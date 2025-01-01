Référence MQL5Bibliothèque StandardFichiersCFileBinReadCharArray
- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
ReadCharArray
Lit un tableau de variables de type char ou uchar depuis le fichier.
|
bool ReadCharArray(
Paramètres
array[]
[in] Référence sur le tableau destination de type char ou uchar.
start_item=0
[in] Elément de départ.
items_count=-1
[in] Nombre d'éléments à lire (-1 - lit jusqu'à la fin du fichier).
Valeur de retour
vrai si réalisé avec succès, faux si la donnée n'a pas été lue.