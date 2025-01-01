DocumentationSections
Référence MQL5 Bibliothèque Standard Fichiers CFile BinWriteLong 

WriteLong

Ecrit une variable de type long ou ulong dans le fichier.

uint  WriteLong(
   long  value      // Valeur
   )

Paramètres

value

[in]  Variable à écrire.

Valeur de retour

Nombre d'octets écrits.