GOLD Impulse with Alert









Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole !





Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la véritable accélération de la force des devises (impulsion ou vitesse) de l'or, de l'argent, du pétrole, du DAX, de l'US30, du MXN, du TRY, du CNH, etc.





Construit sur de nouveaux algorithmes sous-jacents, il permet d'identifier et de confirmer encore plus facilement les transactions potentielles. En effet, il montre graphiquement si la force ou la faiblesse d'une devise s'accélère ou non et mesure la vitesse de cette accélération - pensez-y comme le compteur de vitesse de votre voiture. Lorsque vous accélérez, les choses se font évidemment plus vite, ce qui est également le cas sur le marché des changes : si vous associez des devises qui s'accélèrent dans des directions opposées, vous avez identifié une transaction potentiellement rentable.





Le niveau dynamique du marché Fibonacci 28 est utilisé comme un déclencheur d'alerte et s'adaptera à l'activité du marché. Si l'impulsion touche la ligne de déclenchement jaune, vous recevrez une alerte. Vous savez alors, en tant que trader, ce que vous devez faire. La paire et la direction sont déjà données. Il suffit de cliquer sur le bouton d'alerte pour passer à la paire ou ouvrir un nouveau graphique pour une analyse plus approfondie. Le niveau d'alerte peut être modifié.





Les lignes verticales et les flèches pour le momentum des devises guideront votre trading !









Il s'agit d'un outil de trading unique, de haute qualité et abordable, car nous avons incorporé un certain nombre de fonctions exclusives et une nouvelle formule. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalping ?





Obtenez le déclencheur d'une nouvelle tendance très tôt ! Cette accélération et cette décélération peuvent être utilisées à la fois par les swing traders et les scalpeurs. Pour les swing traders, il montre quand une nouvelle tendance a été déclenchée et pour les scalpers, il montre quelles paires vont avoir du mouvement. D'après nos clients et notre propre expérience, nous savons que les deux indicateurs fonctionnent si bien ensemble que c'est vraiment un cas de 1+1= 3 !













Paramètres de l'indicateur Voir la liste complète dans le Manuel de l'utilisateur. https://www.mql5.com/en/blogs/post/751577













=== Paramètres EXOTIC





fixer le nom de la paire EXOTIQUE (vide pour XAUUSD et auto-détection) (entrer le nom de la paire exotique à fixer)

auto-get EXOTIC pair name from chart (détection automatique du nom de la paire exotique à partir du graphique)

Inversion manuelle de la ligne EXOTIC (l'or est inversé) (la plupart des produits doivent être inversés car leur prix est en USD)

autodetect EXOTIC to reverse line (Automatise la fonction ci-dessus. Si USD est trouvé comme devise de base comme USDMXN, USDSEK, la ligne ne sera pas inversée.

suffixe pour les paires de devises (si EURUSD est appelé comme EURUSDm alors entrez m)









=== Paramètres de l'indicateur





Sensibilité des impulsions - Lent/Moyen/Rapide.

dessiner la ligne en V des hausses et des baisses - sentiment de force de la devise.

montrer les barres en arrière









=== Paramètres de l'alerte





alerte sur la bougie vivante ou fermée.

CS-Impulse Déclenchement au Fib du marché (plus haut=plus fort).

dessiner une flèche pour l'alerte d'impulsion.









=== Paramètres généraux des alertes





Popup Alerts - popup MetaTrader 4 alertes. Il indique la devise la plus forte ou la plus faible, la valeur, la paire de transaction possible.

Envoyez des alertes par email et envoyez des alertes push - sur votre téléphone.









=== Paramètres de couleur





Vous savez comment l'utiliser. L'euro est blanc, veuillez le changer si vous utilisez un fond de graphique blanc.













Conseils





Utilisez mon modèle. La valeur de déclenchement de l'alerte peut être modifiée à n'importe quel niveau de Fibonacci du marché dans les paramètres. Il peut s'agir de n'importe quel nombre. La valeur par défaut est 28. La ligne jaune montre le niveau sur le graphique. Ensuite, nous voyons les numéros de la valeur d'impulsion la plus haute et la plus basse. Suivi de la devise qui a atteint la valeur de déclenchement (s'il y en a une). Un bouton apparaît alors avec une paire suggérée. En cliquant dessus, la paire sera modifiée sur le graphique. Étudiez le système de trading complet.









Une fois que vous avez reçu le(s) indicateur(s), demandez l'email du STARTER-PACK (manuel) avec plus d'informations, des liens, des modèles et d'autres choses. Je veux m'assurer de votre succès !













Atteignez vos objectifs et devenez un meilleur trader.





Je vous aiderai toujours si vous avez des questions.











