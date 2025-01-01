FolderClean

Vide le répertoire sépcifié.

bool FolderClean(

const string folder_name

)

Paramètres

folder_name

[in] Nom du répertoire à supprimer. Contient le chemin relatif du répertoire définit avec le flag FILE_COMMON.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le répertoire n'a pas été vidé.

Note

Le répertoire de travail dépend du flag FILE_COMMON, défini par la méthode SetCommon().