MHI Probability PRO Indicator UranoTrader

Dévoilez les mystères du marché avec MHI Probability !
L'indicateur qui transforme les motifs de chandeliers en une boussole stratégique époustouflante.

Avec ses 4 stratégies uniques - MHI Majorité, MHI Minorité, Million Majorité et Million Minorité - ce maître de l'analyse probabilistique offre une approche novatrice pour décrypter le comportement des 5 dernières bougies, mettant en lumière des opportunités avec une précision visuelle impressionnante.

Pourquoi MHI Probability est révolutionnaire ?

  • 4 stratégies, des possibilités infinies
    Choisissez entre :
     MHI Majorité (suivi de tendance)
     MHI Minorité (anticipation des retournements)
     Million Majorité (renforcement du flux principal)
     Million Minorité (capture des contre-courants)
    Chaque stratégie s'adapte à votre style de trading.

  • Logique technique transparente
    Analyse les 5 dernières bougies en comptant :
    → Les bougies haussières (clôture > ouverture)
    → Les bougies baissières (clôture < ouverture)
    → Les dojis
    La stratégie Minorité déclenche un signal d'achat quand les baissières dominent (et inversement pour la vente), avec une synchronisation parfaite sur des intervalles stricts de 5 minutes.

  • Signaux visuels percutants
    → Flèches d'achat/vente d'une précision chirurgicale
    → Lignes verticales colorées (vert=achat/rouge=vente/gris=doji)
    → Lignes pointillées pour différencier les stratégies

  • Tableau de bord statistique complet
    Affiche en temps réel :
    → Taux de réussite
    → Performances par niveau (entrée initiale, Gale 1, Gale 2)
    → Prévision du prochain point d'entrée toutes les 5 minutes

  • Synchronisation temporelle parfaite
    Opère sur des cycles de 5 minutes pour éliminer les faux signaux.

Comment MHI Probability décrypte-t-il le marché ?

À chaque nouvelle bougie :

  1. Scan des 5 précédentes

  2. Exemple avec Million Minorité :
    → Prédominance de bougies baissières : flèche d'achat au plus bas
    → Prédominance haussière : signal de vente au plus haut
    → Doji/égalité : marquage spécifique

  3. Tous les signaux s'activent pile au début de chaque intervalle de 5 minutes

À qui s'adresse MHI Probability ?

Parfait pour les traders qui :
✓ Privilégient l'analyse visuelle
✓ Rechernt des approches probabilistiques innovantes
✓ Veulent des signaux clairs sur MT4/MT5

Naviguez dans les probabilités avec MHI Probability - où les chandeliers racontent l'histoire et vous écrivez la fin ! Testez-le dès maintenant et découvrez des stratégies qui défient les conventions.

(Note : La version française utilise "Million" pour "Milhão". Adaptation possible en "Milliard" si nécessaire)


Produits recommandés
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (3)
Indicateurs
Objectif principal: "Pin Bars" est conçu pour détecter automatiquement les barres pin sur les graphiques des marchés financiers. Une barre d'épingle est une bougie avec un corps caractéristique et une longue queue, qui peut signaler un renversement ou une correction de tendance. Comment ça marche: L'indicateur analyse chaque bougie sur le graphique, déterminant la taille du corps, de la queue et du nez de la bougie. Lorsqu'une barre d'épingle correspondant à des paramètres prédéfinis est détec
FREE
Wycoff For Intraday And Swing Trading
Dhabaleswar Prasad Jena
Indicateurs
Please follow the "How To Trade" instructions exactly for best results Wycoff theory is vastly used by institutional traders but when it comes to retail traders the concept isn't well understood by most. It is even more difficult to implement in intraday & swing trading. This No REPAINT indicator helps you in analyzing the market cycles and plots buy/sell signals at the start of trending phase. It studies the market strength of bulls and bears and does a effort Vs reward matrix calculation befor
Witch Hat for Binary Options
Luis Orlandini
Indicateurs
Witch Hat for Binary Options is an indicator for binary options based on analysis of Bollinger Bands and RSI, using a modulated strategy with indicator settings using complex filters. This indicator never repaints, it has an almost accurate answer for you to make the entries. There are two ways for you to analyze your entry, when an arrow appears you have more than 90% chance of hits, and the other way is the lines that it automatically draws and its trend line. It has surprisingly strong sup
RVI Arrows
Anton Iudakov
Indicateurs
The indicator displays signals on the chart of the classic RVI indicator with an alert. The indicator signals after confirmation of the strategy at the opening of a new bar. I recommend watching my advisor -   Night Zen EA In the settings, you can select the following strategies: The main line crosses the signal line The main line crosses the zero level In the settings, you can change the period of the classic RVI indicator. I also recommend to look at my other developments in the market: ht
FREE
HC ARROW
Cuong Pham
Indicateurs
The indicator shows you buy/sell signals and does not repaint. It works well with almost all pairs, while the best ones are GBPUSD, XAUUSD and EURUSD. The product works better on H1 and H4. You can change the parameters in the inputs tab to get the best signals and the best trade results on each pair. You can enable/disable alerts when signal appears. The indicator is easy to use. Parameters barstrip & Sensitive: amount of bars to process the highest and lowest prices (relates to the internal l
EZ Binary AUCA Pair
Tuan Anh Dao
Indicateurs
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: London and New York section Currency pairs: AUD/CAD Working time frame: M1 Expiration time: 1 minute The indicator also shows good results when using the martingale strategy - "Ma
FREE
Horizontal Support Resistance Lines
Velmurugan Esakki
Indicateurs
This indicator draws Horizontal Support and Resistance automatically. It works with any symbol and any timeframe. Stronger Support Lines are displayed in thicker green horizontal lines. In the same way, Stronger Resistance lines are displayed with thicker red lines. Change the timeframe to display the Support and Resistance Lines of various timeframes.
NeuroExtMT4
Dmytryi Voitukhov
Experts
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal  https://www.mql5.com/ru/signals/1516213 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for
FREE
Shooting Star pattern md
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Étoile filante » pour MT4, sans modification, sans délai. - L'indicateur « Étoile filante » est un indicateur très performant pour le trading Price Action. - L'indicateur détecte les étoiles filantes baissières sur le graphique : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images). - Alertes PC, mobile et e-mail. - L'indicateur « Étoile filante » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance. // D'excellents robots et indicateurs de trading sont d
Wayalarmpoint
Vladislav Kozlov
Indicateurs
WayAlarmPoint is an indicator for the MetaTrader 4 platform, which provides various ways to notify about price movement in any direction. Its simple functionality allows you to select the desired sound for a given direction and set an individual distance in points for each side of the price movement. In addition, the indicator will accurately indicate the time when the goal is reached. This indicator is ideal for those who want to go about their business without losing control of the market sit
Engulfing Pattern Indicator for MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Engulfing Pattern Indicator MetaTrader 4 The Engulfing Pattern Indicator is a candlestick-based trading tool that automatically detects and displays bullish and bearish engulfing patterns on the MetaTrader 4 (MT4) chart. Bullish patterns are marked in  turquoise blue , and bearish patterns in  red , making them easy to identify. This indicator also incorporates two moving averages with periods  5 and 20  to improve pattern accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installatio
FREE
Breakout FX
David Leander Tschacher
5 (1)
Indicateurs
Breakout FX draws arrows and emits alarms if the price exceeds or falls below the previous n candles. ️ Breakout FX can be used in expert advisors. ️ Breakout FX can improve already existing trading strategies. ️ Breakout FX is very fast and is not repainting. Inputs Breakout Range [Candles] Breakout Price Type Arrow Size Enable Alerts Enable Push Notifications Enable Emails
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicateurs
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Pennants and triangles scanner
Jan Flodin
5 (5)
Indicateurs
This multi time frame and multi symbol indicator identifies high-probability breakout patterns. It does this by identifying strong, symmetrical pennants and triangles. This pattern DOES NOT appear very often on higher time frames. But when it does, it is a very high-probability setup. The indicator also includes an Inside bars scanner. It can for example be used to detect a special type of Inside bars formation which is formed by a Master candle (MC) followed by 4 inside candles (please see the
Binary 6 Semafor
Roman Lomaev
Indicateurs
Binary 6 Semafor est un indicateur d'options binaires universel pour MetaTrader 4. -Fonctionne sur n'importe quelle période et paire de devises -Détection précise du point d'entrée -Le signal apparaît sur le graphique avant la fermeture de la bougie actuelle -Expiration 1 bougie -Flèches tampon pour l'entrée -Afficher les statistiques pour l'actif actuel  Résultats des tests : L'indicateur a passé des tests avec des rendements impressionnants, démontrant son efficacité dans diverses con
Horn Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Horn Pattern Indicator MetaTrader 4 The Horn Pattern Indicator, also known as the Expanding Triangle , is a classic technical analysis tool used to identify trend reversal points on price charts. This MT4 indicator automatically detects and draws the expanding triangle pattern using two diverging blue lines , helping traders spot early signals of large buyer or seller participation at key turning points. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Horn Pattern Indicator
FREE
PinBar Pattern mh
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex Motif PINBAR pour MT4, sans refonte, sans délai. - L'indicateur « Motif PINBAR » est un indicateur très performant pour le trading Price Action. - L'indicateur détecte les PinBars sur le graphique : - PinBar haussière : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images). - PinBar baissière : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images). - Alertes PC, mobile et e-mail. - L'indicateur « Motif PINBAR » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résist
Colored Market Hours
Mohamed Amine Talbi
5 (1)
Indicateurs
As the title says, this is an indicator that shows the current open market (session). It has 4 sessions with customizable schedule : 1. London session, 2. New York session, 3. Sydney session, 4. Tokyo session. Indicator inputs: - The color of each session. - The open time and close time of the sessions. - The line width. The objective of the indicator, is to follow each sessions, observe at what times are multiple sessions open, and thus take the chance of the high market movements.
FREE
Candles outside Bollinger Bands
MARCELO DEMONER MASSAD NBC
Indicateurs
This indicator allows you not loosing any important moment of the market, at the same time that you dont need to be in front of the chart watching that moment to come. You just set the patterns up, and then the indicator will bring the signal and alert to call your attention.  Its possible to be alerted when volativity comes without watching the charts like a crazy. You can set it up and follow the trend, when trend gets power. (Eg. A big period and a small deviation number could call attenti
Ultimate Double Top Bottom Reversal Scanner FREE
FXsolutions
5 (2)
Indicateurs
This indicator scans for you up to 30 trading instruments and up to 8 timeframes for occurrences of the high probability reversal patterns: Double Tops/Bottoms with fake breakouts . Please read also the blog post " Professional Trading With Double Tops/Bottoms And Divergences! " which explains the concepts behind the ULTIMATE Double Top/Bottom indicator and how you can use a professional top-down approach. This FREE Version of the Scanner scans only EURUSD and GBPUSD. The full version of the sca
FREE
Yawabeh SD Volume V1
SHEHZADA BEHRAM
Indicateurs
Yawabeh SD Pro –  Professional Supply and Demand Indicator Trade Smarter with Volume-Confirmed Supply/Demand Zones Our institutional-grade algorithm identifies high-probability reversal zones before price reacts, giving you the edge in Forex, Crypto, and Stocks. Key Features Multi-Timeframe Confirmation – View trend strength across multiple timeframes simultaneously – Align your trades with higher timeframe momentum Smart Alert System – Real-time notifications for: – Strong demand/supply zone
Fibonacci Retracement Assistant Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Fibonacci Retracement Assistant Indicator for MetaTrader4 The Fibonacci Retracement Assistant Indicator for MetaTrader4 is a specialized tool designed to enhance trading analysis using one of the most popular techniques in technical analysis. Fibonacci tools are widely known for helping traders pinpoint potential price reversal zones. This indicator applies Fibonacci ratios to identify likely support and resistance levels derived from recent price movements. To activate the tool, traders must ch
FREE
Pro Trend Tracking
Harun Celik
Indicateurs
Pro Trend Tracking   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you can
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Doji Breakout pattern" pour MT4. - L'indicateur "Doji Breakout pattern" est un trading d'action de prix pur : pas de repeinture, pas de délai ; - L'indicateur détecte la cassure du modèle Doji dans la direction de la tendance où la bougie Doji est au milieu du modèle et la dernière bougie est la première cassure : - Modèle de cassure haussière Doji - Signal de flèche bleue sur le graphique (voir les images). - Modèle de cassure baissière Doji - Signal de flèche rouge s
Entry Signal Arrows
Harun Celik
Indicateurs
Entry Signal Arrows   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.  Thanks to the alert features you can get the sign
New Murrey Math Levels Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
New Murrey Math Levels Indicator on MetaTrader 4 The New Murrey Math Levels Indicator applies a mathematical model to outline precise horizontal levels that represent balance points within market pricing on the MetaTrader 4 platform. These plotted levels range from +2/8 down to -2/8, each carrying a specific function within the market framework. Acting as adaptive zones, they often serve as potential turning points, active support/resistance lines, or indicators of overbought and oversold market
FREE
Candle Pattern Master
Hong Ling Mu
Experts
<EA main logic> 1. EA reads candle pattern for most profitable of BUY & SELL. 2. If these pattern matches , then EA places the order. 3. If the order was closed with stoploss, then EA should stop trade on that day. 4. Next day EA will re-start again with increasing lot size to recover the loss. <INPUT parameters> Slippage 3 pips MaxPosition 1 BaseLots 0,01 takeprofit 10pips stoploss 20pips Martingale True/False Max martingale 2 (times) Multiplier (lot size) 2,5 <Best pair & time frame>
FREE
AIS Forest Fire Trend
Aleksej Poljakov
Indicateurs
L'une des séquences de numéros s'appelle « Séquence des incendies de forêt ». Il a été reconnu comme l'une des plus belles nouvelles séquences. Sa principale caractéristique est que cette séquence évite les tendances linéaires, même les plus courtes. C'est cette propriété qui a constitué la base de cet indicateur. Lors de l'analyse d'une série chronologique financière, cet indicateur essaie de rejeter toutes les options de tendance possibles. Et seulement s'il échoue, il reconnaît alors la prés
Higher High Lower Low MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
KT Higher High Lower Low marque les points de swing suivants avec leurs niveaux de support et de résistance respectifs : Higher High : Un sommet plus haut que le sommet précédent. Lower High : Un sommet plus bas que le sommet précédent. Lower Low : Un creux plus bas que le creux précédent.  Higher Low : Un creux plus haut que le creux précédent.   Caractéristiques L’intensité des sommets et des creux peut être ajustée en modifiant le nombre de barres à gauche et à droite. Alertes fournies lors
Harami Indi
Che Jeib Che Said
Indicateurs
Harami is a two candle pattern with recent candle formed inside the previous candle's high and low . It represents indecision in the market and is used for breakout price action trading strategy.  This indi fires all signals to a dashboard on the chart including pop_up alert, push to phone notification and email. Harami has two types, bullish and bearish pattern. Enter long for bullish Harami and enter short for bearish Harami. Inputs : Currency Symbols: EURUSD,GBPJPY,USDJPY,USDCAD (default) , u
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicateurs
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 30 copies (2 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (139)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. S'il vous plaît contactez-moi après l'achat! Je partagerai avec vous mes astuces de trading et d'excellents indicateurs bonus gratuitement!
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Trend Reversal – Votre allié pour identifier les renversements de tendance sur MT4 Vous recherchez un outil puissant et intuitif pour améliorer votre analyse de marché et prendre des décisions plus éclairées ? L’indicateur Trend Reversal est conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent identifier avec précision les points de renversement de tendance directement sur la plateforme MetaTrader 4. Grâce à une combinaison d’algorithmes avancés et de techniques éprouvées, Trend Reversal offre
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 31% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'un
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Indicateurs
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Indicateurs
M1 EASY SCALPER est un indicateur de scalping conçu spécifiquement pour l'unité de temps de 1 minute (M1), compatible avec toutes les paires de devises ou instruments disponibles sur votre terminal MT4. Bien sûr, il peut également être utilisé sur n'importe quelle autre unité de temps, mais il fonctionne particulièrement bien en M1 (ce qui est complexe !) pour le scalping. Note : si vous faites du scalping, assurez-vous d’avoir un compte adapté à cet effet. Évitez les comptes Cent ou Standard ca
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Les indicateurs de tendance sont l’un des domaines de l’analyse technique utilisés dans le trading sur les marchés financiers. Indicateur de Angular Trend Lines - détermine de manière exhaustive la direction de la tendance et génère des signaux d'entrée. En plus de lisser la direction moyenne des bougies Il utilise également l’angle d’inclinaison des lignes de tendance. Le principe de construction des angles de Gann a été pris comme base pour l'angle d'inclinaison. L'indicateur d'analyse techniq
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicateurs
VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (27)
Indicateurs
Le système PRO Renko est un système de trading très précis spécialement conçu pour le trading de graphiques RENKO. Il s'agit d'un système universel qui peut être appliqué à divers instruments de négociation. Le système neutralise efficacement ce qu'on appelle le bruit du marché en vous donnant accès à des signaux d'inversion précis. L'indicateur est très facile à utiliser et n'a qu'un seul paramètre responsable de la génération du signal. Vous pouvez facilement adapter l'outil à n'importe que
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Indicateurs
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Indicateurs
System Super Trend: Your personal all-inclusive strategy The indicator no repaint!!!  System Super Trend -  is an easy to use trading system. It is an arrow indicator designed for Forex and cryptocurrencies. The indicator can be used as a standalone system, as well as part of your existing trading system. How does System Super Trend work? We have 3 options for trading with our indicator. Global Signals  -  You can easily trade using these signals, Green arrow - for buying, Red - for selling. T
Reversal Master
Alexey Minkov
4.8 (15)
Indicateurs
The Reversal Master is an indicator for determining the current direction of price movement and reversal points. The indicator will be useful for those who want to see the current market situation better. The indicator can be used as an add-on for ready-made trading systems, or as an independent tool, or to develop your own trading systems. The Reversal Master indicator, to determine the reversal points,  analyzes a lot of conditions since the combined analysis gives a more accurate picture of t
PZ Double Top Bottom
PZ TRADING SLU
5 (1)
Indicateurs
Trade double tops and bottoms effectively The PZ Double Top/Bottom Indicator is a technical analysis tool that helps traders identify potential price reversal patterns in the market. These patterns, known as double tops and bottoms, are characterized by two consecutive peaks or valleys in the price of an asset. Double tops and bottoms are often seen as potential reversal patterns because they can signal a change in the direction of the current trend. [ Installation Guide | Update Guide | Troubl
Plus de l'auteur
BinaryExpert Indicador UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Indicateurs
BINARYEXPERT est un indicateur technique puissant, conçu pour les traders recherchant des signaux d’entrée précis sur le marché des options binaires. Développé pour MetaTrader 4, il combine plusieurs indicateurs techniques, notamment les EMA, RSI, MACD, Stochastique et ATR, afin de générer des signaux fiables d’ACHAT (CALL) et de VENTE (PUT). Avec une interface conviviale et un panneau de statistiques en temps réel, BINARYEXPERT aide les traders à prendre des décisions mieux informées. Caractér
Value Edition Limited Indicator UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Indicateurs
VALUE EDITION LIMITED   est un indicateur technique avancé, conçu pour les traders qui recherchent de la clarté, de la précision et de la rapidité dans l'analyse des marchés. Compatible avec MetaTrader 4 et 5, il intègre des zones de surachat/survente intelligentes, des canaux de prix dynamiques, une analyse de chandeliers normalisée et des alertes en temps réel, offrant ainsi un support fiable pour trader n'importe quel actif ou période graphique. Caractéristiques principales Zones de trading
EA Combiner UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Experts
Combiner_EA est un Expert Advisor polyvalent pour MetaTrader 4, conçu pour le trading automatisé sur le forex et d'autres marchés. Il intègre des signaux provenant d’indicateurs externes et d’une stratégie de moyenne mobile, offrant des fonctionnalités avancées comme le trading en grille, le Martingale, ainsi que des réglages personnalisables de take profit/stop loss. Un panneau de statistiques en temps réel fournit des informations sur la performance du compte, ce qui en fait un outil idéal po
Prosperium Indicator Binary Forex UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Indicateurs
PROSPERIUM   est un indicateur technique complet, développé pour les traders recherchant une fiabilité maximale dans l'analyse et l'exécution des opérations. Conçu pour MetaTrader 4 et 5, il combine plusieurs indicateurs reconnus (RSI, OBV, MACD, Bandes de Bollinger, ADX, Ichimoku et Moyenne Mobile Gravitationnelle) en un système intégré de génération de signaux d'achat (CALL) et de vente (PUT). Avec un tableau de statistiques avancé et un calcul automatique du taux de réussite, PROSPERIUM offre
CombinerPRO UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Indicateurs
CombinerPRO est un indicateur avancé conçu pour MetaTrader 5, idéal pour les options binaires, le marché OTC, les actifs dérivés, les cryptomonnaies et le forex. Il combine plusieurs filtres techniques pour générer des signaux CALL et PUT précis, avec prise en charge de l’intégration d’indicateurs externes. Il comprend un panneau de statistiques en temps réel et un système de backtest intégré pour optimiser l'efficacité stratégique. Fonctionnalités principales ️ Génération de signaux par filt
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis