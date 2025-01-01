- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
FolderClean
Vide le répertoire sépcifié.
|
bool FolderClean(
Paramètres
folder_name
[in] Nom du répertoire à supprimer. Contient le chemin relatif du répertoire définit avec le flag FILE_COMMON.
Valeur de retour
vrai si réalisé avec succès, faux si le répertoire n'a pas été vidé.
Note
Le répertoire de travail dépend du flag FILE_COMMON, défini par la méthode SetCommon().