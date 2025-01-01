DocumentationSections
ReadObject

Lit les données d'une instance de classe dérivant de la classe CObject depuis le fichier.

bool  ReadObject(
   CObject*  object      // Référence sur l'objet
   )

Paramètres

object

[in]  Référence sur l'instance à lire de la classe dérivant de la classe CObject.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la donnée n'a pas été lue.