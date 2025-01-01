DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardFichiersCFileFolderCreate 

FolderCreate

Crée un nouveau répertoire.

bool  FolderCreate(
   const string  folder_name      // Nom du répertoire
   )

Paramètres

folder_name

[in]  Nom du répertoire à créer. Contient le chemin relatif du répertoire définit avec le flag FILE_COMMON.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le répertoire n'a pas été créé.

Note

Le répertoire de travail dépend du flag FILE_COMMON, défini par la méthode SetCommon().