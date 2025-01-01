DocumentationSections
Delete

Supprime le fichier assigné à l'instance du fichier.

void  Delete()

Supprime le fichier spécifié.

void  Delete(
   const string  file_name      // Nom du fichier
   )

Paramètres

file_name

[in]  Nom du fichier à supprimer.

Note

Le répertoire de travail dépend du flag FILE_COMMON, défini par la méthode SetCommon().