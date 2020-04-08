Cyclic Impulse

Point Trend Indicator - Un indicateur du niveau supérieur et inférieur de la tendance, qui peut déterminer la direction de la tendance et indiquer son renforcement. La direction de la tendance est déterminée par des points ronds ; si les points sont au-dessus de la ligne zéro, la tendance est haussière ; s'ils sont en dessous, la tendance est baissière. L'augmentation du mouvement directionnel est indiquée par des flèches. Il possède le seul paramètre de réglage manuel - la durée de la direction