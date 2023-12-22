Koala Supply Demand

Présentation de l'indicateur d'offre et demande Koala pour MetaTrader 4 :

Bienvenue sur l'indicateur d'offre et demande Koala. Cet indicateur est conçu pour identifier les zones d'offre et de demande non rompues. Cet indicateur peut aider le trader à visualiser le marché comme des zones, vous pouvez voir comment le prix respecte certaines zones puissantes. Cet indicateur peut également vous montrer des signaux d'action sur les prix lorsqu'ils se forment à l'intérieur des zones.

Caractéristiques clés:



Capacité de backtest sur le graphique : Découvrez l'avenir de l'analyse avec la fonction unique de backtest sur le graphique. Cliquez simplement n'importe où sur le graphique et observez instantanément les zones d'offre et de demande non expirées à ce moment précis. Cette fonction permet aux utilisateurs d'obtenir des informations en temps réel pour prendre des décisions plus éclairées. Reconnaissance des motifs d'action sur les prix : Personnalisez votre stratégie de trading en sélectionnant parmi différents motifs d'action sur les prix. L'indicateur prend en charge des motifs populaires tels que les motifs engulfing. Lorsqu'il est choisi, l'indicateur affichera des flèches d'achat et de vente claires pour chaque occurrence du motif sélectionné à l'intérieur des zones d'offre et de demande non rompues. Alertes pour les nouveaux signaux : Restez en avance sur le marché avec des alertes opportunes. Recevez des notifications pour les nouveaux signaux d'action sur les prix se produisant à l'intérieur des zones d'offre et de demande identifiées. Cela garantit que vous ne manquez jamais une opportunité de trading potentielle, vous maintenant connecté au marché même lorsque vous êtes absent.

Comment les développeurs peuvent connecter cet indicateur à un EA ?



Bien sûr ! Les développeurs peuvent facilement connecter l'indicateur d'offre et demande Koala à un Expert Advisor (EA) en utilisant les tampons de l'indicateur. Voici un guide sur la façon d'accéder aux signaux d'achat et de vente de l'indicateur :

Étape 1 : Explication des tampons de l'indicateur :

Tampon 1 : Ce tampon correspond aux signaux d'achat générés par l'indicateur d'offre et demande Koala.

Tampon 2 : Ce tampon correspond aux signaux de vente générés par l'indicateur d'offre et demande Koala.

Étape 2 : Exemple d'utilisation de la fonction iCustom pour l'intégration à un EA :

Pour accéder aux signaux de l'indicateur dans un EA, vous pouvez utiliser la fonction iCustom en MQL4. Voici un exemple :

buySignal = iCustom(NULL, timeframe, symbol, 1, shift); sellSignal = iCustom(NULL, timeframe, symbol, 2, shift);

Conclusion :



Basé sur mon expérience, l'une des zones et zones de prix les plus fiables sur le marché du forex sont les zones d'offre et de demande. Dans certains cas, le marché respecte ces zones, et les motifs d'action sur les prix sont beaucoup plus fiables lorsqu'ils se forment à l'intérieur de ces zones.