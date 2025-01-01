DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardFichiersCFileBinWriteString 

WriteString

Ecrit une variable de type string dans le fichier.

uint  WriteString(
   const string  value      // Valeur
   )

Paramètres

value

[in]  Chaîne de caractères à écrire.

Valeur de retour

Nombre d'octets écrits.

WriteString

Ecrit une variable de type string dans le fichier.

uint  WriteString(
   const string  value,     // Valeur
   int           size       // Taille
   )

Paramètres

value

[in]  Chaîne de caractères à écrire.

size

[in] Nombre d'octets à écrire.

Valeur de retour

Nombre d'octets écrits.