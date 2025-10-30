WBP Chart Signals – Multi-TimeFrame Buy/Sell Pressure Indicator

Description :

WBP Chart Signals est un indicateur avancé conçu pour mesurer la pression du marché à travers l’analyse combinée du volume, du spread et de l’action des prix. Idéal pour les traders recherchant des signaux précis avec confirmation multi-timeframe et style institutionnel.

Fonctionnalités principales :

Weighted Buy Pressure (WBP) : Algorithme propriétaire combinant VWAP, MA200, force du volume, facteurs de liquidité et momentum.

Analyse Multi-TimeFrame : Confirmation automatique sur timeframe supérieur pour des signaux plus fiables.

Scanner Multi-Symboles en temps réel : Suivi simultané de 6 paires majeures avec mises à jour live.

Filtrage précis des signaux : 7 filtres de confirmation incluant divergence, volume, tendance et confirmation HTF.

Tableau de bord professionnel : Affichage en temps réel des valeurs WBP, signaux et analyse sur timeframe supérieur.

Calculs institutionnels : Analyse du volume avec échelle logarithmique, pondération VWAP et facteurs de conviction.

Système de signaux :

BUY : Fort achat : WBP > 75 Achat modéré : WBP > 65

SELL : Forte vente : WBP < 25 Vente modérée : WBP < 35



Affichage : flèches dans la fenêtre de l’indicateur (pas sur le graphique principal).

Alertes : audio personnalisables.

Spécifications techniques :

Fenêtre séparée avec 5 buffers tracés

Seuils et paramètres de confirmation ajustables

Compatible avec tous les timeframes et symboles

Pas de repainting : signaux confirmés à la clôture des barres

Performance optimisée grâce à des limites de calcul intelligentes

Paramètres principaux :

VWAP Period : 20 (modifiable)

MA Trend : 200 (modifiable)

Signal smoothing : EMA 5

Confirmation bars : 2

Filtres multiples : Volume, Trend, Divergence, HTF

Convient parfaitement pour :

✓ Scalping et day trading

✓ Swing trading avec confirmation multi-timeframe

✓ Analyse institutionnelle du volume

✓ Suivi de la pression du marché sur plusieurs paires