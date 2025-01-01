DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardFichiersCFileFileFindNext 

FileFindNext

Continue la recherche, commencée avec la fonction FileFindFirst().

bool  FileFindNext(
   int      search_handle,     // Handle de recherche
   string&  file_name          // Référence sur la chaîne de caractères pour le prochain fichier trouvé
   )

Paramètres

search_handle

[in]  Handle de recherche, retourné par la méthode FileFindFirst().

file_name

[out]  Référence sur la chaîne de caractères si un fichier est trouvé.

Valeur de retour

vrai en cas de succès, faux si aucun fichier correspondant au filtre spécifié n'est trouvé.