SetCommon

Définit/Réinitialise le flag FILE_COMMON.

void SetCommon(

bool common

)

Paramètres

common

[in] Nouvelle valeur du flag FILE_COMMON.

Note

La flag FILE_UNICODE détermine le répertoire courant de travail. S'il est faux, le répertoire local du terminal est utilisé comme répertoire courant de travail. S'il est vrai, le répértoire général est utilisé comme répertoire courant de travail. Si le fichier a déjà été ouvert, le flag ne peut pas être changé.