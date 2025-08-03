Titre du produit : Quantum Grid Matrix





Description courte :





Un Expert Advisor sophistiqué qui gère intelligemment le marché grâce à un système de grille dynamique. Quantum Grid Matrix est conçu pour gérer les fluctuations du marché en établissant une grille d'ordres calculée, visant à sécuriser les profits grâce aux fluctuations naturelles des prix.





Description complète :

Maîtrisez le rythme du marché grâce au trading intelligent sur grille.

Vous recherchez un outil stratégique fonctionnant méthodiquement et sans émotion ? Quantum Grid Matrix transforme la volatilité du marché en opportunité. Il automatise une stratégie de trading sur grille professionnelle, conçue pour construire systématiquement une position et capter les profits grâce aux fluctuations naturelles du marché.





Stratégie principale : Gestion intelligente de la grille





Quantum Grid Matrix fonctionne selon un principe clair et calculé :





Entrée initiale : L'EA établit un point de départ pour sa grille.





Création de grille dynamique : À mesure que le prix évolue, l'EA place automatiquement une série d'ordres en attente à des intervalles prédéfinis (distance de grille), créant ainsi une zone de trading structurée.





Mise à l'échelle progressive : Pour optimiser le prix d'entrée moyen de la position, chaque nouvel ordre dans la grille peut utiliser une taille de lot progressivement plus importante (multiplicateur de lot). Cette technique est conçue pour atteindre plus efficacement l'objectif de profit global.





Clôture du cycle de profit : Une fois que le prix du marché atteint le niveau de take profit calculé pour l'ensemble de la grille, toutes les positions ouvertes sont clôturées simultanément, ce qui clôture le cycle avec un profit.





Cet outil avancé est destiné aux traders qui apprécient une approche systématique et non interventionniste du marché.





Fonctionnalités clés :

Logique de grille entièrement automatisée : L'EA gère tous les calculs d'espacement de la grille et de placement des ordres.





Gestion avancée des lots : Dispose d'un multiplicateur de lot sophistiqué pour pondérer stratégiquement les nouveaux ordres dans la grille.





Contrôle et personnalisation complets : Vous pouvez ajuster chaque paramètre clé, notamment la distance de la grille, le take profit, les multiplicateurs, etc., ce qui vous permet d'adapter le comportement de l'EA à votre style de trading et à votre appétence au risque.





Gestion robuste des ordres : Doté d'un nombre magique et d'un contrôle du glissement pour garantir précision et sécurité dans un environnement de trading réel.





Prix de lancement à durée limitée !

Rejoignez notre premier groupe d'utilisateurs et obtenez la matrice Quantum Grid à un prix de lancement spécial.





Les 10 premiers exemplaires sont disponibles pour seulement 299 $ !





Une fois les 10 premiers exemplaires vendus, le prix passera définitivement à 399 $.





Saisissez votre chance d'acquérir cet outil performant au prix le plus bas.





Paramètres recommandés et bonnes pratiques

Pour des performances et une gestion des risques optimales, veuillez suivre attentivement ces recommandations.





Après l'achat, veuillez d'abord télécharger et charger le fichier « .set » fourni. Il contient les paramètres optimisés pour la stratégie.





Configuration recommandée :

Paire de devises : EURUSD





Délai : M5 (5 minutes)





Courtier : Nous recommandons fortement un courtier proposant des spreads faibles.





Type de compte : Compte Cent. L'utilisation d'un compte Cent est essentielle pour gérer les risques, car elle vous permet de trader avec un capital plus modeste.





Effet de levier : 1:50





Dépôt minimum : 10 000 cents (soit l’équivalent de 100 USD). Ce dépôt offre une marge de manœuvre suffisante pour le bon fonctionnement de la stratégie de grille.





Consignes importantes :

Familiarisez-vous avec la démo : Nous vous recommandons vivement d’exécuter l’EA sur un compte démo avec les paramètres recommandés au préalable. Cela vous permettra de vous familiariser avec les mécanismes et le comportement de la grille avant de trader en direct.





Commencez petit : Le fichier « .set » fourni est configuré pour un compte de 10 000 cents. N’utilisez pas de lots plus importants tant que vous n’êtes pas à l’aise avec la stratégie.





Comprendre la stratégie : Cet EA est un outil puissant conçu pour les traders qui maîtrisent les principes du trading en grille et de la gestion de position.