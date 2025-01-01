CiClose

CiClose est une classe permettant d'accéder aux prix de clôture des barres de l'historique.

Description

La classe CiClose fournit un accès aux prix de clôture des barres de l'historique.

Déclaration

class CiClose: public CPriceSeries

Titre

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CArray CArrayObj CSeries CPriceSeries CiClose

Méthodes de Classe

Méthodes de Création Create Crée une série de données Méthodes d'Accès aux Données GetData Retourne la donnée