Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables)



Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA.

Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe et vérifiable entre votre plateforme MetaTrader 5 et 112 modèles d'IA réels, combinée avec un moteur XGBoost de nouvelle génération, des prompts éditables et un système de vote multi-IA.





Dès le premier jour, Aria a été conçu comme un écosystème transparent et évolutif : d'abord avec une connectivité GPT directe, puis l'automatisation, puis l'audit de stratégie. Maintenant, en V4, Aria devient une véritable Machine d'Apprentissage, capable de s'adapter aux conditions du marché, d'optimiser vos stratégies en temps réel et de vous permettre de personnaliser entièrement son intelligence avec des prompts externes éditables. Avec plus de 60 000 trades en direct analysés, un Moteur d'Audit et d'Auto-Optimisation unique, et un réentraînement continu alimenté par XGBoost, Aria V4 ne suit pas seulement le marché — il apprend, s'adapte et s'améliore chaque jour. Le résultat : le système de trading IA le plus avancé, flexible et prêt pour l'avenir jamais publié pour MT5.



Avec V4, chaque trade qui se ferme est automatiquement envoyé à notre serveur et traité par XGBoost. Il évalue ce qui a fonctionné, ce qui a échoué et comment votre stratégie devrait s'adapter.



Cette boucle d'apprentissage continu transforme Aria en un système auto-évolutif qui devient plus intelligent à chaque trade, offrant une précision et une adaptabilité inégalées.





Pour nous assurer que tous les traders puissent accéder à cette technologie révolutionnaire, nous avons créé une feuille de route échelonnée avec une tarification progressive. Chaque étape d'Aria a sa propre valeur, augmentant au fur et à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont publiées. La première étape a commencé à 300$ avec V1 (Fondateurs d'Aria), puis a continué avec V2 à 600$, et V3 à 900$. Nous sommes maintenant en V4 avec son prix actuel de 1400$, et la version professionnelle, V5, sera à 1900$. Nous avons V6 planifiée grâce aux retours de nos utilisateurs, et nous partagerons plus de détails très bientôt !



Ce modèle continue de récompenser les adopteurs précoces avec des prix d'entrée plus bas, et quelle que soit la version dans laquelle vous achetez Aria, vous obtiendrez un accès complet à vie à toutes les mises à jour futures sans coût supplémentaire.



Feuille de Route



Étape 1 – ARIA BASE v1.0 – PHASE TERMINÉE

Prix : 300$ (prix exclusif pour les Investisseurs Précoces – Fondateurs d'Aria)

Fonctionnalités :

Connexion directe avec OpenAI (GPT-4 Turbo, GPT-4o, GPT-4o mini, et GPT-3.5 Turbo)

Analyse technique avec des prompts personnalisés incluant indicateurs et niveaux clés

Recommandations de trade avec confiance basée sur pourcentage (ex., ACHAT : 87%)

Placement automatique de TP et SL suggéré par l'IA, affiché directement sur le panneau de trading

Panneau visuel avec boutons d'exécution manuelle et design professionnel pour le trading en un clic

Alertes popup, push et email

Groupe privé Fondateurs d'Aria avec droits exclusifs de vote et de suggestion

Les investisseurs précoces de l'Étape 1 ont sécurisé l'accès à toutes les mises à jour futures sans coût supplémentaire, plus une adhésion permanente au groupe des Fondateurs.





Étape 2 – ARIA AUTO v2.0 – PHASE TERMINÉE

Prix : 600$ (Groupe Privé des Utilisateurs d'Aria)

Fonctionnalités :

Exécution automatique de trades basée sur les signaux IA, aucune intervention humaine requise

Filtre de Confiance : définir le seuil de confiance minimum (ex., 80%) pour les signaux valides

SL/TP entièrement personnalisables et gestion des risques : cibles fixes, pourcentage, basées sur ATR, ou générées par IA

Panneau de trading manuel préservé pour un contrôle total

Objectif : porter l'automatisation au niveau suivant, permettant à Aria d'exécuter des trades sur des décisions alimentées par GPT tout en laissant le trader adapter le risque et le style.



Étape 3 – ARIA STRATEGY AUDIT v3.0 – PHASE TERMINÉE

Prix : 900$ (Groupes privés des utilisateurs d'Aria : MQL5 + Telegram + Discord)

Nouvelles Fonctionnalités :

1. Système de Mémoire + Apprentissage

Aria se souvient maintenant des trades et apprend d'eux

Les recommandations futures deviennent plus intelligentes et précises à mesure que l'utilisation augmente

Analyse de Stratégie : évalue votre stratégie globale (Breakout, Tendance, Temps, etc.)

Analyse d'Apprentissage IA : classe et rang automatiquement vos trades par stratégie détectée

Comparaison de performance avec d'autres utilisateurs réels, utilisant le Pool d'Audit global

2. Audit et Optimisation en Un Clic

Téléchargez les trades vers l' API d'Audit Aria officielle hébergée sur Render

Obtenez une répartition complète des performances et téléchargez instantanément les préréglages optimisés

Tous les trades contribuent au Pool d'Audit, donc Aria évolue à partir de résultats réels, pas de théorie

3. Système Multi-IA avec Logique de Vote

Les traders ont deux options : APIs Directes : se connecter individuellement avec OpenAI, LLaMA, Mistral, Claude, Gemini, DeepSeek, ou Grok API Unique via OpenRouter : accès à 112 modèles d'IA (incluant modèles gratuits et premium) à travers une intégration unifiée

Modes de vote flexibles : majorité, unanime, ou IA préférée unique

4. Filtres Complets Actualités + Marché

Filtres intégrés pour les événements d'impact moyen et élevé (NFP, CPI, FOMC, etc.)

Filtres de conditions de marché avec confirmation fractale sur des timeframes supérieurs, conçus pour réduire le bruit et éviter les signaux de faible qualité

5. AriHelp – Votre Assistant Personnel

AriHelp est un assistant en direct disponible 24/7 avec toutes les connaissances sur Aria

Vous pouvez lui demander n'importe quoi : comment commencer, ce que fait chaque paramètre, ou même comment résoudre les erreurs, et il vous guidera étape par étape dans votre propre langue

Pour l'utiliser, cherchez simplement AriHelp dans la section GPTs de ChatGPT, si le service est disponible dans votre pays

S'il n'est pas disponible, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours poser vos questions dans l'un des trois groupes d'utilisateurs (MQL5, Telegram, ou Discord) ou nous contacter directement par message privé



Comme vous l'avez peut-être remarqué, nous avons essentiellement déployé une version entière en avance sur le calendrier, tout cela était originalement prévu pour V4, mais nous avons décidé de l'apporter dans V3 afin de faire place à un nouvel outil puissant arrivant dans V4 : XGBoost.





Étape 4 – ARIA AI LEARNING MODEL v4.0 – VERSION ACTUELLE

Prix : 1400$ (Groupes privés des utilisateurs d'Aria : MQL5 + Telegram + Discord)

Fonctionnalités à Venir :

1. Prompts Éditables pour une Personnalisation Maximale

Vous pourrez éditer les informations envoyées aux IA afin de personnaliser entièrement votre Aria

Ceci est fait à travers un simple fichier .txt fourni par Aria , facile à utiliser pour tout trader

L'objectif est de donner à chaque utilisateur la capacité de façonner le comportement d'Aria selon sa propre vision du trading

2. XGBoost – Apprentissage Automatique Primé

V4 introduit un modèle d'apprentissage automatique dédié alimenté par XGBoost , l'un des algorithmes les plus primés et compétitifs dans le monde de l'analyse prédictive

Entraîné avec des milliers de trades audités réels collectés via l'API d'Audit Aria + Render

Capable de créer des modèles spécifiques au symbole, spécifiques à la session, et même spécifiques à l'utilisateur, offrant une optimisation précise dans toute condition de marché

3. Gestion Dynamique SL, TP et Trailing

XGBoost n'analyse pas seulement les résultats, il prédit activement les valeurs optimales de Stop Loss, Take Profit et Trailing pour votre stratégie

Ces valeurs sont générées à partir de motifs prouvés réussis sur les marchés en direct, pas de théorie

Le système se réentraîne continuellement à mesure que plus de trades sont audités, assurant que la gestion des risques évolue en temps réel avec les changements du marché

4. Vérification Croisée avec les Modèles d'IA

Toutes les prédictions XGBoost sont doublement vérifiées avec les moteurs IA d'Aria pour valider les signaux avant l'exécution

Cette vérification croisée assure des entrées et sorties plus sûres, combinant la force mathématique de XGBoost avec l' intelligence contextuelle de 112 modèles d'IA

Comme expliqué dans nos blogs, cette validation à double couche est l'une des caractéristiques les plus fortes de V4, conçue pour minimiser les erreurs et maximiser la confiance dans chaque trade



Étape 5 – ARIA PRO v5.0 – OCTOBRE 2025

Prix : 1900$ (Groupes privés des utilisateurs d'Aria : MQL5 + Telegram + Discord)

Fonctionnalités à Venir :

1. Mode Prop Firm

Mode dédié conçu pour répondre aux exigences strictes des défis de comptes financés

Contrôle automatique du drawdown quotidien et total, assurant que vous ne violez jamais les règles des prop firms

Gestion des risques dynamique entièrement alignée avec les contraintes d'évaluation, donc Aria adapte la taille de position et l'exposition en temps réel

Augmente directement les chances de passer et maintenir les comptes prop firms avec une conformité de risque professionnelle

2. Simulation Complète de Stratégie Alimentée par IA

Simulez votre stratégie entière avant de passer en direct, avec des insights de performance prédictive alimentés par les moteurs IA d'Aria

Analysez comment les entrées, sorties, SL, TP et paramètres de risque performeraient sous différentes conditions de marché

Permet aux traders de valider les configurations à l'avance, réduisant les essais-erreurs et fournissant la confiance avant d'engager le capital

3. Préparation pour l'Intégration Falcon (V6)

V5 pose les bases pour l'intégration avec Falcon , un modèle d'IA de nouvelle génération à publier dans la prochaine V6

Compatibilité complète et infrastructure déjà intégrées, donc les utilisateurs feront la transition en douceur quand Falcon sera disponible

Ceci assure la scalabilité à long terme, gardant Aria à la pointe de l'évolution IA pour le trading

4. Réglage Fin Professionnel

Réglage fin local et distant basé sur les trades audités passés

Adaptation personnalisée pour chaque profil de trader, combinant la mémoire d'Aria, XGBoost et la vérification croisée IA

Conçu pour les traders avancés, professionnels et gestionnaires de fonds qui requièrent une fiabilité et adaptabilité maximales

Objectif : V5 marque l'étape professionnelle d'Aria, axée sur la préparation prop firm, simulation prédictive et compatibilité nouvelle génération. Elle établit Aria comme un écosystème complet qui non seulement trade mais aussi s'adapte, simule et se prépare pour l'avenir de l'IA dans le trading.





Et bien que nous ayons déjà révélé un premier indice sur la prochaine V6 dans la feuille de route de V5, sa présentation formelle aura lieu juste après la sortie de la nouvelle et puissante V4, dans quelques jours seulement !



Étape 6 – ARIA MASTER v6.0 – NOVEMBRE 2025

Prix : $ ??? (Groupes privés des utilisateurs d'Aria : MQL5 + Telegram + Discord+ Accès complet à notre nouveau modèle d'IA - 100% GRATUIT !)

Nous partagerons plus de détails très bientôt !



Questions Fréquemment Posées (FAQ)





Puis-je backtester Aria ?

Non. Aria Connector EA ne peut pas être testé dans le Strategy Tester de MT5 car sa fonctionnalité dépend d'une connexion en direct avec différents modèles d'IA via vos clés API. Ces IA ne répondent qu'en temps réel, donc ce comportement ne peut pas être émulé dans les backtests traditionnels.



Si j'achète Aria en V3 (ou n'importe quelle version), dois-je payer à nouveau pour les versions ultérieures ?

Non. Une fois que vous achetez Aria, quelle que soit la version ou le prix, vous obtenez toutes les mises à jour futures à vie, incluant V4, V5, V6 et au-delà, complètement gratuitement.

Aria est-il facile à utiliser ? Il semble complexe.

Il est vrai qu'Aria est un outil très avancé avec de nombreux paramètres, mais grâce à nos groupes privés (MQL5, Telegram, Discord) notre communauté partage des préréglages, des recommandations de paires et timeframes, et montre même leurs propres trades. Cela rend facile pour tout nouvel utilisateur de commencer avec confiance.

Pourquoi avez-vous créé une feuille de route au lieu de sortir Aria directement en Version 5 ?

Parce que nous ne sommes pas arrogants. Nous croyons en l'intelligence collective, et la vision de nombreux traders améliore drastiquement la prise de décision. Grâce à notre communauté, Aria a évolué étape par étape, intégrant suggestions et améliorations en cours de route. Cette feuille de route a aussi permis aux traders de rejoindre à différents points de prix : 300$ (V1), 600$ (V2), 900$ (V3), 1400$ (V4), et 1900$ (V5). Au-delà du prix, la feuille de route a apporté quelque chose de bien plus précieux : la force de l'intelligence collective, qui est le véritable moteur derrière Aria.

Pourquoi appelons-nous toujours Aria un outil plutôt que simplement un EA ?

Parce qu'Aria n'est pas construit pour fonctionner sur une seule paire ou timeframe. Il fonctionne sur toutes les paires, indices, matières premières, métaux et instruments, dans tous les timeframes, et supporte chaque style de trading, du scalping au swing trading. Il fournit un large ensemble de paramètres configurables pour un trading sérieux et sain.

Notre objectif principal était d'exposer Aria directement au marché sans raccourcis. C'est pourquoi ces options n'ont jamais été incluses dans les Versions 1, 2, ou 3. À partir de V4, ces fonctionnalités peuvent être activées, mais elles resteront toujours définies sur. Le trading sain a toujours été, et restera, la fondation d'Aria.

Pourquoi Aria n'a-t-il pas encore de signal en direct ?

Parce qu'Aria n'est pas finalisé. Les signaux en direct viendront avec V5, et ils seront choisis par les utilisateurs eux-mêmes. Il n'y en aura pas qu'un seul, mais plusieurs signaux divisés par paires et timeframes, chacun avec son propre préréglage. Jusque-là, nous préférons nous concentrer sur la construction de l'outil le plus solide et transparent possible, plutôt que de poursuivre des résultats temporaires.

Non. V5 établira la structure définitive, les signaux et le Mode Prop Firm. Mais Aria continuera d'évoluer avec les nouvelles technologies. Par exemple, V6 intégrera le modèle Falcon, une idée proposée par l'un de nos propres utilisateurs. Ceci assure qu'Aria reste toujours à la pointe.

Quand Aria tradера-t-il les Prop Firms ?

Aria sera entièrement adapté pour les Prop Firms en V5, avec des contrôles de drawdown intégrés et un signal en direct dédié fonctionnant sur des courtiers sélectionnés. Et le plus important, les résultats viendront d'utilisateurs réels, pas de comptes aléatoires.

Qu'est-ce que le Groupe d'Expériences Aria ?

C'est une communauté privée créée par l'un de nos utilisateurs, qui a rapidement attiré les membres les plus avancés d'Aria. Là, des expériences quotidiennes testent comment les IA se comportent sur différentes paires et timeframes.

Pour soutenir ces investigations, nous avons développé un petit EA qui collecte les trades et génère des statistiques détaillées, partagées librement avec la communauté. Un autre utilisateur a aussi créé un EA statistique hautement avancé, offrant une analyse encore plus profonde.





Aria n'est pas seulement un outil unique, mais le centre de tout un écosystème alimenté par la collaboration et l'innovation partagée.

Nous vous invitons à grandir avec Aria au sein de notre communauté spectaculaire, un groupe collaboratif et uni où les idées coulent chaque jour. Beaucoup des fonctionnalités que vous voyez dans Aria aujourd'hui sont nées directement des retours d'utilisateurs, suggestions et expériences partagées au sein du groupe. Ici, chaque voix compte, et ensemble nous continuons à construire et améliorer l'outil pour qu'il reste toujours en avance sur le marché.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Aria n'est pas seulement un EA, c'est un projet vivant alimenté par l'intelligence collective.



