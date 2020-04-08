Zenith FX EA MT5

Zenith FX – Système Avancé d’Intelligence Artificielle Mécanique

Présentation Générale

Zenith FX représente la nouvelle génération d’architecture algorithmique, conçue pour offrir une précision de niveau institutionnel sur XAUUSD (Or) et USDJPY (Dollar/Yen Japonais).

Basé sur la structure analytique introduite dans Axon Shift et Vector Prime, le système intègre un cadre neuronal renforcé, capable de s’adapter en temps réel à la volatilité du marché, aux changements de liquidité et aux corrélations croisées entre métaux et devises majeures.

Il fonctionne de manière entièrement autonome, analyse la structure du marché sur plusieurs unités de temps et synchronise l’exécution avec les cycles de liquidité mondiaux.

Architecture Principale

Noyau Neuronal (Neural Core)

Module central d’intelligence maintenant l’équilibre interne du système. Il traite les données de liquidité multi-périodes, coordonne la génération de signaux, la gestion du risque et la logique d’exécution, garantissant une cohérence d’action entre les deux instruments.

Couche de Signal Adaptative (Adaptive Signal Layer)

Transforme les modèles complexes de données issus des marchés de l’or et du yen en signaux de trading exploitables. Elle filtre le bruit du marché, identifie des structures statistiquement fiables et ajuste sa logique selon les conditions de volatilité et de momentum propres à chaque instrument.

Moteur de Risque Dynamique (Dynamic Risk Engine)

Recalibre en permanence l’exposition en fonction de la distribution de la volatilité, des spreads et de la profondeur de marché. Ce module ajuste dynamiquement la taille des positions pour maintenir une gestion du risque proportionnelle, aussi bien en période stable que volatile.

Synchroniseur Quantique (Quantum Synchronizer)

Mécanisme propriétaire de synchronisation temporelle alignant les décisions algorithmiques sur les cycles globaux de liquidité. Il assure la cohérence temporelle entre les principales sessions — asiatique, londonienne et new-yorkaise — et optimise les entrées pendant les pics de liquidité observés sur XAUUSD et USDJPY.

Philosophie Opérationnelle

Zenith FX n’utilise ni grille, ni martingale, ni moyennage. Il repose sur un modèle d’entrée unique de précision, fondé sur la calibration adaptative de la volatilité et la synchronisation temporelle.

Le système exécute des transactions uniquement lorsque la confirmation analytique multi-niveaux est complète, privilégiant la précision et la cohérence structurelle à la fréquence des opérations.

Environnement Recommandé

Symboles : XAUUSD, USDJPY

Unité de temps : H1

Type de compte : ECN / Raw Spread

Solde minimum recommandé : à partir de 500 USD

AutoTrading : activé

Tous les paramètres principaux sont pré-optimisés et ne nécessitent aucun réglage manuel. Le seul paramètre modifiable est le niveau de risque, permettant d’adapter l’exposition selon le capital et les conditions du courtier.

Compatibilité

Zenith FX peut fonctionner conjointement avec d’autres Experts Advisors dans le même terminal. Lorsqu’il est utilisé sur un compte partagé, chaque EA doit se voir attribuer un Magic Number unique afin d’éviter tout conflit d’exécution.

Philosophie de Conception

Zenith FX est le résultat de recherches appliquées en intelligence de trading mécanique. Il repose sur le principe de synchronisation plutôt que de prédiction : un système conçu pour s’adapter à la volatilité, suivre les flux de liquidité et maintenir une discipline structurelle constante, quel que soit le contexte du marché.

Avertissement

Ce système est destiné à servir d’outil d’aide à la décision de trading individuelle. Tous les résultats, modélisations historiques et tests présentés sont fournis à titre informatif et ne garantissent pas les performances futures.

Avant de l’utiliser en conditions réelles, l’utilisateur doit s’assurer d’une gestion du risque appropriée et de la compatibilité de son infrastructure de trading.