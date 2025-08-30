Argos Fury

5

Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché

Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek.
Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement.

Signal en direct

__________

Configuration
Unité de temps : H1
Effet de levier : min. 1:30
Dépôt : min. 200 $
Symbole : XAUUSD
Broker : tous les brokers

Cette combinaison entre Deep Seek et la stratégie de retournement est nouvelle – et c’est justement ce qui la rend aussi intéressante. Si vous recherchez des approches innovantes,
ne passez pas à côté de cet EA. C’est le premier de son genre ici – et probablement le début d’une nouvelle ère dans le trading automatisé.

Plutôt que de s’appuyer sur des schémas fixes ou des configurations rigides, cet EA fonctionne de manière adaptative. Il détecte et comprend comment le marché évolue
et s’y adapte en conséquence. Avec son focus sur les zones de retournement et l’analyse de la pression des prix, il va bien plus loin que les outils classiques.


Présentation de Deep Seek

Deep Seek est un modèle d’analyse moderne, basé sur des structures de données avancées.
Il scanne le marché en temps réel, détecte des schémas, évalue la volatilité et lit entre les lignes — là où les indicateurs classiques s’arrêtent.

Deep Seek est particulièrement performant dans les domaines suivants :

  • Évaluation de la force ou faiblesse du marché

  • Identification des zones de transition

  • Adaptation aux différentes phases de marché

Système IA Capacité de trading Analyse de données Vitesse de réaction Gestion du risque
Deep Seek Très élevée Excellente Extrêmement rapide Exceptionnelle
ChatGPT-4 Élevée Très bonne Rapide Bonne
ChatGPT-3.5 Moyenne Bonne Moyenne Moyenne
Google Bard Moyenne Bonne Rapide Bonne
Bing AI Moyenne Bonne Rapide Bonne

(Statistiques vérifiées pour l’évaluation des systèmes d’IA)


Stratégie Dynamic Reversal Zoning

Cette stratégie se concentre sur les  zones de liquidité  – des zones où le marché a tendance à se retourner.
L’EA identifie les zones où une pression sur les prix s’accumule ou où le momentum se casse. Plutôt que d’entrer sans réfléchir, il attend des signaux clairs dans ces zones.

Les entrées précises sont rendues possibles grâce aux mécanismes suivants :

  • Détection des zones en temps réel
  • Logique d’entrée avec option de ré-entrée

  • Combinaison de structure des bougies, volume et vitesse de mouvement

Pourquoi cette combinaison est puissante

Deep Seek fournit le contexte, la stratégie fournit le plan.
Alors que les EAs classiques appliquent des règles rigides, cet EA exploite le meilleur des deux mondes :

  • Deep Seek identifie quand une zone est vraiment pertinente
  • La stratégie décide comment y réagir

Résultat : un EA flexible, qui reste clair même en période d’instabilité, et repère des opportunités là où d’autres quittent le marché.

Pour qui est fait cet EA ?

Que vous tradiez à court terme ou avec une vision moyen/long terme — cet EA s’adapte. Il est particulièrement adapté pour :

  • Les traders qui recherchent des entrées nettes
  • Les phases de forte volatilité
  • Les marchés en phase de range


Avis 9
Steffen Schmidt
460
Steffen Schmidt 2025.09.22 19:44 
 

Hello Alexandar, you can use capital/ funds less than $40 with the right settings the hidden gem algorithm behind this EA is excellent and beyond anything I've ever witnessed in my entire lifetime as a trader, highest professionalism with exemplary dedication of quality, methodology focuses on localized volatility zones and directional clusters, with another methodology centers around localized volatility pockets, directional micro-breakouts, and short-cycle price responses observed within gold-specific movement patterns. Deep Seek is a modern analysis model based on advanced data structures. In combination with the Dynamic Reversal Zoning strategy, a system is created that not only detects market movements – but understands them. It scans the market in real time, identifies patterns, evaluates volatility and reads between the lines – right where traditional indicators stop. Can always count on continuously, improving, implementing updates and new combination of both Deep Seek and OpenAI that will be more than enough for the future and next generation to come. Argos Fury need to be offered in a strictly limited number of copies. Once the allocation is reached, the product will no longer be available for purchase. https://msg2.mql5.com/attach/0x01DC2BF3AAC12101

Goldex66
129
Goldex66 2025.09.22 19:03 
 

Hello everyone! I decided to wait a bit before writing my review, and now it’s been 4 weeks. Honestly – it couldn’t be better! The signals may not come often, but every single one of the 8 trades so far has hit full TP. I’ve tried several different EAs, but ARGOS FURY is truly the Holy Grail of this market! I also want to highlight Mr. Alexander – very helpful, patient, and always ready to answer questions. I kept asking when trades would come, and finally they did – with results that exceeded my expectations. Highly recommended! 🚀🔥

David
546
David 2025.09.19 18:23 
 

Purchased the EA yesterday and after two trades today it has already paid for itself and more. Looking forward to seeing more of what this EA can do over the coming months :-)

