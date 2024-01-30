Oracle MT5

Oracle : l'avenir du trading

Oracle Trading Expert pour Meta Trader est conçu pour offrir des performances fiables sur les marchés GBPUSD et Gold, en s'appuyant sur les dernières techniques de programmation et outils d'apprentissage automatique. Grâce à des algorithmes propriétaires et à un réseau neuronal intégré, Oracle analyse efficacement les données, aidant les utilisateurs à prendre des décisions de trading éclairées. La conception d'Oracle met également l'accent sur la stabilité : ses stratégies sont conçues pour éviter la sur-optimisation, ce qui lui permet de s'adapter à diverses conditions de marché sans réglage excessif. Le système combine des modules d'apprentissage automatique avec des indicateurs clés tels que le RSI et les bandes de Bollinger, créant une approche complète de l'analyse du marché et du timing d'entrée. Testé sur des données historiques, Oracle a montré des résultats prometteurs, offrant une option pratique aux traders qui apprécient les performances stables. Pour toute personne négociant sur la paire GBPUSD et Gold, Oracle Trading Expert est un outil fiable conçu pour aider à naviguer sur les marchés avec confiance et équilibre.

Installation (Comment configurer)

Le principal avantage de l'Expert est son installation ultra simple. Associez EA à un graphique, sélectionnez le risque par transaction en pourcentage du dépôt et profitez du travail de l'Expert Advisor.

Infos :

Symboles de travail : XAUUSD(GOLD), GBPUSD

Période de travail : M5

Le dépôt minimum est de 100 $

L'effet de levier dépend du risque, à faible risque un effet de levier de 1:30 est adapté

Type de compte : N'importe lequel

Sécurité:

N'utilise pas de martingale

N'utilise pas de couverture

Pas de réseau de trading

Protéger les positions avec un stop-loss

Pas de scalping, HFT ou arbitrage

Les avantages de l'Expert :



Utilisation des dernières technologies de programmation

L'EA est développé à l'aide de langages et de cadres de programmation à jour, ce qui garantit sa compatibilité avec les dernières plateformes de trading et son optimisation pour des performances élevées. Cela permet également une maintenance efficace du code et une intégration plus facile de nouvelles fonctionnalités.

Méthodes et développements exclusifs uniques

L'EA comprend des algorithmes exclusifs et personnalisés qui le distinguent des outils de trading automatisés standard. Ces méthodes exclusives améliorent la prise de décision et permettent un contrôle plus précis des stratégies de trading, aidant l'EA à obtenir de meilleurs résultats dans diverses conditions de marché.

Résoudre le problème de surapprentissage

L'EA s'attaque au surajustement, un problème courant où les modèles fonctionnent bien dans les tests historiques mais mal sur les marchés réels. En intégrant des techniques permettant de bien généraliser les données, l'EA maintient la précision et l'adaptabilité dans le trading en temps réel.

Haute précision, stabilité et efficacité

Conçu pour une entrée et une sortie de trading précises, l'EA offre des performances stables même dans des conditions de marché volatiles. Son efficacité dans l'exécution des transactions et la gestion des positions réduit les erreurs et maximise la rentabilité, en équilibrant le risque et la récompense.

La puissance des plugins neuronaux de pointe pour améliorer les capacités EA

En exploitant les plugins de réseau neuronal, l'EA bénéficie de capacités prédictives avancées. Ces plugins traitent des modèles de données complexes pour améliorer la prise de décision, s'adapter rapidement aux nouvelles données et améliorer les performances commerciales globales de l'EA.

Convient aux FTMO et aux sociétés de financement par actions

Conçu pour répondre aux critères stricts des sociétés de trading propriétaires comme FTMO, l'EA est optimisé pour se conformer à des règles telles que les limites de retrait maximales et les seuils de pertes quotidiennes, garantissant ainsi la cohérence et la fiabilité des performances.

Testé avec succès sur l'historique, avec de faibles pertes

Grâce à des tests approfondis dans diverses conditions de marché, l'EA démontre des résultats cohérents, en maintenant les baisses à un niveau bas pour gérer efficacement les risques et préserver le capital lors de mouvements de marché défavorables.

Filtre d'actualités intégré personnalisable

Pour éviter la volatilité due à des événements inattendus, le filtre d'actualités de l'EA arrête les transactions avant les annonces économiques majeures. Cela minimise l'exposition pendant les périodes potentiellement turbulentes, contribuant ainsi à prévenir les pertes dues aux fluctuations inattendues du marché.

Peu sensible aux conditions des courtiers

L'EA est conçu pour fonctionner correctement avec la plupart des courtiers, même s'il peut ne pas être optimal sur les comptes en centimes ou les comptes avec des spreads élevés sur des actifs comme l'or. Des recommandations de courtiers sont disponibles auprès du développeur pour maximiser les performances.

Options de personnalisation et d'optimisation étendues

Les traders peuvent ajuster et affiner les paramètres de l'EA, ce qui lui permet de s'aligner étroitement sur les stratégies de trading et les préférences de risque de chacun. Cette flexibilité permet d'optimiser l'EA pour différents environnements de marché et objectifs de trading.

Facile à installer

L'EA est convivial, avec un processus d'installation simplifié qui permet aux traders de tous niveaux d'expérience de le configurer rapidement.





Avertissement sur les risques :



