Référence MQL5Bibliothèque StandardFichiersCFileBinReadShort 

ReadShort

Lit une variable de type short ou ushort depuis le fichier.

bool  ReadShort(
   short&  value      
   )

Paramètres

value

[in]  Variable destination de type short ou ushort.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la donnée n'a pas été lue.