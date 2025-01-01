CiLow
CiLow est une classe permettant d'accéder aux prix plus bas (low) des barres de l'historique.
Description
La classe CiLow fournit un accès aux prix les plus bas des barres de l'historique.
Déclaration
class CiLow: public CPriceSeries
Titre
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CiLow
Méthodes de Classe
Méthodes de Création
|
Crée une série de données
Méthodes d'Accès aux Données
|
Retourne la donnée
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Méthodes héritées de la classe CPriceSeries
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh