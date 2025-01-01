Référence MQL5Bibliothèque StandardFichiersCFileFileFindNext
- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
FileFindNext
Continue la recherche, commencée avec la fonction FileFindFirst().
bool FileFindNext(
Paramètres
search_handle
[in] Handle de recherche, retourné par la méthode FileFindFirst().
file_name
[out] Référence sur la chaîne de caractères si un fichier est trouvé.
Valeur de retour
vrai en cas de succès, faux si aucun fichier correspondant au filtre spécifié n'est trouvé.