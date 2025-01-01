ReadObject

Lit les données d'une instance de classe dérivant de la classe CObject depuis le fichier.

bool ReadObject(

CObject* object

)

Paramètres

object

[in] Référence sur l'instance à lire de la classe dérivant de la classe CObject.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la donnée n'a pas été lue.