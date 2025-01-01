DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardFichiersCFileOpen 

Open

Ouvre le fichier spécifié et l'assigne à l'instance de class en cas de succès.

int  Open(
   const string  file_name,       // nom du fichier
   int           flags,           // Flags
   short         delimiter=9      // Séparateur
   )

Paramètres

file_name

[in]  Nom du fichier à ouvrir.

flags

[in]  Flags d'ouverture du fichier.

delimiter=9

[in]  Séparateur du fichier CSV.

Valeur de retour

Handle sur le fichier ouvert.

Note

Le répertoire de travail dépend du flag FILE_COMMON, défini par la méthode SetCommon().