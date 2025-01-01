Opérations sur les Fichiers

Cette section contient les détails techniques d'utilisation des classes d'opérations sur les fichiers et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

Utiliser les classes liées aux opérations sur les fichiers vous fera gagner du temps lors du développement d'applications qui utilisent les opérations d'entrée/sortie sur les fichiers.

La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme de données) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Files.