MHI Probability PRO Indicator UranoTrader
- Indicateurs
- Lucas Braz Quintas
- Version: 1.10
- Mise à jour: 2 juillet 2025
- Activations: 5
Dévoilez les mystères du marché avec MHI Probability !
L'indicateur qui transforme les motifs de chandeliers en une boussole stratégique époustouflante.
Avec ses 4 stratégies uniques - MHI Majorité, MHI Minorité, Million Majorité et Million Minorité - ce maître de l'analyse probabilistique offre une approche novatrice pour décrypter le comportement des 5 dernières bougies, mettant en lumière des opportunités avec une précision visuelle impressionnante.
Pourquoi MHI Probability est révolutionnaire ?
-
4 stratégies, des possibilités infinies
Choisissez entre :
→ MHI Majorité (suivi de tendance)
→ MHI Minorité (anticipation des retournements)
→ Million Majorité (renforcement du flux principal)
→ Million Minorité (capture des contre-courants)
Chaque stratégie s'adapte à votre style de trading.
-
Logique technique transparente
Analyse les 5 dernières bougies en comptant :
→ Les bougies haussières (clôture > ouverture)
→ Les bougies baissières (clôture < ouverture)
→ Les dojis
La stratégie Minorité déclenche un signal d'achat quand les baissières dominent (et inversement pour la vente), avec une synchronisation parfaite sur des intervalles stricts de 5 minutes.
-
Signaux visuels percutants
→ Flèches d'achat/vente d'une précision chirurgicale
→ Lignes verticales colorées (vert=achat/rouge=vente/gris=doji)
→ Lignes pointillées pour différencier les stratégies
-
Tableau de bord statistique complet
Affiche en temps réel :
→ Taux de réussite
→ Performances par niveau (entrée initiale, Gale 1, Gale 2)
→ Prévision du prochain point d'entrée toutes les 5 minutes
-
Synchronisation temporelle parfaite
Opère sur des cycles de 5 minutes pour éliminer les faux signaux.
Comment MHI Probability décrypte-t-il le marché ?
À chaque nouvelle bougie :
-
Scan des 5 précédentes
-
Exemple avec Million Minorité :
→ Prédominance de bougies baissières : flèche d'achat au plus bas
→ Prédominance haussière : signal de vente au plus haut
→ Doji/égalité : marquage spécifique
-
Tous les signaux s'activent pile au début de chaque intervalle de 5 minutes
À qui s'adresse MHI Probability ?
Parfait pour les traders qui :
✓ Privilégient l'analyse visuelle
✓ Rechernt des approches probabilistiques innovantes
✓ Veulent des signaux clairs sur MT4/MT5
Naviguez dans les probabilités avec MHI Probability - où les chandeliers racontent l'histoire et vous écrivez la fin ! Testez-le dès maintenant et découvrez des stratégies qui défient les conventions.
(Note : La version française utilise "Million" pour "Milhão". Adaptation possible en "Milliard" si nécessaire)