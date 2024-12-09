Upper and Lower Reversal

5
Upper and Lower Reversal - Système de prévision précoce des moments d'inversion. Vous permet de trouver les points d’inflexion des prix aux limites des canaux de mouvement des prix supérieur et inférieur.
L'indicateur ne recolorera jamais ni ne changera la position des flèches de signal. Les flèches rouges sont un signal d'achat, les flèches bleues sont un signal de vente.


  1. S'adapte à tous les délais et instruments de trading
  2. L'indicateur ne se redessine pas, il ne fonctionne que lorsque la bougie se ferme.
  3. Il existe plusieurs types d'alertes pour les signaux
  4. L'indicateur est simple à utiliser et ne dispose que de 2 paramètres externes configurables :


  • Channel Length - Ajuste la longueur du canal de prix le long duquel les signaux seront construits.
  • Signal Normalization - Modifie le niveau de qualité des flèches de signal, plus le paramètre est élevé - moins de faux signaux (changement de plusieurs ordres de grandeur pour le BTC, l'Or et les instruments très volatils)
  • Alerts play sound / Alerts display message / Alerts send notification / Send email - Utilisez les notifications lorsque des flèches de signal apparaissent pour les entrées.
  • Sound for signals - Fichier sonore pour la flèche de signal.


Avis 1
RB Traders
278
RB Traders 2025.05.20 07:43 
 

THIS Is Best Reversal Product Ever And The Owner Of This Indicator Is Great Guy

Produits recommandés
SFT Trend Master
Artem Kuzmin
Indicateurs
Indicator for determining the direction of the current trend Sends signals about trend changes to the terminal, smartphone and email Allows you to quickly navigate when changing price direction Works on all timeframes, on any currency pairs, metals and cryptocurrencies Can be used when working with binary options Distinctive features Doesn't redraw Gives three types of signals Has simple settings Quickly adapts to any trading instrument; Works on all timeframes and all symbols; Suitable for trad
Predator FX58 Trend DashBoard 123
Jermaine Wedderburn
5 (1)
Indicateurs
Trend Scanner looks at the Market watchlist and Checks to see if there are trending cases between three (3) timeframes selected by the user. The analysis can assist in finding pairs to focus on for a particular session where a trader may need to have a bias in terms of direction to place trades for a particular system which requires multiple timeframe filtration of bar momentum. 3 Main indicators are involved: Moving Average, MACD and Heiken Ashi. User is able to select timeframes available on
DS Arrow
Dmitriy Sychev
Indicateurs
DS Arrow is a simple indicator for buying/selling in MetaTrader 4, This straightforward indicator shows the market entry points. Perfect for both beginners and professionals. Designed for working only with the H1 timeframe, the indicator will not be displayed on other timeframes. Recommended currency pairs: GBP-USD, EUR-USD, USD-CAD, AUD-USD, USD-JPY, NZD-USD. Works with both4-digit and 5-digit quotes. This indicator does not redraw its signals. Features The entry is made when the hourly candle
Horn Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Horn Pattern Indicator MetaTrader 4 The Horn Pattern Indicator, also known as the Expanding Triangle , is a classic technical analysis tool used to identify trend reversal points on price charts. This MT4 indicator automatically detects and draws the expanding triangle pattern using two diverging blue lines , helping traders spot early signals of large buyer or seller participation at key turning points. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Horn Pattern Indicator
FREE
Inside Bars
Paul Geirnaerdt
Indicateurs
The Inside Bars indicator shows Inside Bars, the Breakout Zone and Breakouts thereof. Inside Bars are an important price action pattern. The price action of an Inside Bar is completely covered by the price action of the previous bar. Inside Bars are most often used on higher timeframes. Settings Inside Bars default settings are good enough most of the time. Feel free to fine tune them to your needs. ATR factor to skip large candles - very large candles should be filtered as they often cover othe
SPTforMT4
Shao Qun Lu
Indicateurs
SPT is a trend indicator It is written on the basis of ATR, with clear trend lines indicating the direction in progress, Different traders' understanding of this indicator may form two different purposes Trend-based traders will conduct trend trading when the trend line changes, Respectful shock traders will carry out range trading according to the final support or resistance level marked by this indicator The index parameters are as follows: Multiplier: multiple of ATR Period: ATR cycle. The s
ScalperMulti
Andrey Spiridonov
Indicateurs
ScalperMulti is a multicurrency indicator for professional traders. The indicator shows the complete market situation for the trader. The main advantage of this indicator is that it simultaneously analyzes six major currency pairs on all timeframes from M1 to MN. The indicator analyzes the trend strength. The indicator generates color-coded signals to visualize the market situation: Green - ascending trend. Red - descending trend. Yellow - trend is not defined. The indicator is excellent for sca
CycleIdentifier
Amyr Shryf Mhmd Salh
Indicateurs
The Cycle Identifier MT4 indicator is a great choice of custom indicator for both short-term and long-term traders. The Cycle Identifier MT4 generates filtered price action signals to assist traders to identify when the conditions are right to open buy and sell positions. How it works The Cycle Identifier MT4 indicator displays on a separate indicator chart below the main chart where it draws an oscillating gray line. This gray line is characterized by upward and downward spikes that are accompa
Trend Distinctive
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
The Trend Distinctive indicator smoothes price fluctuations during signal formation by averaging the data. This gives the trader the opportunity to visually determine what trend will be present at a particular time interval. This is an auxiliary tool for technical analysis, which helps to determine the exact direction of the trend: either an upward or downward movement of the price of a trading instrument. Although the indicator is a little late, it still generates the most reliable signals th
Candlestick Patterns Detector
Mohammad Hanif Ansari
Indicateurs
There are total of 11 bullish candlestick patterns and 11 bearish candlestick pattern and 4 different types of indecision bar. Bullish formations Bullish 3 method formation Bullish Engulfing bar Bullish Harami Bullish Separating line Bullish long lower shadow Morning star Morning Doji star Three white soldiers Rising window Piercing line Tweezer tops (MINOR) Bearish formations Bearish 3 method formation Bearish engulfing Bearish Harami Bearish long lower shadow Bearish Separating Lines Evening s
Candle Analysis
Navdeep Singh
Indicateurs
50+ Candlestick Patterns, Simulated Trading Results, Top Five Performers Candle Analysis extends Candlesticks Pattern Analysis by not only identifying Patterns but also recording the Past Performance of the Patterns. What it Does:- Identifies and plots results on chart Displays Top Patterns for both Bullish and Bearish type.  Log can be printed in experts tab to see Simulated Trading results Displays All or Selected Patterns Alerts on Pattern formation More detailed information in Blog
IconTradeSignals
Vadim Gorodetskii
Indicateurs
The indicator is specialized for use in scalping strategies. It has the ability to send buy/sell signals. the indicator highlights signals during the formation of any fresh tick and the investor has the opportunity to apply them not alone, but taking into account the n number of specific signals for a specific time. In other texts, it is necessary to take into account which way the indicator advises trading in its own 5-7 last signals. It is not recommended to use this indicator as a single and
Bermaui Pin Bars
Muhammad Elbermawi
5 (13)
Indicateurs
Barres à épingles Bermaui Ou (BPB) est un indicateur qui trouve le modèle d'action des prix Pin Bars sur le graphique. Pin Bars est un raccourci pour "Pinocchio Bars" qui est une alternative classique aux chandeliers japonais avec de grandes ombres supérieures ou inférieures et de très petits corps comme Hammer, Inverted-Hammer, Hanging Man, Shooting Star, Dragon Fly Doji ou Grave Stone Doji . L'indicateur Bermaui Pin Bars trouve ce modèle en fonction d'une formule qui peut être expliquée dans
UR FrontEndBackEnd
Krzysztof Jan Debski
Indicateurs
UR FrontEndBackEnd   UR FrontEndBackEnd est ma formule préférée pour trouver les niveaux de support et de résistance les plus précis. Je les ai également divisés en différentes catégories (lignes pointillées, lignes pleines et zones) pour marquer leur force. Tout est stocké dans des tampons afin qu'ils soient faciles d'accès et implémentés dans d'autres outils. Ajout : L'outil peut devoir être ajusté à l'actif sur lequel il est appliqué - les actifs diffèrent en termes de nombre de chiffres d
RaysFX Pattern Detector
Davide Rappa
Indicateurs
What Is MT4 Candlestick Pattern Indicator Candlestick patterns are groups of candlestick that have a meaning for the trader. These groups are usually composed of two, three, four, or five candles and indicate some form of price action happening. In many cases traders use these patterns to decide what to do next. Candlestick Pattern Indicator for MT4 is a plugin that allows you to see the most common candlestick patterns on your chart. The indicator scans the chart and detects popular patterns, m
Colored Market Hours
Mohamed Amine Talbi
5 (1)
Indicateurs
As the title says, this is an indicator that shows the current open market (session). It has 4 sessions with customizable schedule : 1. London session, 2. New York session, 3. Sydney session, 4. Tokyo session. Indicator inputs: - The color of each session. - The open time and close time of the sessions. - The line width. The objective of the indicator, is to follow each sessions, observe at what times are multiple sessions open, and thus take the chance of the high market movements.
FREE
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Dynamic Oscillator - est un indicateur Crypto_Forex personnalisé avancé - un outil de trading efficace pour MT4 ! - Nouvelle génération d'oscillateurs - voir les images pour voir comment l'utiliser. - Dynamic Oscillator a des zones de survente/surachat adaptatives. - Oscillator est un outil auxiliaire pour trouver des points d'entrée exacts à partir des zones de survente/surachat. - Valeurs de survente : en dessous de la ligne verte ; Valeurs de surachat : au-dessus de la ligne rouge. - Il est
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
MetaCOT 2 Netto Position COT MT4
Vasiliy Sokolov
1 (1)
Indicateurs
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. The indicator of the net positions of the market participants displays the difference between the long a
Trend Signal Pro mt4
Francisco Mandomo Simbine
Indicateurs
Trend Signal PRO – Professional Trend Detection System Introduction The Trend Signal PRO is an advanced MetaTrader indicator that brings precision, transparency, and professionalism to your technical analysis. With permanent arrows, intelligent confirmations, and automated risk management, it is designed for traders who demand accuracy and consistency. Core Features High-Precision Signals Permanent colored arrows that never repaint Intelligent multi-layer confirmation system Customizable trend
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Doji Marker Point
Alexander Shienkov
Indicateurs
This indicator shows the levels and signal dots of the Doji pattern. The indicator allows traders to easily determine possible location of a price rebound. Doji is a candlestick with Open and Close price equal, or almost equal. It should also have shadows of approximately the same size on both sides. Doji denotes the balance between buyers and sellers, or the absence of major players, or level testing. This pattern can mean both a reversal and a continuation of the trend. Indicator Parameters I
RVI Arrows
Anton Iudakov
Indicateurs
The indicator displays signals on the chart of the classic RVI indicator with an alert. The indicator signals after confirmation of the strategy at the opening of a new bar. I recommend watching my advisor -   Night Zen EA In the settings, you can select the following strategies: The main line crosses the signal line The main line crosses the zero level In the settings, you can change the period of the classic RVI indicator. I also recommend to look at my other developments in the market: ht
FREE
Scalping Swing
Oleg Borisov
5 (4)
Indicateurs
Indicator designed for both beginners and professionals. RECOMMEHDATION    Trade with this indicator for 2-3 weeks and you will feel significant progress in your trading. This indicator is developed based on the use of HMA, Laguerre, CCI . The indicator is clear and does not require any setting. Does not redraw and works by opening bar. It works on timeframes M1-D1. I use   timeframe M5 to enter  the market.
FREE
TheStrat Patterns
Robert Gerald Wood
Indicateurs
This indicator will draw patterns based on Rob Smith's The Strat as they emerge in real time on your chart. As price evolves, TheStrat offers 18 distinct price action patterns that can help you get good entries in the market. Each pattern involves two or three candles, and this indicator will draw a bounding box around the candles and name the pattern. The indicator also shows when a potential setup is forming, known by stratters as an Actionable signal. Candles Each candle is defined by its
HC ARROW
Cuong Pham
Indicateurs
The indicator shows you buy/sell signals and does not repaint. It works well with almost all pairs, while the best ones are GBPUSD, XAUUSD and EURUSD. The product works better on H1 and H4. You can change the parameters in the inputs tab to get the best signals and the best trade results on each pair. You can enable/disable alerts when signal appears. The indicator is easy to use. Parameters barstrip & Sensitive: amount of bars to process the highest and lowest prices (relates to the internal l
MetaCOT 2 COT Index MT4
Vasiliy Sokolov
3 (2)
Indicateurs
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
Identify Market State
Aleksey Ivanov
5 (1)
Indicateurs
The Identify Market State   indicator allows you to set the beginning of a new trends and pullbacks on an existing trend. This indicator can be used both for trading on scalper strategies and for long-term trading strategies.               The indicator is based on the 14 periodic DeMarker   indicator and the 8 periodic simple moving average from this indicator. Statistical studies have shown that the sharp peaks of the DeMarker   indicator curve when they drop below its minimum li
CheckList MT4
Kambiz Shahriarynasab
4 (2)
Indicateurs
One of the basic needs of every trader is to have a checklist to enter every position. Of course, using pen and paper may not be convenient forever. With this indicator, you can have a small checklist next to the screen for each of your charts and use it for better use in your trades. MT5 Version This indicator will have many updates and special settings will be added to it. You can contact us via Instagram, Telegram, WhatsApp, email or here. We are ready to answer you.
Turtle fast movement
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
Indicateurs
This trend following system was designed by   Dennis Gartman   and   Bill Eckhart , and relies on breakouts of historical highs and lows to take and close trades: it is the complete opposite to the "buy low and sell high" approach. This trend following system was taught to a group of average and normal individuals, and almost everyone turned into a profitable trader. The main rule is   "Trade an N-day breakout and take profits when an M-day high or low is breached (N must me above M)" . Example
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Trend Reversal – Votre allié pour identifier les renversements de tendance sur MT4 Vous recherchez un outil puissant et intuitif pour améliorer votre analyse de marché et prendre des décisions plus éclairées ? L’indicateur Trend Reversal est conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent identifier avec précision les points de renversement de tendance directement sur la plateforme MetaTrader 4. Grâce à une combinaison d’algorithmes avancés et de techniques éprouvées, Trend Reversal offre
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec de **grands backtests,** une **preuve de performance sur compte réel** avec des chiffres fantastiques et des **statistiques partout**, mais après l'avoir utilisé, vous **finissez par vider votre compte ?** Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel de l'utilisateur + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe pr
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.68 (25)
Indicateurs
VERSION MT5        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Indicateurs
System Super Trend: Your personal all-inclusive strategy The indicator no repaint!!!  System Super Trend -  is an easy to use trading system. It is an arrow indicator designed for Forex and cryptocurrencies. The indicator can be used as a standalone system, as well as part of your existing trading system. How does System Super Trend work? We have 3 options for trading with our indicator. Global Signals  -  You can easily trade using these signals, Green arrow - for buying, Red - for selling. T
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculations that proved to be extremely accurate. Indica
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Trading System Double Trend - système de trading indépendant composé de plusieurs indicateurs. Détermine la direction de la tendance générale et donne des signaux dans la direction du mouvement des prix. Peut être utilisé pour le scalping, le trading intrajournalier ou intrasemaine. Possibilités Fonctionne sur toutes les périodes et instruments de trading (Forex, crypto-monnaies, métaux, actions, indices.) Lecture visuelle simple des informations sans charger de graphique L'indicateur ne rede
Wall Street Indicator
Nicola Capatti
Indicateurs
Ultimate Arrow Indicator - Votre outil pour réussir dans le trading ! Vous en avez assez des outils qui promettent beaucoup mais offrent peu ? Notre Ultimate Arrow Indicator pour MT4 est la solution définitive qui propulsera votre trading à un niveau supérieur. Cet indicateur a été conçu avec une précision chirurgicale pour vous offrir des signaux clairs, fiables et sans compromis. Voici pourquoi Ultimate Arrow Indicator est le choix idéal pour les traders expérimentés et les débutants : Perform
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicateurs
L'indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d'entrée clé sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d'une dynamique qui s'installe dans une direction et affiche un signal précis juste avant un mouvement majeur.  Obtenez le scanner multi-symboles et multi-timeframes ici : Scanner pour ACB Breakout Arrows MT4 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis automatiquement par l’indicateur. P
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.94 (16)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicateurs
Trend Arrow Super The indicator not repaint or change its data. A professional, yet very easy to use Forex system. The indicator gives accurate BUY\SELL signals. Trend Arrow Super is very easy to use, you just need to attach it to the chart and follow simple trading recommendations. Buy signal: Arrow + Histogram in green color, enter immediately on the market to buy. Sell signal: Arrow + Histogram of red color, enter immediately on the market to sell.
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Indicateurs
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal offre une approche totalement innovante. Il est idéal pour ceux qui souhaitent évaluer à l’avance comment le signal fonctionne avec un TP-SL spécifique et dans quels PAIRES/TF il est le plus performant. La stratégie Hit Rate Top Bottom Signal est un outil essentiel pour tout trader et type de trading car elle émet non seulement des signaux précis sans redessiner , indiquant clairement quand trader et dans quelle dir
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Indicateurs
Special offer! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry is a powerful price action trading system built on one of the most popular and widely known strategies among traders: the Breakout Strategy! This indicator produces crystal clear buy and sell signals based on breakouts of key support and resistance zones. Unlike typical breakout indicators, it uses advanced calculations to accurately confirm the breakout! When a breakout occurs, you receive instant alerts. No lag and no repai
Scientific trade
Aleksey Ivanov
5 (1)
Indicateurs
An extremely convenient indicator that truly makes the process of making money on the exchange easy. It is based on the scientifically rigorous theory of the market developed by the author, the beginning of which is presented here .                The full algorithm of this indicator operation is presented in the article .               The indicator calculates the most probable price movement trajectory and displays it on the chart. Based on the predicted price movement trajectory
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicateurs
L'indicateur de tendance EZT vous montrera la tendance, le retrait et les opportunités d'entrée. Un filtrage optionnel et tous types d'alertes sont disponibles. Des alertes par e-mail et par notification push sont ajoutées. Nous développons également une évaluation environnementale basée sur cet indicateur, qui sera bientôt disponible. Il s'agit d'un indicateur multifonctionnel composé de deux histogrammes de couleurs et d'une ligne. Il s'agit d'une représentation visuelle de la direction et d
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicateurs
NEW YEAR SALE PRICE FOR LIMITED TIME!!! Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before pu
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicateurs
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
Trend Analyser MT4
Yuriy Lyachshenko
Indicateurs
L'indicateur indique les points d'entrée et de sortie les plus appropriés pour les trades. Il affiche également des données statistiques sur tous les signaux pour une meilleure analyse de trading. Avec cet indicateur, vous pourrez mieux comprendre le marché. Dès que la force de la tendance commence à faiblir (cela sera affiché sur le panneau), la ligne de tendance tendra vers une position horizontale - c'est un signal de sortie du trade. Version de l'indicateur pour MT5 Caractéristiques Cet in
KT Asian Breakout Indicator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
L'indicateur KT Asian Breakout analyse une partie clé de la session asiatique afin de générer des signaux d'achat et de vente dans les deux directions en fonction de la cassure du prix. Un signal d'achat est déclenché lorsque le prix dépasse le plus haut de la session, tandis qu'un signal de vente est déclenché lorsque le prix casse le plus bas de la session. Points importants à retenir Si la boîte de session est trop large verticalement, il est préférable d’éviter une nouvelle entrée, car la m
PipRush MT4
Hugo Feruglio
Indicateurs
PipRush est un indicateur technique qui identifie des opportunités de trading structurées à l’aide de la logique statistique. Il trace automatiquement les configurations de trade avec des niveaux prédéfinis d’entrée, de stop loss et de take profit. L’indicateur est conçu pour les traders souhaitant réduire l’analyse manuelle et adopter une approche cohérente basée sur les données. Fonctionnalités principales Trace automatiquement les configurations complètes, y compris l’entrée, le stop loss, le
Plus de l'auteur
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Trading System Double Trend - système de trading indépendant composé de plusieurs indicateurs. Détermine la direction de la tendance générale et donne des signaux dans la direction du mouvement des prix. Peut être utilisé pour le scalping, le trading intrajournalier ou intrasemaine. Possibilités Fonctionne sur toutes les périodes et instruments de trading (Forex, crypto-monnaies, métaux, actions, indices.) Lecture visuelle simple des informations sans charger de graphique L'indicateur ne rede
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Indicateur de trading manuel et d'analyse technique pour le Forex. Il se compose d'un indicateur de tendance avec le niveau d'ouverture du jour de bourse et d'un indicateur de flèche pour déterminer les points d'entrée. L'indicateur ne se recolore pas ; il fonctionne lorsque la bougie se ferme. Contient plusieurs types d'alertes pour les flèches de signalisation. Peut être configuré pour fonctionner sur n’importe quel graphique, instrument de trading ou période. La stratégie de travail est bas
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Wave Price Channel - Système analytique de trading conçu pour rechercher des impulsions et des corrections. L'indicateur vous permet de travailler dans le sens du canal des prix, construit sur la base de la volatilité. Lorsqu'une flèche vers le haut ou vers le bas est dessinée sur le canal, il devient possible d'aller dans cette direction ; le signal dans cette direction est confirmé par un indicateur point sensible aux changements de prix. Tant que les points de la même couleur persistent, le
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Point Directions - Un indicateur montrant les niveaux ponctuels de support et de résistance lorsque le prix bouge. Les flèches indiquent les rebonds de prix dans les directions indiquées. Les flèches ne sont pas redessinées, elles se forment sur la bougie courante. Fonctionne sur tous les délais et instruments de trading. Il existe plusieurs types d'alertes. Possède des paramètres avancés pour personnaliser les signaux de n'importe quel graphique. Peut être configuré pour négocier avec la tenda
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Scalping Entry Points - est un système de trading manuel qui peut s'adapter aux mouvements de prix et donner des signaux pour ouvrir des trades sans redessiner. L'indicateur détermine la direction de la tendance par le niveau central de support et de résistance. L'indicateur de point fournit des signaux pour les entrées et les sorties. Convient pour le trading intrajournalier manuel, le scalping et les options binaires. Fonctionne sur tous les délais et instruments de trading. L'indicateur donne
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Indicateurs
Wave Reversal Indicator - détermine la direction et les inversions de prix autour de la ligne d'équilibre. L'indicateur montre les mouvements de vagues et les hausses de tendance. Il donne des recommandations sur les endroits où suivre le trader, aide à suivre la stratégie de trading. C'est un complément à une stratégie intrajournalière ou à moyen terme. Presque tous les paramètres sont sélectionnés pour chaque période et changent automatiquement ; le seul paramètre à ajuster manuellement est l
FREE
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Arrow Micro Scalper est un indicateur conçu pour le scalping et le trading à court terme, intégré à tout graphique et instrument financier (Devises, crypto, actions, métaux). Dans son travail, elle utilise l'analyse des vagues et un filtre de direction de tendance. Recommandé pour une utilisation sur les périodes de M1 à H4. Comment travailler avec l'indicateur. L'indicateur contient 2 paramètres externes pour modifier les paramètres, les autres sont déjà configurés par défaut. Les grandes flè
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur de niveaux de trading est un système commercial conçu pour déterminer les points d'entrée, maintenir les positions et la direction des tendances. Comprend plusieurs mécanismes fonctionnant dans un complexe, analyse des vagues de la direction de la tendance, analyse de niveau lors de la construction des signaux, montre les cibles TP et SL possibles. Capacités de l'indicateur Des flèches de signalisation apparaissent sur la bougie actuelle et ne sont pas recolorées. Utilise des algo
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Les indicateurs de tendance sont l’un des domaines de l’analyse technique utilisés dans le trading sur les marchés financiers. Indicateur de Angular Trend Lines - détermine de manière exhaustive la direction de la tendance et génère des signaux d'entrée. En plus de lisser la direction moyenne des bougies Il utilise également l’angle d’inclinaison des lignes de tendance. Le principe de construction des angles de Gann a été pris comme base pour l'angle d'inclinaison. L'indicateur d'analyse techniq
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Un indicateur technique qui structure les graphiques et identifie les mouvements de prix cycliques. Peut fonctionner sur n'importe quel graphique. Plusieurs types de notifications. Il y a des flèches supplémentaires sur le graphique lui-même. Sans revenir sur l'histoire, fonctionne sur la fermeture de la bougie. TF recommandé à partir de M5 et plus. Facile à utiliser et à configurer les paramètres. Lorsque vous utilisez 2 indicateurs avec des paramètres différents, vous pouvez les utiliser sans
Indicator Waiting Volatility
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Indicator Waiting Volatility - un indicateur pour déterminer les zones de volatilité et les conditions plates. Au fil du temps, le prix sur le graphique évolue dans différentes tendances, diminue, augmente ou reste le même. L'indicateur aide le trader à déterminer dans quelle tendance se situe le prix. Dans son travail, il utilise plusieurs outils d'analyse technique : d'abord, la direction de la tendance est déterminée, puis, dans cette direction, l'indicateur surveille l'évolution de la volati
Upper and Lower Reversal MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Upper and Lower Reversal - Système de prévision précoce des moments d'inversion. Vous permet de trouver les points d’inflexion des prix aux limites des canaux de mouvement des prix supérieur et inférieur. L'indicateur ne recolorera jamais ni ne changera la position des flèches de signal. Les flèches rouges sont un signal d'achat, les flèches bleues sont un signal de vente. S'adapte à tous les délais et instruments de trading L'indicateur ne se redessine pas, il ne fonctionne que lorsque la bou
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Un indicateur technique qui calcule ses lectures sur les volumes de transactions. Sous forme d'histogramme, il montre l'accumulation de la force de mouvement de l'instrument de trading. Il dispose de systèmes de calcul indépendants pour les directions haussières et baissières. Fonctionne sur tous les instruments de trading et délais. Peut compléter n’importe quel système commercial. L'indicateur ne redessine pas ses valeurs, les signaux apparaissent sur la bougie actuelle. Il est facile à utilis
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
Indicateurs
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
FREE
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur " ZigZag on Trend " est un assistant pour déterminer la direction du mouvement des prix, ainsi qu'un calculateur de barres et de pips. Il se compose d'un indicateur de tendance qui surveille la direction du prix avec une ligne de tendance présentée sous la forme d'un zigzag et d'un compteur qui calcule le nombre de barres passées dans le sens de la tendance et le nombre de points sur une échelle verticale. (Les calculs sont effectués par l'ouverture de la barre) L'indicateur n'est p
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Resistance Arrows
Vitalyi Belyh
Indicateurs
A trend indicator that determines short-term price movements. Arrows indicate an increase in price movements in the specified directions. Arrows are not redrawn formed on the current candle, shown on the previous candle for convenience.      It has one setting - the formation intensity: If the parameter is smaller, most of the signals are formed in a wide trend. If the parameter is larger, signals are formed in a narrower trend. Input parameters Formation Intensity - Arrow Formation Intensity
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Cluster indicator working in the price channel. For operation, the indicator builds a channel line - (dashed line). Inside the channel, cluster sections are determined that determine the direction of the price movement - (histograms in two directions), start with large arrows. Small arrows are plotted above / below each histogram - indicator increase volatility. The indicator does not redraw the values. Works on any tools and timeframes. Entrances are made when large arrows appear, inside small
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Indicateurs
A technical indicator that calculates its readings based on trading volumes. It has an oscillatory line that follows the change in volumes. Large arrows on the line indicate reversal values. A channel is built around the line with small arrows showing the strengthening of price movement in the direction of increasing volumes. The indicator does not redraw values. Works on any instrument and timeframe. It can complement any trading strategy by finding a trend or make entries in the direction of a
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Indicateur cyclique pour le trading et la prévision de l'orientation du marché. Montre le comportement cyclique du prix sous la forme d'un oscillateur. Donne des signaux pour l'ouverture des transactions lorsqu'il y a un rebond des limites supérieure et inférieure de l'oscillateur. Sous forme d'histogramme, il montre la force lissée de la tendance.  Complètera toute stratégie de trading, du scalping à l'intraday.  L'indicateur n'est pas redessiné.  Convient pour une utilisation sur tous les sym
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Candle Binary Scalper est un produit d'analyse technique pour le forex et les options binaires. Comprend plusieurs indicateurs techniques combinés dans un système commercial. Convient pour le trading manuel dans une tendance, pour le scalping et les options binaires. Fonctionne sur tous les délais et instruments de trading. Les délais recommandés pour le trading M15, M30, H1 et H4, M5 et M1 doivent être utilisés en cas de forte volatilité. Il existe plusieurs types d'alertes. Comment utiliser l
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Binary Lines est un indicateur d'analyse technique pour les devises, les matières premières, les crypto-monnaies, les actions, les indices et tous les instruments financiers. Peut être utilisé pour les options binaires ou le scalping Forex. Affiche les points d'entrée et de sortie à intervalles fixes et fournit commerçants les informations nécessaires sur les résultats d'éventuelles transactions. Les points d'entrée se forment au tout début de la bougie, dans le sens de la ligne MA, durée les tr
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Line Breakouts - Système de trading de tendance. Contient un identifiant de tendance qui peut être adapté à n'importe quel graphique et instrument de trading en utilisant la fonction de période et de lissage. Et un déterminant des niveaux de support et de résistance. Lorsque le prix est en dessous de la ligne de résistance, ouvrez les transactions de vente et lorsque le prix est au-dessus de la ligne de support, ouvrez les transactions d'achat. Le stop loss doit être placé à quelques points des
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Point Trend Indicator - Un indicateur du niveau supérieur et inférieur de la tendance, qui peut déterminer la direction de la tendance et indiquer son renforcement. La direction de la tendance est déterminée par des points ronds ; si les points sont au-dessus de la ligne zéro, la tendance est haussière ; s'ils sont en dessous, la tendance est baissière. L'augmentation du mouvement directionnel est indiquée par des flèches. Il possède le seul paramètre de réglage manuel - la durée de la direction
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Scalping and Binary Signal Detector - Indicateur de scalping qui donne des signaux directionnels pour l'ouverture de positions le long de la tendance. L'indicateur est un système de trading complet qui peut être utilisé pour le Forex et les options binaires. Le système d'algorithmes vous permet de reconnaître des mouvements de prix intenses sur plusieurs barres consécutives. L'indicateur fournit plusieurs types d'alertes pour les flèches. Fonctionne sur tous les instruments de trading et délais
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Level Breakout Indicator est un produit d'analyse technique qui fonctionne à partir des limites supérieure et inférieure, ce qui peut déterminer la direction de la tendance. Fonctionne sur la bougie 0 sans redessin ni retard. Dans son travail, il utilise un système de différents indicateurs dont les paramètres ont déjà été configurés et combinés en un seul paramètre - « Scale », qui effectue la gradation des périodes. L'indicateur est facile à utiliser, ne nécessite aucun calcul, à l'aide d'un s
Intraday Impulse Scalper Pro
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Un indicateur de tendance automatique qui utilise un algorithme pour déterminer les signaux d'impulsion pour le scalping et le trading intrajournalier. L'indicateur de suivi de tendance calcule automatiquement les points d'entrée et de sortie potentiels des transactions. L'indicateur contient une ligne de tendance et un canal cible pour suivre les signaux, changeant de couleur en fonction de la direction. Caractéristiques principales Bougies et flèches de couleur de signal : bleu – direction v
Filtrer:
RB Traders
278
RB Traders 2025.05.20 07:43 
 

THIS Is Best Reversal Product Ever And The Owner Of This Indicator Is Great Guy

Répondre à l'avis