AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) —— il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles.

Signal en direct: CLIQUEZ ICI



Prix actuel — seulement $1937 pour les 10 prochains acheteurs.



Prix final: $3987 — le prix augmente de $100 après chaque 10 achats.

MultiWay EA est parfait pour ceux qui recherchent la simplicité, la stabilité et une logique claire — sans configuration compliquée, mais avec des options de gestion monétaire et de contrôle du risque très flexibles.



Cet Expert Advisor suit une véritable philosophie « installer et oublier ». Il peut fonctionner de manière stable pendant des années avec une intervention minimale de l’utilisateur, ce qui le rend idéal pour les stratégies à long terme.



Utilisez MultiWay EA comme solution autonome sur votre compte de trading ou comme composant précieux d’un portefeuille diversifié.



Il suffit de l’attacher au graphique et il s’occupe du reste.





Caractéristiques principales de MultiWay EA : Lorsqu’il fonctionne, l’EA prend en compte non seulement les cotations des paires de devises, mais aussi : Les conditions de volatilité des marchés boursiers mondiaux La volatilité des contrats à terme de change des devises de base des paires négociées La volatilité et les signaux directionnels du marché des options pour les paires concernées

Des filtres de volatilité avancés maintiennent l’EA hors marché lorsque les paires « classiques » (par ex. EURUSD ou GBPUSD) peuvent poursuivre des mouvements unidirectionnels sans retracements.

maintiennent l’EA hors marché lorsque les paires « classiques » (par ex. EURUSD ou GBPUSD) peuvent poursuivre des mouvements unidirectionnels sans retracements. Si des positions sont ouvertes défavorablement, l’EA les clôturera avec une perte contrôlée — pas de maintien infini.

Un système de grille est utilisé, mais sans martingale.



Exigences minimales et recommandations (paramètres par défaut) Broker : tout courtier à faible spread. Nous recommandons IC Markets, IC Trading ou Valutrades.

Dépôt initial minimum : 3000 $

Dépôt initial recommandé : 5000 $

Effet de levier : 1:100 ou plus

Type de compte : Hedging

Utilisez un VPS pour faire fonctionner l’EA 24h/24 et 7j/7 (obligatoire)



Instructions d’installation Ajoutez l’autorisation dans le terminal pour recevoir les informations de marché depuis notre serveur analytique paveludoservice_com (capture d’écran).

Méthode correcte #1 : Lancez l’EA avec les paramètres par défaut sur un seul graphique (capture).

Lancez l’EA avec les paramètres sur (capture). Méthode correcte #2 : Supprimez la liste des symboles dans les paramètres et lancez l’EA sur 9 graphiques : AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (capture).

Supprimez la liste des symboles dans les paramètres et lancez l’EA sur 9 graphiques : AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (capture). Méthode incorrecte : Garder les paramètres par défaut et lancer l’EA sur 9 graphiques séparés (capture).



Les acheteurs sont invités à rejoindre le groupe privé d’utilisateurs. Il suffit de laisser un commentaire sur la page du produit pour demander l’accès.

Si vous souhaitez obtenir un accès gratuit de 21 jours à MultiWay EA pour voir ses performances sur un compte réel, envoyez-moi simplement un message privé.



