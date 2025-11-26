Smart Trend Trading System

Si vous achetez cet indicateur, vous recevrez mon Gestionnaire de Trading Professionnel + EA GRATUITEMENT.

Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé.

Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages.

Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent pour différentes conditions de marché.

Stratégie de suivi de tendance : Fournit une gestion précise des entrées et des stop-loss pour suivre efficacement les tendances.

Stratégie de retournement : Identifie les retournements de tendance potentiels, permettant aux traders de profiter des marchés en range.

Stratégie de scalping : Conçue pour le day trading rapide et précis ainsi que les transactions à court terme.

Stabilité : Tous les indicateurs ne repeignent pas, ne redessinent pas et ne retardent pas, assurant ainsi des signaux fiables.

Personnalisation : Prend en charge les stratégies personnalisées pour répondre aux préférences individuelles de trading. Plus de 7 stratégies et combinaisons pour vous aider à trouver votre meilleure stratégie.

Clarté des signaux : Offre des signaux de flèches pour des points d'entrée et de sortie clairs.

Alertes en temps réel : Tient les traders informés avec des alertes d'entrée et de sortie de transaction.

Analyse approfondie : Fournit une analyse des tendances sur des périodes de temps supérieures et une surveillance des transactions en direct.

Codage de couleurs adaptatif : Utilise le codage des couleurs des bougies pour le volume, la tendance et les signaux de bougies de retournement. Analysez la direction du marché par les couleurs des bougies.

Le "Système de Trading Smart Trend MT5" donne aux traders les outils nécessaires pour prendre des décisions de trading informées et stratégiques dans une variété de conditions de marché. Naviguez dans les complexités du marché des changes avec confiance, quelle que soit sa situation actuelle. Ce système excelle en offrant des stratégies polyvalentes pour les conditions de marché tendancielles et en range, garantissant que les traders peuvent prendre des décisions éclairées dans n'importe quelle situation de marché. Avec le système de trading intelligent de tendance, vous pouvez trader dans n'importe quel état de marché :

En marché tendanciel : Le système vous aidera à identifier la tendance et à mettre en évidence les pullbacks et vous donnera des entrées précises, avec placement de stop-loss et option de trailing stop également.

En marché en range : Le système vous aidera à identifier une plage et vous offrira des signaux solides lorsque le prix est rejeté des niveaux de la plage.

Le Smart Trend Trading System est une approche complète et sophistiquée du trading sur le marché des changes qui utilise une combinaison d'indicateurs soigneusement sélectionnés pour identifier et tirer parti des tendances du marché et des retournements potentiels de tendance. Ce système utilise un ensemble d'indicateurs, notamment le Trend Breakout Catcher, le Smart Trailing Stop, le Smart Cloud, les Smart Reversal Zones et le Multi-Timeframe Trend Finder, tous conçus pour fonctionner en harmonie afin de fournir aux traders une boîte à outils robuste et polyvalente.

Le principe de base du Smart Trend Trading System est d'analyser les mouvements de prix et les conditions du marché sous différents angles, garantissant une vue holistique de la dynamique du marché. Le Trend Breakout Catcher identifie les points de rupture qui signalent l'émergence de nouvelles tendances, permettant aux traders d'entrer dans des positions tôt dans le développement de la tendance. Le Smart Trailing Stop aide les traders à gérer leurs transactions en ajustant dynamiquement les niveaux de stop-loss en fonction de la force de la tendance, minimisant ainsi le risque et maximisant le potentiel.

L'indicateur Smart Cloud fournit une représentation visuelle des tendances en formant un nuage au-dessus ou en dessous du graphique des prix. Lorsque le prix est au-dessus du nuage, cela signale une tendance haussière, et lorsqu'il est en dessous, une tendance baissière. Cela simplifie l'identification des tendances et confirme les décisions de trading. Les zones de retournement intelligentes pinpoint les points de retournement potentiels sur le marché, donnant aux traders un aperçu des retournements potentiels de tendance lors de pullbacks.

Le Multi-Timeframe Trend Finder ajoute une couche supplémentaire de sophistication en analysant les tendances sur plusieurs périodes de temps, offrant ainsi une compréhension plus complète de la direction du marché. Cette approche collective permet aux traders de trader avec un haut degré de confiance, minimisant les faux signaux et améliorant les probabilités de trading.

En résumé, le Smart Trend Trading System est une méthodologie méticuleusement élaborée qui exploite la puissance d'indicateurs avancés pour permettre aux traders d'identifier les tendances avec précision, les points d'entrée et de sortie précis, et les techniques efficaces de gestion des risques. En tirant parti de ce système complet, les traders peuvent potentiellement atteindre une cohérence sur le marché dynamique des changes.

Fonctionnalités :

  • Indicateurs non repeints, non redessinés et non retardés
  • Nombre maximal d'activations
  • Plus de 7 stratégies
  • 10 indicateurs en un seul
  • Stratégies de day trading et de swing
  • Stratégies de suivi de tendance, de retournement et de scalping
  • Stratégies personnalisées
  • Stratégies de sociétés de capital-risque
  • Points d'entrée et de sortie et flèches
  • Alertes par téléphone et par e-mail
  • Analyse multi-timeframe
  • Support et résistance
  • Zones de retournement
  • Stop trailing
  • Codage des couleurs pour le volume, la tendance et les bougies de retournement
  • Indicateurs de minuterie de bougie et de limite de spread

Recommandations :

  • Devises et paires : EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, XAUUSD...
  • Echelle de temps : M5, M30, H1.
  • Types de compte : Tout compte ECN, compte à faible spread.

Plus de l'auteur
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.69 (49)
Indicateurs
Si vous achetez cet indicateur, vous recevrez mon Gestionnaire de Trading Professionnel + EA  GRATUITEMENT. Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.25 (24)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.63 (142)
Indicateurs
Le Capteur de Tendance (The Trend Catcher) : La stratégie Trend Catcher avec indicateur d’alerte est un outil d’analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché ainsi que les points d’entrée et de sortie potentiels. Elle dispose d’une stratégie Trend Catcher dynamique, s’adaptant aux conditions du marché pour offrir une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et l
FREE
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.41 (17)
Experts
Le Smart Universal Expert Advisor est un expert advisor conçu pour vous aider dans votre expérience de trading en s'intégrant parfaitement à tout indicateur personnalisé fournissant des tampons d'achat et de vente. Avec son adaptabilité inégalée, cet expert vous permet de tirer pleinement parti de vos indicateurs personnalisés et d'exécuter des transactions avec précision et contrôle. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. Nous avons ajouté le Trend Breakout Catcher en tant qu'i
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.67 (104)
Indicateurs
Les Blocs d'Ordres d'Offre et de Demande : L'indicateur "Blocs d'Ordres d'Offre et de Demande" est un outil sophistiqué basé sur les concepts de l'argent intelligent, fondamental pour l'analyse technique sur le marché du Forex. Il se concentre sur l'identification des zones d'offre et de demande, des zones cruciales où les traders institutionnels laissent des empreintes significatives. La zone d'offre, indiquant les ordres de vente, et la zone de demande, indiquant les ordres d'achat, aident l
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
5 (8)
Experts
Trend Catcher EA Pro — Basé sur l’indicateur Trend Catcher, l’un des plus appréciés par les traders, et après de nombreuses demandes, nous avons enfin le Trend Catcher EA. Un Expert Advisor de nouvelle génération qui combine automatisation algorithmique et contrôle manuel direct, offrant une maîtrise totale du marché . Rapide, adaptable, conçu pour les traders qui valorisent la clarté, la performance et la liberté de décision . Développé et optimisé spécifiquement pour EURUSD avec des données ti
FREE
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.56 (36)
Utilitaires
Outil de Position de Trading et de Backtesting : L'outil de Position de Trading et de Backtesting, également connu sous le nom d'Outil de Ratio Risque/Récompense, est un indicateur complet et innovant conçu pour améliorer votre analyse technique et vos stratégies de trading. L'outil de Risque est une solution complète et conviviale pour une gestion efficace du risque dans le trading forex. Avec la possibilité de prévisualiser les positions de trading, y compris le prix d'entrée, le stop-loss (
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.3 (44)
Indicateurs
Le Localisateur de Niveaux de Support et de Résistance : Le Localisateur de Niveaux de Support et de Résistance est un outil avancé conçu pour améliorer l'analyse technique dans le trading. Doté de niveaux dynamiques de support et de résistance, il s'adapte en temps réel à mesure que de nouveaux points clés se dévoilent sur le graphique, offrant ainsi une analyse dynamique et réactive. Sa capacité unique à plusieurs échelles de temps permet aux utilisateurs d'afficher des niveaux de support et
FREE
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
Experts
Le Smart Universal Expert Advisor est un expert advisor conçu pour vous aider dans votre expérience de trading en s'intégrant parfaitement à tout indicateur personnalisé fournissant des tampons d'achat et de vente. Avec son adaptabilité inégalée, cet expert vous permet de tirer pleinement parti de vos indicateurs personnalisés et d'exécuter des transactions avec précision et contrôle. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. Nous avons ajouté le Trend Breakout Catcher en tant qu'ind
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.77 (47)
Indicateurs
L'indicateur de temps des sessions de trading : L'indicateur de temps des sessions de trading est un puissant outil d'analyse technique conçu pour améliorer votre compréhension des différentes sessions de trading sur le marché des changes. Cet indicateur intégré de manière transparente fournit des informations cruciales sur les heures d'ouverture et de clôture des principales sessions, notamment Tokyo, Londres et New York. Avec l'ajustement automatique du fuseau horaire, il s'adresse aux trade
FREE
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
4.5 (4)
Experts
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — Un Expert Advisor de nouvelle génération conçu pour capturer la puissance brute du momentum des prix. Rapide, discipliné, et destiné aux traders qui exigent précision et adaptabilité dans toutes les conditions de marché. Développé avec des données réelles (99,9 %) et optimisé pour EURUSD et XAUUSD. Momentum Hunter détecte les accélérations et exécute instantanément — sans retard, sans repaint, sans approximation. [Manuel Utilisateur | Presets Recommandés]
FREE
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.93 (28)
Indicateurs
Les Blocs d'Ordres d'Offre et de Demande : L'indicateur "Blocs d'Ordres d'Offre et de Demande" est un outil sophistiqué basé sur les concepts de l'argent intelligent, fondamental pour l'analyse technique sur le marché du Forex. Il se concentre sur l'identification des zones d'offre et de demande, des zones cruciales où les traders institutionnels laissent des empreintes significatives. La zone d'offre, indiquant les ordres de vente, et la zone de demande, indiquant les ordres d'achat, aident l
FREE
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.25 (8)
Utilitaires
Smart Trading Copilot :   C'est un assistant de trading intelligent qui vous aidera à gérer vos opérations quotidiennes. Le Smart Trading Copilot est équipé d'un panneau de trading convivial, avec un design moderne et utilisant une technologie de pointe. Le Smart Trading Copilot offre un large éventail de fonctionnalités : 1. Support de gestion des risques : Il calcule automatiquement la taille de lot appropriée en fonction du pourcentage de risque spécifié et du stop loss, aidant ainsi les t
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Indicateurs
Le Capteur de Tendance (The Trend Catcher) : La stratégie Trend Catcher avec indicateur d’alerte est un outil d’analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché ainsi que les points d’entrée et de sortie potentiels. Elle dispose d’une stratégie Trend Catcher dynamique, s’adaptant aux conditions du marché pour offrir une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et l
FREE
Momentum Hunter EA
Issam Kassas
5 (1)
Experts
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — Un Expert Advisor de nouvelle génération conçu pour capturer la puissance brute du momentum des prix. Rapide, discipliné, et destiné aux traders qui exigent précision et adaptabilité dans toutes les conditions de marché. Développé avec des données réelles (99,9 %) et optimisé pour EURUSD et XAUUSD. Momentum Hunter détecte les accélérations et exécute instantanément — sans retard, sans repaint, sans approximation. [Manuel Utilisateur | Presets Recommandés]
FREE
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et les
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Indicateurs
L'indicateur de temps des sessions de trading : L'indicateur de temps des sessions de trading est un puissant outil d'analyse technique conçu pour améliorer votre compréhension des différentes sessions de trading sur le marché des changes. Cet indicateur intégré de manière transparente fournit des informations cruciales sur les heures d'ouverture et de clôture des principales sessions, notamment Tokyo, Londres et New York. Avec l'ajustement automatique du fuseau horaire, il s'adresse aux trade
FREE
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.82 (28)
Indicateurs
Le Localisateur de Niveaux de Support et de Résistance : Le Localisateur de Niveaux de Support et de Résistance est un outil avancé conçu pour améliorer l'analyse technique dans le trading. Doté de niveaux dynamiques de support et de résistance, il s'adapte en temps réel à mesure que de nouveaux points clés se dévoilent sur le graphique, offrant ainsi une analyse dynamique et réactive. Sa capacité unique à plusieurs échelles de temps permet aux utilisateurs d'afficher des niveaux de support et
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
5 (9)
Utilitaires
Outil de Position de Trading et de Backtesting : L'outil de Position de Trading et de Backtesting, également connu sous le nom d'Outil de Ratio Risque/Récompense, est un indicateur complet et innovant conçu pour améliorer votre analyse technique et vos stratégies de trading. L'outil de Risque est une solution complète et conviviale pour une gestion efficace du risque dans le trading forex. Avec la possibilité de prévisualiser les positions de trading, y compris le prix d'entrée, le stop-loss (
FREE
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
5 (1)
Indicateurs
MENA Trend Scanner Dashboard Scanner de marché avancé multi–timeframe & indicateur d’entrée en tendance Tout d’abord, il est important de préciser que ce système de trading est 100% sans repaint, sans redrawing et sans latence , ce qui le rend idéal pour le trading manuel comme pour le trading algorithmique. Comprend un cours en ligne, un manuel d’utilisation et des presets téléchargeables. Indicateur Trend Scanner Dashboard : Un tableau de bord professionnel tout-en-un qui analyse plusieurs pa
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
1 (1)
Indicateurs
MENA Trend Scanner Dashboard Scanner de marché avancé multi–timeframe & indicateur d’entrée en tendance Tout d’abord, il est important de préciser que ce système de trading est 100% sans repaint, sans redrawing et sans latence , ce qui le rend idéal pour le trading manuel comme pour le trading algorithmique. Comprend un cours en ligne, un manuel d’utilisation et des presets téléchargeables. Indicateur Trend Scanner Dashboard : Un tableau de bord professionnel tout-en-un qui analyse plusieurs pa
Smart Trading Copilot
Issam Kassas
Utilitaires
Smart Trading Copilot :   C'est un assistant de trading intelligent qui vous aidera à gérer vos opérations quotidiennes. Le Smart Trading Copilot est équipé d'un panneau de trading convivial, avec un design moderne et utilisant une technologie de pointe. Le Smart Trading Copilot offre un large éventail de fonctionnalités : 1. Support de gestion des risques : Il calcule automatiquement la taille de lot appropriée en fonction du pourcentage de risque spécifié et du stop loss, aidant ainsi les t
FREE
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis