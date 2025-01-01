Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursClasses de baseCPriceSeriesMaxIndex BufferResizeGetDataRefreshMinIndexMinValueMaxIndexMaxValue MaxIndex Retourne l'index du plus grand élément dans l'intervalle spécifié. virtual int MaxIndex( const int start, // index de départ const int count // nombre d'éléments à analyser ) const Paramètres start [in] Index de départ. count [in] Nombre d'éléments à traiter. Valeur de retour L'index de l'élément maximal du buffer spécifié dans l'intervalle donné, ou -1 en cas d'erreur. MinValue MaxValue