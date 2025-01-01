FileFindNext

Continue la recherche, commencée avec la fonction FileFindFirst().

bool FileFindNext(

int search_handle,

string& file_name

)

Paramètres

search_handle

[in] Handle de recherche, retourné par la méthode FileFindFirst().

file_name

[out] Référence sur la chaîne de caractères si un fichier est trouvé.

Valeur de retour

vrai en cas de succès, faux si aucun fichier correspondant au filtre spécifié n'est trouvé.