Référence MQL5 CFile ReadInteger 

ReadInteger

Lit une variable de type int ou uint depuis le fichier.

bool  ReadInteger(
   int&  value      // Variable destination
   )

Paramètres

value

[in]  Variable destination de type int ou uint.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la donnée n'a pas été lue.