frame and trading tool, the indicator automatically draws the following custom indicators used in the EasyWayTradePanel trading strategy. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_C
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicateurs
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Indicateurs
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal offre une approche totalement innovante. Il est idéal pour ceux qui souhaitent évaluer à l’avance comment le signal fonctionne avec un TP-SL spécifique et dans quels PAIRES/TF il est le plus performant. La stratégie Hit Rate Top Bottom Signal est un outil essentiel pour tout trader et type de trading car elle émet non seulement des signaux précis sans redessiner , indiquant clairement quand trader et dans quelle dir
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicateurs
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
Oracle flow
Adolfina Denysenko
Indicateurs
Purpose of the indicator Oracle Flow – is designed to search for entry points into the BUY/SELL market based on a combination of several technical indicators and filters. The indicator displays arrows on the chart, signaling possible reversals or continuation of the trend, and, if necessary, accompanies them with sound/text notifications (Alerts). ️ The main elements used: Moving averages (EMA) – two periods are used: Faster and Slower. With their help, intersections are recorded, confir
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (1)
Indicateurs
Signal GoldRush Trend Arrow L'indicateur GoldRush Trend Arrow Signal fournit une analyse précise et en temps réel des tendances, spécialement conçue pour les scalpers à haute vitesse et à court terme sur la paire XAU/USD. Conçu spécialement pour les intervalles de temps d'une minute, cet outil affiche des flèches directionnelles indiquant clairement les points d'entrée, ce qui permet aux scalpers de naviguer en toute confiance dans des conditions de marché volatiles. L'indicateur se compose
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicateurs
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicateurs
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
Abiroid Scanner NRTR
Abir Pathak
Indicateurs
Detailed blog post with screenshots here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762513 Features: This scanner will show: NRTR Basket Trading Trend direction Last NRTR Switch (breakout) - number of bars and if it was a high volume bar How many bars has the SR stayed steady for When price last entered an NRTR shadow When price bounced off the NRTR shadow back inside NRTR Explained: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762509 Basket Trading If you like to basket trade, then you can set multiple scann
Forecast System
Peter Maggen
Indicateurs
Il s'agit d'une stratégie simple basée sur les niveaux BREAKOUT et FIBONACCI. Après une évasion, soit le marché poursuit son mouvement directement vers les niveaux 161, 261 et 423 ou, revient au niveau de 50 % (également appelé correction) et continue ensuite très probablement le mouvement dans la direction initiale jusqu'aux niveaux 161, 261 et 423. La clé du système est la détection de la barre de répartition indiquée par un objet rectangle vert (UP TREND) ou rouge (DOWN TREND). Au momen
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
L'indicateur MT4 "Binary Smart Eye" est conçu pour fournir des signaux de trading pour les options binaires et les marchés forex, fonctionnant sur une large gamme d'unités de temps, de M1 à W1. Il emploie une stratégie propriétaire qui combine des niveaux de tendance, une moyenne mobile intelligente et des périodes de trading optimisées pour identifier les points d'entrée potentiels. Voici une ventilation de ses principales caractéristiques : Analyse multi-timeframes : La polyvalence de l'indica
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicateurs
ENIGMERA : Le cœur du marché Important : La démo de MQL5.com fonctionne dans le Strategy Tester et peut ne pas refléter pleinement les fonctionnalités d'Enigmera. Consultez la description, les captures d'écran et la vidéo pour plus de détails. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions ! Le code de l'indicateur a été entièrement réécrit. La version 3.0 ajoute de nouvelles fonctionnalités et corrige les bugs accumulés depuis le lancement de l'indicateur. Introduction Cet in
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicateurs
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Candle Predictor
Ramiz Mavludov
Indicateurs
Bonjour les amis, cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de nouveaux produits à vous proposer en toute confiance, et ce moment est enfin arrivé. Voici mon nouveau produit basé sur mon premier indicateur, une version améliorée sans réglages superflus, optimisée pour l'Or. On m'a souvent demandé de créer quelque chose de pratique pour le trading, mais je n'y parvenais pas ; ce n'est pas facile, les tests et le débogage prennent énormément de temps. Comme son prédécesseur, cet indicateur a se
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indicateurs
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods. It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Download the Metatrader 5 Version M
Beast Super Signal
Dustin Vlok
4.73 (89)
Indicateurs
Vous recherchez un puissant indicateur de trading forex qui peut vous aider à identifier facilement des opportunités de trading rentables ? Ne cherchez pas plus loin que le Beast Super Signal. Cet indicateur basé sur les tendances facile à utiliser surveille en permanence les conditions du marché, en recherchant de nouvelles tendances en développement ou en sautant sur celles existantes. Le Beast Super Signal donne un signal d'achat ou de vente lorsque toutes les stratégies internes s'alignent e
ON Trade Optuma Astro
Abdullah Alrai
5 (5)
Indicateurs
Présentation de l'indicateur astronomique pour MT4 : Votre compagnon de trading céleste ultime Êtes-vous prêt à élever votre expérience de trading à des hauteurs célestes ? Ne cherchez pas plus loin que notre indicateur astronomique révolutionnaire pour MT4. Cet outil innovant transcende les indicateurs de trading traditionnels en exploitant des algorithmes complexes pour vous fournir des aperçus astronomiques inégalés et des calculs de précision. Un univers d'informations à portée de main : Con
The Positive Zone
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicateurs
Specialized Binary Options Indicator.  The name positive zone is inspired by how this indicator ultimately made me feel, which is "Positive". Not only from a emotional stand point but from a financial one. Once you start earning from this indicator it will give you that runners high, or that nice buzz after you finish a warm cup off coffee in the morning and blast on Cumbawamba's on hit wonder Tubthumping. The key to winning Binary Option is patience and controlling your emotion . This is why th
Supreme Commander
Ramon Sobrevals Arce
4.13 (8)
Indicateurs
The indicator of the indicators. The Most Powerful Technique to Determine Forex Trend Strength in 2023. We have perfected Supreme Commander that it calculates an average of the selected indicators (up to 16) and the selected timeframe (all) with the result of a single trend that indicates the potential of buying and selling.  It includes the following indicators: Accelerator/Decelerator oscillator Average Directional Movement Index Awesome oscillator; Bulls and Bears  Commodity Channel Index; De
Scientific trade
Aleksey Ivanov
5 (1)
Indicateurs
An extremely convenient indicator that truly makes the process of making money on the exchange easy. It is based on the scientifically rigorous theory of the market developed by the author, the beginning of which is presented here .                The full algorithm of this indicator operation is presented in the article .               The indicator calculates the most probable price movement trajectory and displays it on the chart. Based on the predicted price movement trajectory
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Linear Trend Predictor - Un indicateur de tendance qui combine des points d'entrée et des lignes de support de direction. Fonctionne sur le principe de franchissement du canal des prix haut/bas. L'algorithme de l'indicateur filtre le bruit du marché, prend en compte la volatilité et la dynamique du marché. Capacités de l'indicateur  À l'aide de méthodes de lissage, il montre la tendance du marché et les points d'entrée pour l'ouverture d'ordres d'ACHAT ou de VENTE.  Convient pour déterminer l
Quantum Regime Indicator
Gideon Asiamah Yeboah
Indicateurs
Stop Trading Random Signals. Start Trading with Real Confluence Are you tired of indicators that repaint, give conflicting signals, and leave you more confused than confident? The Quantum Regime Indicator is a professional, standalone trading tool designed for serious traders who demand a systematic edge. It solves the biggest problem in technical analysis— false signals —by using a powerful multi-engine framework. Every signal is confirmed by a confluence of market conditions , ensuring you onl
PTS Precision Index Oscillator V2
PrecisionTradingSystems
5 (1)
Indicateurs
L'oscillateur de l'indice de précision (Pi-Osc) de Roger Medcalf de Precision Trading Systems La version 2 a été soigneusement recodée pour être ultra-rapide à charger sur votre graphique, et quelques autres améliorations techniques ont été incorporées pour améliorer l'expérience. Le Pi-Osc a été créé pour fournir des signaux de synchronisation de trading précis conçus pour trouver des points d'épuisement extrêmes, les points auxquels les marchés sont contraints d'aller simplement pour élimin
Plus de l'auteur
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 31% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'un
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalpi
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalping ! Constr
Advanced Accumulated Currency Volume
Bernhard Schweigert
4.54 (48)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives ainsi qu'une nouvelle formule. L'Indicateur Avancé de Volume Accumulé de Devises est spécialisé pour les 28 principales paires Forex et fonctionne sur tous les cadres temporels. Il s'agit d'une nouvelle formule qui, sur un seul graphique, extrait tout le volume des devises (C-Volu
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION ! !! Cet indicateur est une super combinaison de nos deux indicateurs principaux ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Il montre les valeurs de force de la devise pour les TICK-UNITS et les signaux d'alerte pour 28 paires Forex. 11 unités de tic-tac différentes peuvent être utilisées. Ce sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 et 30 secondes. La barre de Tick-Unit dans la sous-fenêtre sera affichée et déplacée vers la gauche lo
My Trades in Pips
Bernhard Schweigert
4.83 (18)
Utilitaires
Un outil de trading que vous ne voulez pas manquer. L'indicateur affiche toutes les transactions/opérations dans le graphique avec le symbole auquel il est attaché. Il imprime le nombre de pips en profit ou en perte. Par choix, il imprime une ligne verticale à travers les sous-fenêtres pour une meilleure analyse. Consultez également la version PRO ici : My Trade History PRO https://www.mql5.com/en/market/product/50206 Il ajoute également les informations sur le résultat total des transactions
FREE
My Trade History PRO
Bernhard Schweigert
5 (3)
Utilitaires
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Passer en revue vos transactions est la première étape d'un trader qui réussit. Les traders qui réussissent ont l'habitude de revoir régulièrement leurs performances de trading. Cet outil vous aidera à le faire. Le processus de révision sera plus efficace avec cet outil pour suivre votre trading. Analysez vos trades manuels ou les trades de votre EA. Utilisez les 3 vues générales. Pour passer de l
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilitaires
Advanced Trade Manager – The Ultimate All-in-One Solution for Faster, Smarter, and Safer Manual Trading. Transform your manual trading with NextGen Trade Manager AI – the professional on-chart panel that combines instant execution, visual trade planning, and powerful risk management into one intuitive tool. Execute orders, manage risk, and protect profits faster than ever before, all without leaving your chart. Perfect for all traders looking to enhance their precision and efficiency. Test It
Filtrer:
DanyLbc747
1223
DanyLbc747 2025.09.11 20:27 
 

Interesting product concept, I recommend it.

Infinity 8
66
Infinity 8 2024.10.28 14:48 
 

An absolute must-have for any trader! This product has far exceeded my expectations. The features are well-designed, offering just the right mix of simplicity and performance. Since I started using it, I've noticed a significant improvement in my trading results. The installation and setup were a breeze, and the performance is outstanding. Huge compliments to the developers – finally a product that truly delivers on its promises! Highly recommended!

Kam Wah Wong
469
Kam Wah Wong 2023.12.13 17:15 
 

I used this indicator for several weeks and it is the great indicator and excellent support, Thanks Bernhard

RenCarTom
247
RenCarTom 2023.12.11 10:30 
 

i bought both this indicator an currency strenght exotic just passed demo ftmo challenge using thouse, highly sattisfied! will use it to pass the real challenge hoping for help from the combo indicator great support extrimly safisfied

Matthew Kotecki
227
Matthew Kotecki 2023.09.06 03:00 
 

support is top notch,all questions or issues answered proptly the most important thing for me is the cs28 combo alerts. i have bought ASD,EXO,and this indicator and that makes a great system

batukbhairava
206
batukbhairava 2023.08.22 10:53 
 

I highly recommend this indicator to both new users and advanced users. By Having an empty slot you can chose symbol of your choice. For E.g. using Gold, Bitcoin, US30 against rest of the currencies and see the correlation.

Antonio Carter
282
Antonio Carter 2023.08.10 14:55 
 

This indicator is a must have for Gold. Combined with the Gold currency strength its a game changer! Im on my way to passing my second funded challenge with these indicators!

a.hanson
226
a.hanson 2023.07.15 10:47 
 

This indicator is a game changer, I have both the Gold Impulse and the Currency Exotic indicators from Bernhard and both of them combined helped me a lot last week during market volatility. The developer is very helpful and his support is extraordinary. I will recommend this indicator and also the developers other indicators if you want to see and capture the quick moves in the market. For me this indicator is 5Star++

Bernhard Schweigert
85002
Réponse du développeur Bernhard Schweigert 2023.07.15 12:58
We appreciate your feedback on our indicators and are glad to hear that they have made a significant impact on your trading experience. It's rewarding to know that our Gold Impulse and Currency Exotic indicators have provided valuable insights during recent market volatility. We strive to offer exceptional support, and we're delighted to hear that you found our assistance to be extraordinary. Thank you for recommending our indicators and acknowledging their ability to capture quick market moves. Your 5-star rating means a lot to us! 💖 💖
Forex1218
641
Forex1218 2023.05.24 07:18 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Dmitrii Castravet
667
Dmitrii Castravet 2023.05.18 20:49 
 

Dont waste your money. No one developer will sell his profitable indicator.

Bernhard Schweigert
85002
Réponse du développeur Bernhard Schweigert 2023.05.22 13:27
I'm sorry to hear that you've had difficulties with the indicator. However, please note that you did not request the starter email or package, which includes a comprehensive guide on how to use the product effectively and understand our trading strategy. We would be happy to provide you with this information and any further assistance to help you better understand the product.
Sudheer Kumar Ramagiri
176
Sudheer Kumar Ramagiri 2023.05.03 08:08 
 

Good one. No need to go for any other product

Oleg Moiseyenko
162
Oleg Moiseyenko 2023.03.30 01:55 
 

There is nothing to say, with the exception of one, it deserves only positive grades. Three in conjunction for trading, and adviser, trade in futures and gold. Support and indicators deserve 5 stars

Répondre à l'avis