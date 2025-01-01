ReadDoubleArray

Lit un tableau de variables de type double depuis le fichier.

bool ReadDoubleArray(

double& array[],

int start_item=0,

int items_count=-1

)

Paramètres

array[]

[in] Référence sur le tableau destination de type double.

start_item=0

[in] Elément de départ.

items_count=-1

[in] Nombre d'éléments à lire (-1 - lit jusqu'à la fin du fichier).

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la donnée n'a pas été lue.