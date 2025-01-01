DocumentationSections
ReadLong

Lit une variable de type long ou ulong depuis le fichier.

bool  ReadLong(
   long&  value      
   )

Paramètres

value

[in]  Variable destination de type long ou ulong.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la donnée n'a pas été lue.