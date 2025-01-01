CiHigh
CiHigh est une classe permettant d'accéder aux prix plus hauts (high) des barres de l'historique.
Description
La classe CHigh fournit un accès aux prix les plus hauts des barres de l'historique.
Déclaration
class CiHigh: public CPriceSeries
Titre
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CiHigh
Méthodes de Classe
Méthodes de Création
|
Crée une série de données
Méthodes d'Accès aux Données
|
Retourne la donnée
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Méthodes héritées de la classe CPriceSeries
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh