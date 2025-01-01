Référence MQL5Bibliothèque StandardFichiersCFileIsLineEnding HandleFilenameFlagsSetUnicodeSetCommonOpenCloseDeleteIsExistCopyMoveSizeTellSeekFlushIsEndingIsLineEndingFolderCreateFolderDeleteFolderCleanFileFindFirstFileFindNextFileFindClose IsLineEnding Vérifie la fin de ligne du fichier. Utilisé pendant les opérations de lecture du fichier. bool IsLineEnding() Valeur de retour vrai si la fin de ligne du fichier est atteinte après la dernière opération de lecture d'un fichier txt ou csv (caractères CR-LF). IsEnding FolderCreate