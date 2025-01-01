DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardFichiersCFileBinWriteChar 

WriteChar

Ecrit une variable de type char ou uchar dans le fichier.

uint  WriteChar(
   char  value      // Valeur
   )

Paramètres

value

[in]  Variable à écrire.

Valeur de retour

Nombre d'octets écrits.