Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursClasses de baseCPriceSeriesMaxIndex 

MaxIndex

Retourne l'index du plus grand élément dans l'intervalle spécifié.

virtual int  MaxIndex(
   const int  start,     // index de départ
   const int  count      // nombre d'éléments à analyser
   ) const

Paramètres

start

[in]  Index de départ.

count

[in]  Nombre d'éléments à traiter.

Valeur de retour

L'index de l'élément maximal du buffer spécifié dans l'intervalle donné, ou -1 en cas d'erreur.