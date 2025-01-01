- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
Open
Ouvre le fichier spécifié et l'assigne à l'instance de class en cas de succès.
|
int Open(
Paramètres
file_name
[in] Nom du fichier à ouvrir.
flags
[in] Flags d'ouverture du fichier.
delimiter=9
[in] Séparateur du fichier CSV.
Valeur de retour
Handle sur le fichier ouvert.
Note
Le répertoire de travail dépend du flag FILE_COMMON, défini par la méthode SetCommon().