Slayer Binary est un indicateur de flèche d’une bougie à options binaires. Cet indicateur ne s’adresse pas à ceux qui cherchent le Saint Graal, car c’est une approche irréaliste du trading en général. L’indicateur donne un taux de réussite stable, et s’il est utilisé pour gérer l’argent et un objectif quotidien, il sera encore plus fiable. L’indicateur est livré avec de nombreuses caractéristiques listées ci-dessous :





CARACTÉRISTIQUES

PAS DE REPEINT : L’indicateur ne repeint pas ses flèches en temps réel ;Une fois qu’une flèche est donnée, elle y reste même si le prix se déplace dans la direction opposée.

PANEL DES STATISTIQUES : un panneau qui affiche les statistiques de performance de l’indicateur, telles que le taux global de gains et les signaux de perte-gain max consécutifs, et plus encore

LOGIQUE PROUVÉE BASÉE SUR LA DIVERGENCE : L’indicateur utilise une stratégie de divergence pour déterminer les flèches d’achat/vente.

PLUS DE 6 FILTRES SUPPLÉMENTAIRES : L’indicateur propose de nombreux filtres supplémentaires pour augmenter le taux de victoire et offrir des combos illimités à tester.

COMMENT ÉCHANGER ?

Il suffit d’ouvrir un call/buy quand une flèche vers le haut s’affiche, et de fermer la transaction sur la prochaine bougie de cette période actuellement utilisée... Inversement pour les signaux de vente/put.

avoir un objectif quotidien, par exemple 3 gagnants puis arrêter le trading, avoir un objectif quotidien rendra l’indicateur très puissant.

SOUTIEN ?

L’indicateur sera constamment mis à jour selon les demandes des clients, je crois à leur avis et s’améliorera toujours en conséquence.



