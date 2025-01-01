DocumentationSections
WriteCharArray

Ecrit un tableau de variables de type char ou uchar dans le fichier.

uint  WriteCharArray(
   char&  array[],            // Référence sur le tableau
   int    start_item=0,       // Elément de départ
   int    items_count=-1      // Number of elements
   )

Paramètres

array[]

[in]  Tableau à écrire.

start_item=0

[in]  Elément de départ to write from.

items_count=-1

[in]  Nombre d'éléments à écrite (-1 - pour le tableau entier).

Valeur de retour

Nombre d'octets écrits.