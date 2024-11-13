Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire. Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs.



Depuis 2018 , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 6 classes d'actifs avec un seul EA !

Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain.

Rejoignez une communauté grandissante de traders à succès exploitant la puissance de Remstone !

Remstone est une solution de trading entièrement automatisée conçue pour exploiter les tendances du marché. Basée sur des algorithmes avancés, elle est conçue pour les traders en quête de fiabilité et de résultats.

Améliorez votre avantage commercial avec une précision éprouvée !



Pourquoi choisir Remstone ?

Adaptabilité avancée du marché : gère de nombreux actifs et actualités économiques différents pour sélectionner les actifs susceptibles de suivre une tendance au bon moment.

gère de nombreux actifs et actualités économiques différents pour sélectionner les actifs susceptibles de suivre une tendance au bon moment. Aucun engagement : Il est recommandé de tester pendant un an, mais vous êtes libre d'arrêter à tout moment. Nous louons car nous sommes là pour rester. Si vous gagnez, vous renouvellerez probablement votre contrat, car nous avons des intérêts communs.

Il est recommandé de tester pendant un an, mais vous êtes libre d'arrêter à tout moment. Nous louons car nous sommes là pour rester. Si vous gagnez, vous renouvellerez probablement votre contrat, car nous avons des intérêts communs. Gestion budgétaire facile : Tout le monde peut se permettre l’abonnement et vous paierez probablement les années suivantes avec vos revenus.

Tout le monde peut se permettre l’abonnement et vous paierez probablement les années suivantes avec vos revenus. Stratégies personnalisables : Adaptez les paramètres d’entrée à vos objectifs uniques.

Adaptez les paramètres d’entrée à vos objectifs uniques. Gestion simplifiée des risques : Privilégiez la préservation du capital grâce à un choix simple du pourcentage de risque par transaction, et tous les calculs complexes sont effectués pour vous. Nous analysons la devise de base du compte, l'actif négocié et la distance stop-loss pour calculer la taille du lot correspondant à votre pourcentage de risque.

Privilégiez la préservation du capital grâce à un choix simple du pourcentage de risque par transaction, et tous les calculs complexes sont effectués pour vous. Nous analysons la devise de base du compte, l'actif négocié et la distance stop-loss pour calculer la taille du lot correspondant à votre pourcentage de risque. Convivial : Interface intuitive pour les débutants comme pour les professionnels.

Interface intuitive pour les débutants comme pour les professionnels. Performance certifiée : soutenue par des tests rétrospectifs et des résultats en direct depuis de nombreuses années.





La philosophie de Remstone Le suivi des tendances a été décrit par les chercheurs comme la plus grande anomalie statistique de la finance des deux derniers siècles ! Au lieu d’essayer de prouver si le suivi des tendances continuera d’être rentable ou non, nous évaluons cela comme un fait et prenons chaque décision sur la base de cette hypothèse. Les débutants comme les professionnels ont peur de perdre. Les professionnels gagnent en exploitant les préjugés des débutants.

Débutants Professionnels Taux de gain > 60 %, pas de mois négatif mais mauvais ratio récompense/risque Taux de gain < 60 %, mois négatifs mais bon rapport récompense/risque Laissez courir les pertes (pas de stoploss) et plafonnez les profits (takeprofit) Laissez courir les profits (pas de takeprofit) et limitez les pertes (stoploss) Beaucoup de petits gains et peu de grosses pertes (gain moyen < perte moyenne) Beaucoup de petites pertes et peu de gros gains (gain moyen > perte moyenne) Tradez contre la tendance (achetez les plus bas et vendez les plus hauts) Suivez la tendance (achetez les plus hauts et vendez les plus bas) Renforcement négatif (ajouter un risque tout en perdant , mettant en péril l'ensemble du compte) Renforcement positif (ajouter du risque tout en gagnant, en ne risquant que les profits) Des risques élevés conduisent à des reprises lentes après tirage Faibles risques conduisant à des récupérations rapides après tirage Courbe d'équité (avec positions courantes) souvent inférieure à l'équilibre Courbe d'équité (avec positions courantes) souvent supérieure à l'équilibre Décisions manuelles non reproductibles , basées sur les sentiments Des décisions automatisées plus reproductibles , sans émotion De nombreuses transactions par jour sans signal valide Des semaines sans transactions sont normales jusqu'à un signal important

Prendre des décisions en tenant compte du passé Prendre des décisions en tenant compte de l'avenir

Préféreriez-vous gagner 90 % des petites batailles à court terme chaque mois mais perdre la guerre, ou gagner seulement 30 % des transactions avec des mois perdants en protégeant votre portefeuille ?

Ce tableau peut paraître contre-intuitif, mais il contient des informations essentielles pour comprendre le fonctionnement des traders rentables. La psychologie humaine et ses biais cognitifs sont les seuls éléments qui ne changent pas si l'on envisage des gains sur plusieurs décennies.

Le portefeuille Remstone



Nous partageons aujourd'hui Remstone pour permettre à tout trader d'investir dans un portefeuille diversifié intemporel rentable utilisé par les institutionnels.

Remstone est un Expert Advisor multidevises avec un portefeuille complet :

Forex : USDJPY

USDJPY Métaux : OR, ARGENT, CUIVRE

OR, ARGENT, CUIVRE Cryptomonnaies : BTCUSD, ETHUSD

BTCUSD, ETHUSD Indices : NASDAQ-100, DAX, NIKKEI





L'avantage Remstone

La stratégie est robuste car générique. Comme elle fonctionne avec tous les principaux actifs, il est difficile d'imaginer qu'elle expirera complètement un jour. Nous suivons les tendances à la lettre : nous n'entrons ni ne sortons jamais à contre-courant de la tendance afin de profiter au maximum des fluctuations de prix importantes.



Nous négocions peu car les fluctuations de prix importantes sont rares, mais avec précision, avec des stop-loss très serrés. C'est la méthode professionnelle.

EA convient aussi bien aux traders débutants qu'aux traders professionnels. Nous comptons même un fonds spéculatif parmi nos clients.

Vous bénéficierez de toutes les améliorations futures grâce à cet Expert Advisor.

En raison du long délai de conservation, notre expert peut travailler avec n'importe quel courtier.

Recommandations :

Paire de devises : EURUSD

Période : H1

Dépôt minimum : 500 $



Type de compte : Couverture

Bon courtier ECN : consultez mon profil mql5

VPS à faible latence : consultez mon profil mql5

Pour désactiver une paire de trading, laissez simplement le nom vide dans les paramètres d'entrée.

NbTradesBySignal peut être augmenté pour augmenter le nombre de transactions, mais cela ralentit les choses. Veuillez me contacter après l'achat. Clause de non-responsabilité: Avant d'acheter Remstone, Veuillez être conscient des risques encourus. Les performances passées ne garantissent pas la rentabilité future (EA perd plus de la moitié de ses transactions et un faible taux de réussite est le prix à payer pour obtenir le meilleur rapport rendement-risque). N'investissez pas et ne risquez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. La patience est essentielle. N'espérez pas de résultats en moins d'un an . Notre succès repose uniquement sur notre patience et notre acceptation des règles du marché : de nombreux petits mouvements de prix à éviter et peu de grands mouvements à exploiter !



