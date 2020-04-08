Cyclic Impulse
- Indicateurs
- Vitalyi Belyh
- Version: 1.0
- Activations: 10
Un indicateur technique qui structure les graphiques et identifie les mouvements de prix cycliques.
Peut fonctionner sur n'importe quel graphique.
Plusieurs types de notifications.
Il y a des flèches supplémentaires sur le graphique lui-même.
Sans revenir sur l'histoire, fonctionne sur la fermeture de la bougie.
TF recommandé à partir de M5 et plus.
Facile à utiliser et à configurer les paramètres.
Lorsque vous utilisez 2 indicateurs avec des paramètres différents, vous pouvez les utiliser sans autres indicateurs.
A 2 paramètres d'entrée
Cyclicité et durée du signal
Ces 2 paramètres traitent du traitement de la structure du graphique.
- Cyclicity régule la fréquence à laquelle les cycles d’inversion changent, lissant ainsi les cycles.
- Signal duration aux nombres minimum Détecte les impulsions dans le mouvement des prix, aux mouvements de tendance maximum à long terme.