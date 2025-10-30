WBP Chart Signals
- Indicateurs
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.0
- Activations: 5
WBP Chart Signals – Multi-TimeFrame Buy/Sell Pressure Indicator
Description :
WBP Chart Signals est un indicateur avancé conçu pour mesurer la pression du marché à travers l’analyse combinée du volume, du spread et de l’action des prix. Idéal pour les traders recherchant des signaux précis avec confirmation multi-timeframe et style institutionnel.
Fonctionnalités principales :
-
Weighted Buy Pressure (WBP) : Algorithme propriétaire combinant VWAP, MA200, force du volume, facteurs de liquidité et momentum.
-
Analyse Multi-TimeFrame : Confirmation automatique sur timeframe supérieur pour des signaux plus fiables.
-
Scanner Multi-Symboles en temps réel : Suivi simultané de 6 paires majeures avec mises à jour live.
-
Filtrage précis des signaux : 7 filtres de confirmation incluant divergence, volume, tendance et confirmation HTF.
-
Tableau de bord professionnel : Affichage en temps réel des valeurs WBP, signaux et analyse sur timeframe supérieur.
-
Calculs institutionnels : Analyse du volume avec échelle logarithmique, pondération VWAP et facteurs de conviction.
Système de signaux :
-
BUY :
-
Fort achat : WBP > 75
-
Achat modéré : WBP > 65
-
-
SELL :
-
Forte vente : WBP < 25
-
Vente modérée : WBP < 35
-
Affichage : flèches dans la fenêtre de l’indicateur (pas sur le graphique principal).
Alertes : audio personnalisables.
Spécifications techniques :
-
Fenêtre séparée avec 5 buffers tracés
-
Seuils et paramètres de confirmation ajustables
-
Compatible avec tous les timeframes et symboles
-
Pas de repainting : signaux confirmés à la clôture des barres
-
Performance optimisée grâce à des limites de calcul intelligentes
Paramètres principaux :
-
VWAP Period : 20 (modifiable)
-
MA Trend : 200 (modifiable)
-
Signal smoothing : EMA 5
-
Confirmation bars : 2
-
Filtres multiples : Volume, Trend, Divergence, HTF
Convient parfaitement pour :
✓ Scalping et day trading
✓ Swing trading avec confirmation multi-timeframe
✓ Analyse institutionnelle du volume
✓ Suivi de la pression du marché sur plusieurs paires