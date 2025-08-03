Quantum Grid Matrix

Titre du produit : Quantum Grid Matrix

Description courte :

Un Expert Advisor sophistiqué qui gère intelligemment le marché grâce à un système de grille dynamique. Quantum Grid Matrix est conçu pour gérer les fluctuations du marché en établissant une grille d'ordres calculée, visant à sécuriser les profits grâce aux fluctuations naturelles des prix.

Description complète :
Maîtrisez le rythme du marché grâce au trading intelligent sur grille.
Vous recherchez un outil stratégique fonctionnant méthodiquement et sans émotion ? Quantum Grid Matrix transforme la volatilité du marché en opportunité. Il automatise une stratégie de trading sur grille professionnelle, conçue pour construire systématiquement une position et capter les profits grâce aux fluctuations naturelles du marché.

Stratégie principale : Gestion intelligente de la grille

Quantum Grid Matrix fonctionne selon un principe clair et calculé :

Entrée initiale : L'EA établit un point de départ pour sa grille.

Création de grille dynamique : À mesure que le prix évolue, l'EA place automatiquement une série d'ordres en attente à des intervalles prédéfinis (distance de grille), créant ainsi une zone de trading structurée.

Mise à l'échelle progressive : Pour optimiser le prix d'entrée moyen de la position, chaque nouvel ordre dans la grille peut utiliser une taille de lot progressivement plus importante (multiplicateur de lot). Cette technique est conçue pour atteindre plus efficacement l'objectif de profit global.

Clôture du cycle de profit : Une fois que le prix du marché atteint le niveau de take profit calculé pour l'ensemble de la grille, toutes les positions ouvertes sont clôturées simultanément, ce qui clôture le cycle avec un profit.

Cet outil avancé est destiné aux traders qui apprécient une approche systématique et non interventionniste du marché.

Fonctionnalités clés :
Logique de grille entièrement automatisée : L'EA gère tous les calculs d'espacement de la grille et de placement des ordres.

Gestion avancée des lots : Dispose d'un multiplicateur de lot sophistiqué pour pondérer stratégiquement les nouveaux ordres dans la grille.

Contrôle et personnalisation complets : Vous pouvez ajuster chaque paramètre clé, notamment la distance de la grille, le take profit, les multiplicateurs, etc., ce qui vous permet d'adapter le comportement de l'EA à votre style de trading et à votre appétence au risque.

Gestion robuste des ordres : Doté d'un nombre magique et d'un contrôle du glissement pour garantir précision et sécurité dans un environnement de trading réel.

Prix de lancement à durée limitée !
Rejoignez notre premier groupe d'utilisateurs et obtenez la matrice Quantum Grid à un prix de lancement spécial.

Les 10 premiers exemplaires sont disponibles pour seulement 299 $ !

Une fois les 10 premiers exemplaires vendus, le prix passera définitivement à 399 $.

Saisissez votre chance d'acquérir cet outil performant au prix le plus bas.

Paramètres recommandés et bonnes pratiques
Pour des performances et une gestion des risques optimales, veuillez suivre attentivement ces recommandations.

Après l'achat, veuillez d'abord télécharger et charger le fichier « .set » fourni. Il contient les paramètres optimisés pour la stratégie.

Configuration recommandée :
Paire de devises : EURUSD

Délai : M5 (5 minutes)

Courtier : Nous recommandons fortement un courtier proposant des spreads faibles.

Type de compte : Compte Cent. L'utilisation d'un compte Cent est essentielle pour gérer les risques, car elle vous permet de trader avec un capital plus modeste.

Effet de levier : 1:50

Dépôt minimum : 10 000 cents (soit l’équivalent de 100 USD). Ce dépôt offre une marge de manœuvre suffisante pour le bon fonctionnement de la stratégie de grille.

Consignes importantes :
Familiarisez-vous avec la démo : Nous vous recommandons vivement d’exécuter l’EA sur un compte démo avec les paramètres recommandés au préalable. Cela vous permettra de vous familiariser avec les mécanismes et le comportement de la grille avant de trader en direct.

Commencez petit : Le fichier « .set » fourni est configuré pour un compte de 10 000 cents. N’utilisez pas de lots plus importants tant que vous n’êtes pas à l’aise avec la stratégie.

Comprendre la stratégie : Cet EA est un outil puissant conçu pour les traders qui maîtrisent les principes du trading en grille et de la gestion de position.
Produits recommandés
Straddle Scalper
Remi Passanello
Experts
Aperçu: Le scalpeur à cheval est une ouverture EA à cheval à des heures et / ou des jours particuliers. Le Take Profit est généré dynamiquement à l'aide du ratio ATR. Conditions: Un compte de couverture est nécessaire pour ouvrir des chevauchements. Une optimisation stricte (en prix ouverts) est obligatoire. Qu'est-ce qu'un chevauchement ? Un chevauchement est l'action d'ouvrir un achat et une vente en même temps. Comment fonctionne cet EA ? Après avoir été optimisé avec succès, l'EA ouv
VHV Trend U
Hadi Sadek
Experts
LAUNCH PROMO -- Buy One EA, if you like it, put feedback and get the second for Free This is the opposite EA of my other EA "VHV Trend D" This EA is based on Up Trends with a customized intelligent algorithm in combination with RSI .  Not too many parameters, it is very simple to use. Live Signal https://www.mql5.com/en/signals/867539 Recommended Time Frame is H1. Recommended Currency Pair : any currency pair can work (Tested on EURUSD) Amount: 100 $ Fixed Lot, default 0.1 - you can change a
Dragon Quantum
Yassine Mouhssine
5 (4)
Experts
Dragon Quantum EA – Système de Trading IA Avancé pour XAUUSD et EURUSD Dragon Quantum EA est un système de trading entièrement automatisé, conçu avec des technologies avancées d’intelligence artificielle. Il utilise une architecture neuronale hybride combinant LSTM et Transformer pour analyser le comportement des prix sur XAUUSD et EURUSD. Cette structure permet d’identifier les modèles de marché, de s’adapter à la volatilité et de générer des signaux techniques en temps réel. Caractéristiques
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Experts
AlgoFusion FX est un Expert Advisor (EA) avancé, conçu pour les traders recherchant une approche robuste, diversifiée et multi-stratégique du trading algorithmique. Conçu pour une gestion des risques exceptionnelle, une adaptabilité au marché et une optimisation des performances, cet EA intègre des modèles quantitatifs sophistiqués et des algorithmes d’apprentissage automatique afin d’améliorer la rentabilité dans des environnements de marché en constante évolution. Que vous soyez un trader inst
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
5 (1)
Experts
GoldMax EA est l'un des meilleurs conseillers experts pour MetaTrader 5. Son algorithme unique analyse l'évolution du prix des actifs en tenant compte des facteurs techniques et mathématiques, détermine les points d'entrée et de sortie rentables et utilise une gestion financière avancée, un multiplicateur de lots, une grille et un mécanisme de réduction des pertes. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real a
FXmax EA MT5
Sergei Linskii
Experts
FXmax EA   est l'un des meilleurs Expert Advisors pour Meta Trader 5. Son algorithme unique analyse l'évolution du prix des actifs en tenant compte des facteurs techniques et mathématiques, détermine les points d'entrée et de sortie rentables et utilise les indicateurs standards de Meta Trader 5. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Monitoring in the real account >>>   [ Cl
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     est un robot de trading multifonctionnel conçu pour le trading actif sur les instruments financiers les plus prisés, incluant les paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’or (XAU/USD), le pétrole (Brent, WTI) et les cryptomonnaies (BTC, ETH, LTC, etc.). Le cœur de son algorithme repose sur une version modernisée de la moyenne mobile de Hull (HMA), offrant des signaux plus clairs comparés aux Moving Average classiques. Le conseiller s’adap
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
« Deux conseillers experts, un seul prix : alimentez votre réussite ! » Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert dans un seul expert-conseil    Live signal Ce prix est temporaire pendant la durée de la promotion et sera augmenté prochainement Prix ​​final : 5000 $ Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel, le prochain prix est -->> 1120 $ Bienvenue dans le pétrole Brent Le conseiller expert Brent Oil est une centrale électrique, conçue pour maîtriser les marchés volatils
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experts
Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5  - JUST PLUG & PLAY ON BTCUSD CHART in M5 time- For Back test Use 1 Mint OHLC Mode Upgraded with Best AI & Neural Network Features for Higher Accuracy in BTCUSD Trading- MUST BUY THIS PROFITABLE AI ROBOT!!  - Upgraded version Date 22Dec 2025 Introducing Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 — a next-generation Expert Advisor built to trade Bitcoin/BTCUSD with intelligent precision, using a unique blend of technical mastery and AI-driven decision-maki
Ganesha EA
Tuti Imelda
Experts
Introducing  Ganesha EA  – Expert Advisor base on Trend determine with market structure analisys and Supply Demand and OrderBlock level.   I design Ganesha EA for XAUUSD/Gold and GBPUSD  pairs, and not using any dangerous strategy like martingale, grid, etc..  This EA protected by Auto Stoploss and Takeprofit.   Installation Recommendation Running Ganesha EA at GBPUSD and/or XAUUSD pairs on  H1 timeframes . You can start to trade with $ 300 Minimum initial Deposit Account Type : Hedged The recom
Vroc Scalper
Michele Catanzaro
Experts
Vroc_Scalper Expert advisor trend follower based on the indicator of the same name. It work on any currency pairs,but performs on EURUSD M5 . The EA uses Take Profit and Stop Loss. Stop Loss is intended in deposit currency not in pips. Average positions are opened when the market goes in the opposite direction but all closed at the maximum loss entered or take profit hit. Default setting are optimized by "Forward Test" from 2014 to 2020 and has the right compromise between initial lot and max lo
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Gold Rebate Flow MT5
Sergey Batudayev
Experts
Gold Rebate Flow MT5 is a fully automated gold (XAUUSD) Expert Advisor originally designed as a “rebate machine” . It generates a large number of trades and high turnover, aiming to keep market result around breakeven or with a small profit, while the main income comes from broker rebate/cashback . How the EA works Trades only XAUUSD on MT5 accounts. Grid logic with ATR-based step : distance between orders dynamically adapts to gold volatility. Limit of orders per side and a soft martingale to c
EA Pump and Dump for MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Experts
Logique stratégique Pump and Dump for mt5 Expert Advisor est un   conseiller commercial entièrement automatique   créé par un commerçant pour les commerçants.   La stratégie est "acheter bas, vendre haut"   . Les commandes sont ouvertes après une hausse/baisse significative des prix. Le sens fondamental de la stratégie Pump and Dump est d'acheter un actif moins cher lorsque le prix baisse, de vendre plus cher lorsque le prix augmente. Vous avez probablement remarqué qu'après de brusques mouvemen
Ronin MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/139325 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/139326 RONIN EA – Trading de précision en un coup RONIN est un Expert Advisor rigoureux et performant, conçu pour les traders qui privilégient la précision, le contrôle et l'efficacité. Inspiré par l'esprit du samouraï solitaire, RONIN exécute des transactions à entrée unique grâce à une combinaison intelligente de la puissance des haussiers, de la puissance des baissiers et de l'
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Experts
Note: minimum investment 1000 usd or (100 usd is Account Cent (10000 Cent)) Run At 0.01 lot start.  Trading with an Expert Advisor (EA) on the M1 timeframe (1-minute chart) can be quite challenging due to the rapid price movements and increased noise in such short timeframes. However, it's not impossible, and some traders do use EAs on the M1 chart for specific strategies. Here are some considerations for trading with an EA on the M1 timeframe: 1. Strategy Selection:   Choose a trading strategy
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading profession
BounceEdge EA
Ervand Oganesyan
Experts
Un algorithme de trading de retrait conçu avec précision pour le marché des changes. Performance en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - aucun fichier défini requis, seuls les paramètres par défaut sont utilisés. Comment ça marche BounceEdge EA est un algorithme robuste conçu pour détecter les replis intrajournaliers sur toutes les paires de devises. Il analyse les fluctuations de prix spécifiques à chaque devise et ouvre des positions en prévision d'un retour aux niveaux de prix
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Experts
Grid trading Strategy A very safe and profitable strategy based on dividing the chart to horizontal grids and based on market direction (Bullish/Bearish) open buy or sell when the price touches each grid line. Grid distance will be calculated based on percentage of price. That way this EA can be used for any type of market. trade a list of given pairs at the same time on a single account and apply risk management rule for all of them
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Nusantara MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Rupture intelligente avec précision des ordres en attente « Nusantara » est un Expert Advisor (EA) basé sur une stratégie de boîte de rupture, optimisée par l'exécution d'ordres en attente à distance et dotée d'un système de commutation de gestion des risques. Conçu pour les traders expérimentés recherchant une stratégie automatisée et sûre, tout en restant fl
GOLD Animal
Gang Zou
Experts
**GOLD Animal** is an Expert Advisor (EA) specifically developed for trading gold. It does  not  use high-risk strategies such as Martingale or grid trading. It employs  advanced algorithmic detection for trend trading, and every trade uses a stop-loss  to ensure capital protection. The EA incorporates  money management  to automatically calculate position sizes. It features a  take-profit to stop-loss ratio greater than 1:3, ensuring decent profitability even with a moderate win rate. You
Recover PRO
Nkululeko Bongokuhle Maseko
Experts
The Recover PRO is an advanced trend and recovery system. It is designed to attempt recovery of losing trades. Each recovery attempt aims to results in break-even or small profits and these levels can be adjusted by the user. The user has a lot of control over what the EA does. These are the features that comes with the EA: Features: The EA can run on multiple charts and will open trades for the attached symbol. The EA opens trades on strong trends and recovers any losing trade while maintaining
Quantum Field
Ihar Tsitou
Experts
Торговля с помощью AI Model-2, который просчитывает вероятностные квантовые поля распределения цены. Валютная пара : AUDCAD М30 Живой Сигнал:  https://www.mql5.com/ru/signals/2348992?source=Site+Profile+Seller Panel - Включить или отключить торговую панель. Panel AI - Включить или отключить торговую панель. Enable background -  Включить или отключить задний фон. AutoClose - значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте де
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experts
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Pure Gold Algo
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Pure Gold Algo – Algorithmic gold trading based on volatility Pure Gold Algo is a high-tech Expert Advisor (EA) designed exclusively for the XAUUSD pair. The robot is based on the analysis of price impulses and price imbalance zones. The algorithm is designed to capture short- and medium-term trends typical of the gold market during periods of high liquidity. The system does not attempt to predict market direction, but reacts to confirmed volatility breakout patterns, making it resilient to mark
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (388)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.17 (12)
Experts
Note importante : Pour garantir une transparence totale, je fournis un accès au compte d'investisseur réel lié à cet EA, vous permettant de surveiller ses performances en direct sans manipulation. En seulement 5 jours, l'intégralité du capital initial a été entièrement retiré, et depuis lors, l'EA négocie exclusivement avec des fonds de profit, sans aucune exposition au solde d'origine. Le prix actuel de 199 $ est une offre de lancement limitée, et il sera augmenté après la vente de 10 copies o
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (96)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.71 (45)
Experts
AOT MT5 - Système Multi-Devises IA de Nouvelle Génération Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |   [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANT! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration: Ressource Description Comprendre la Fréquence de Trading d'AOT Pourquoi le bot ne trade pas tous les jours Comment Configurer le Bot AOT Guide d'installation étape par étape Set files AOT MT5 est un Expert Adv
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.61 (18)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (8)
Experts
Cryon X-9000 — Système de Trading Autonome doté d’un Noyau d’Analyse Quantique SIGNAL RÉEL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543   Aujourd’hui, de nombreux traders manipulent leurs résultats en faisant tourner leurs Expert Advisors sur des comptes cent ou avec des soldes très faibles , ce qui montre en réalité qu’ils ne font pas confiance à leurs propres systèmes . Ce signal, au contraire, fonctionne sur un vrai compte réel de 20 000 USD . Il reflète un engagement réel en capital et offre u
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (21)
Experts
X Fusion AI — Système de Trading Hybride à Adaptation Neuronale Démonstration de fonctionnement Performance en compte réel Offre à durée limitée. Il ne reste plus que 5 places sur 20 — presque épuisé. La mise à jour majeure est terminée. Le prix passera bientôt à 599 USD , et le prix final sera de 1500  USD . Après l’achat, merci de nous envoyer un message privé afin de recevoir les paramètres recommandés, les instructions, les précautions, les conseils d’utilisation et d’autres informations.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
Aperçu Golden Hen EA est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour XAUUSD . Il fonctionne en combinant huit stratégies de trading indépendantes, chacune déclenchée par des conditions de marché et des unités de temps différentes (M5, M30, H2, H4, H6, H12). L'EA est conçu pour gérer ses entrées et ses filtres automatiquement. La logique de base de l'EA se concentre sur l'identification de signaux spécifiques. Golden Hen EA n'utilise pas de techniques de grille (grid), de martingale ou de moyenn
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (88)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
Signal en direct (compte réel) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Cet EA utilise la même logique et les mêmes règles d’exécution que le signal de trading réel vérifié affiché sur MQL5. Lorsqu’il est utilisé avec les paramètres recommandés et optimisés , ainsi qu’avec un courtier ECN / RAW spread de bonne réputation , le comportement en trading réel devrait refléter la performance et la structure du signal en direct. Veuillez noter que les résultats ind
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Experts
À lire en premier (très important) Non conçu pour le retournement de comptes à court terme ou les profits rapides. Pas de martingale / Pas de grille / Pas d'IA Conçu pour les traders privilégiant la régularité à long terme Résultats en direct :   Signal en direct   |   Portefeuille principal   |   Résultats FTMO OFFRE DE LANCEMENT ! Le prix actuel est valable pour un nombre limité d'exemplaires. Une fois ceux-ci vendus, le prix augmentera. Qu'est-ce que Gold Atlas ? Gold Atlas est un système d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.13 (30)
Experts
P rix spécial de  $109  (prix régulier: $365) . Guide de configuration et d'utilisation :  ABS Channel . Surveillance en temps réel:   ABS Signal .  Fichier de configuration du signal en direct Fichier de configuration de base Qu'est-ce qu'ABS EA? ABS EA est un robot de trading professionnel développé spécifiquement pour XAUUSD (Or) sur la période H1. Il est basé sur un système Martingale avec des contrôles de risque intégrés . Conçu pour les traders débutants et expérimentés, ABS EA est
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.51 (65)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Experts
Vortex Turbo — « Maîtrisez la tempête — contrôlez le Vortex » Vortex Turbo représente la prochaine étape de l'évolution du trading intelligent : une solution unique qui fusionne une architecture d'IA de pointe, une logique de marché adaptative et un contrôle précis des risques. Reposant sur des principes algorithmiques éprouvés, elle intègre de multiples stratégies au sein d'un écosystème unifié à haute vitesse, alimenté par une intelligence prédictive d'un niveau inédit. Conçue comme une solu
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Experts
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD on the M30 timeframe. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want real edge, not gimmicks. Special launch pricing ends soon!   Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. No Grid. No Martingale. One position per direction. One trade per day. Fixe
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.79 (53)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Experts
Autorithm AI Description Technique AUTORITHM est un système de trading avancé alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour MetaTrader 5, qui intègre 10 couches spécialisées d’IA pour une analyse complète du marché. L’Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués d’IA qui travaillent en synergie pour traiter les données de marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions avec des protocoles intelligents de gestion des risques. [guide line]     [SET FILES]
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experts
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Dominance Numérique sur XAUUSD Signal en direct : Suivez les performances sur le compte officiel : https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo : Recevez l'expert Cryon X-9000 en cadeau. Contactez-moi pour les conditions. The Techno Deity est un écosystème de trading haute technologie pour le marché de l'or. Son algorithme identifie les zones d'intérêt institutionnel pour des entrées précises avec un drawdown minimal. Avantages Intelligence de Liquidité : Détecte les zones ex
Plus de l'auteur
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experts
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Gold Trade Manager Assistan
Watcharapon Sangkaew
Utilitaires
This EA is a Trade Assistant designed to manage your manually opened trades automatically. It helps you control risk and maximize profits without staring at the screen all day. Perfect for Gold (XAUUSD) scalpers and day traders. Key Features: Auto Initial Stop Loss (ATR): Automatically places a Stop Loss immediately after you open a trade, based on market volatility (ATR). Manual SL Compatible (Hybrid Mode): You can still set your own Stop Loss manually when entering a trade. The EA will respect
FREE
Multi TF Trend Dashboard
Watcharapon Sangkaew
Indicateurs
Multi-TF Trend Dashboard Short Description / Slogan: See the entire market trend in a single glance! A simple, clean, and powerful dashboard for every trader. Full Description: (1. For Free Distribution) Hello MQL5 Community, I am excited to share the Multi-TF Trend Dashboard , a tool I developed to simplify trend analysis. This indicator is offered completely free as a contribution to this amazing community. (2. Indicator's Functionality) Are you tired of constantly switching between timeframe
FREE
Grid Recovery Pro Safe
Watcharapon Sangkaew
Experts
Grid Recovery Pro Safe – The Ultimate Cash Flow Generator Product Description:   Unlock the potential of your portfolio with   Grid Recovery Pro Safe , an intelligent trading system designed to generate consistent   Cash Flow   while prioritizing account safety. Unlike dangerous martingale systems, this EA uses a smart Grid logic with Pending Orders to catch market movements precisely. Why choose Grid Recovery Pro? Steady Cash Flow:   Designed to harvest profits from market fluctuations day and
Quantum Sniper X
Watcharapon Sangkaew
Experts
Quantum Sniper X Gold Quantum Sniper X Gold is the next-generation trading algorithm for XAUUSD, merging Sniper Precision with Quantum Logic to calculate the highest probability entry points in the gold market. Unlike traditional EAs that chase prices, Quantum Sniper X patiently waits for the market to come to it. It utilizes a sophisticated Dual-Moving Average mechanism to execute trades at precise Pullback levels, ensuring the best possible Risk-Reward Ratio. Quantum Performance Metrics (6
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis