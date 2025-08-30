Argos Fury

Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché

Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek.

Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement.

Configuration Unité de temps : H1

Effet de levier : min. 1:30

Dépôt : min. 200 $

Symbole : XAUUSD

Broker : tous les brokers



Cette combinaison entre Deep Seek et la stratégie de retournement est nouvelle – et c’est justement ce qui la rend aussi intéressante. Si vous recherchez des approches innovantes,

ne passez pas à côté de cet EA. C’est le premier de son genre ici – et probablement le début d’une nouvelle ère dans le trading automatisé.

Plutôt que de s’appuyer sur des schémas fixes ou des configurations rigides, cet EA fonctionne de manière adaptative. Il détecte et comprend comment le marché évolue

–et s'y adapte en conséquence. Avec son focus sur les zones de retournement et l'analyse de la pression des prix, il va bien plus loin que les outils classiques.





Présentation de Deep Seek

Deep Seek est un modèle d’analyse moderne, basé sur des structures de données avancées.



Il scanne le marché en temps réel, détecte des schémas, évalue la volatilité et lit entre les lignes — là où les indicateurs classiques s’arrêtent

Deep Seek est particulièrement performant dans les domaines suivants :

Évaluation de la force ou faiblesse du marché

Identification des zones de transition

Adaptation aux différentes phases de marché

Système IA Capacité de trading Analyse de données Vitesse de réaction Gestion du risque Deep Seek Très élevée Excellente Extrêmement rapide Exceptionnelle ChatGPT-4 Élevée Très bonne Rapide Bonne ChatGPT-3.5 Moyenne Bonne Moyenne Moyenne Google Bard Moyenne Bonne Rapide Bonne Bing AI Moyenne Bonne Rapide Bonne

Stratégie Dynamic Reversal Zoning

Cette stratégie se concentre sur les zones de liquidité – des zones où le marché a tendance à se retourner.

L’EA identifie les zones où une pression sur les prix s’accumule ou où le momentum se casse. Plutôt que d’entrer sans réfléchir, il attend des signaux clairs dans ces zones.

Les entrées précises sont rendues possibles grâce aux mécanismes suivants :

Détection des zones en temps réel

Logique d’entrée avec option de ré-entrée

Combinaison de structure des bougies, volume et vitesse de mouvement

Pourquoi cette combinaison est puissante

Deep Seek fournit le contexte, la stratégie fournit le plan.

Alors que les EAs classiques appliquent des règles rigides, cet EA exploite le meilleur des deux mondes :

Deep Seek identifie quand une zone est vraiment pertinente

La stratégie décide comment y réagir

Résultat : un EA flexible, qui reste clair même en période d’instabilité, et repère des opportunités là où d’autres quittent le marché .

Pour qui est fait cet EA ?

Que vous tradiez à court terme ou avec une vision moyen/long terme — cet EA s’adapte. Il est particulièrement adapté pour :

Les traders qui recherchent des entrées nettes

Les phases de forte volatilité

Les marchés en phase de range



