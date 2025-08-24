MultiWay EA
- Experts
- PAVEL UDOVICHENKO
- Version: 1.11
- Mise à jour: 14 septembre 2025
- Activations: 7
Signal en direct: CLIQUEZ ICI
Prix actuel — seulement $1937 pour les 10 prochains acheteurs.
Prix final: $3987 — le prix augmente de $100 après chaque 10 achats.
Cet Expert Advisor suit une véritable philosophie « installer et oublier ». Il peut fonctionner de manière stable pendant des années avec une intervention minimale de l’utilisateur, ce qui le rend idéal pour les stratégies à long terme.
Utilisez MultiWay EA comme solution autonome sur votre compte de trading ou comme composant précieux d’un portefeuille diversifié.
Il suffit de l’attacher au graphique et il s’occupe du reste.
Caractéristiques principales de MultiWay EA :
- Lorsqu’il fonctionne, l’EA prend en compte non seulement les cotations des paires de devises, mais aussi :
- Les conditions de volatilité des marchés boursiers mondiaux
- La volatilité des contrats à terme de change des devises de base des paires négociées
- La volatilité et les signaux directionnels du marché des options pour les paires concernées
- Des filtres de volatilité avancés maintiennent l’EA hors marché lorsque les paires « classiques » (par ex. EURUSD ou GBPUSD) peuvent poursuivre des mouvements unidirectionnels sans retracements.
- Si des positions sont ouvertes défavorablement, l’EA les clôturera avec une perte contrôlée — pas de maintien infini.
- Un système de grille est utilisé, mais sans martingale.
Exigences minimales et recommandations (paramètres par défaut)
- Broker : tout courtier à faible spread. Nous recommandons IC Markets, IC Trading ou Valutrades.
- Dépôt initial minimum : 3000 $
- Dépôt initial recommandé : 5000 $
- Effet de levier : 1:100 ou plus
- Type de compte : Hedging
- Utilisez un VPS pour faire fonctionner l’EA 24h/24 et 7j/7 (obligatoire)
Instructions d’installation
- Ajoutez l’autorisation dans le terminal pour recevoir les informations de marché depuis notre serveur analytique paveludoservice_com (capture d’écran).
- Méthode correcte #1 : Lancez l’EA avec les paramètres par défaut sur un seul graphique (capture).
- Méthode correcte #2 : Supprimez la liste des symboles dans les paramètres et lancez l’EA sur 9 graphiques : AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD (capture).
- Méthode incorrecte : Garder les paramètres par défaut et lancer l’EA sur 9 graphiques séparés (capture).
Les acheteurs sont invités à rejoindre le groupe privé d’utilisateurs. Il suffit de laisser un commentaire sur la page du produit pour demander l’accès.
Si vous souhaitez obtenir un accès gratuit de 21 jours à MultiWay EA pour voir ses performances sur un compte réel, envoyez-moi simplement un message privé.
Et très important :
Chaque acheteur de MultiWay EA a la possibilité d’obtenir LittleCrazy EA GRATUITEMENT !
Si vous avez déjà acheté MultiWay EA et souhaitez accéder à LittleCrazy EA — envoyez-moi un message privé et je vous expliquerai comment l’obtenir.
This EA is great and the author is fabulous. Pavel is really fabulous person.Go the extra mile to help you with your querry and is very honest .Salute to this kind hearted man!!