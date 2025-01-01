- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
SetCommon
Définit/Réinitialise le flag FILE_COMMON.
|
void SetCommon(
Paramètres
common
[in] Nouvelle valeur du flag FILE_COMMON.
Note
La flag FILE_UNICODE détermine le répertoire courant de travail. S'il est faux, le répertoire local du terminal est utilisé comme répertoire courant de travail. S'il est vrai, le répértoire général est utilisé comme répertoire courant de travail. Si le fichier a déjà été ouvert, le flag ne peut pas être changé.