Référence MQL5Bibliothèque StandardFichiersCFileIsLineEnding 

IsLineEnding

Vérifie la fin de ligne du fichier. Utilisé pendant les opérations de lecture du fichier.

bool  IsLineEnding()

Valeur de retour

vrai si la fin de ligne du fichier est atteinte après la dernière opération de lecture d'un fichier txt ou csv (caractères CR-LF).