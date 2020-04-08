L'indicateur TMA AI Bands est basé sur la Moyenne Mobile Triangulaire (TMA) avec des bandes supérieure et inférieure dynamiques et des flèches claires d'achat/vente tracées directement sur le graphique. Il intègre une IA pour une optimisation adaptative et garantit l'absence de repainting, fournissant des signaux de renversement précis lorsque le prix touche les bandes.





* Paires : fonctionne avec toutes les paires de devises





* Échelles de temps recommandées : D1 / W1 / MN





* Variables externes configurables :





* TimeFrame – période de calcul





* HalfLength – lissage de la moyenne





* BandsDeviations – écart-type pour les bandes





* CenterShift, UpperShift, LowerShift – ajustement fin des lignes





* ShowArrows, ArrowGap – affichage des flèches et contrôle de décalage





* Interface propre et visuels simples, conçus pour les traders à la recherche de précision sans complexité.