DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardFichiersCFileBinWriteLongArray 

WriteLongArray

Ecrit un tableau de variables de type long ou <t3>ulong</t3><t4> dans le fichier.</t4>

uint  WriteLongArray(
   long&  array[],            // Tableau à écrire
   int    start_item=0,       // Elément de départ
   int    items_count=-1      // Nombre d'éléments à écrite (-1 pour le tableau complet).
   )

Paramètres

array[]

[in]  Tableau à écrire.

start_item=0

[in]  Elément de départ to write from.

items_count=-1

[in]  Nombre d'éléments à écrite (-1 pour le tableau complet). (-1 - for whole array).

Valeur de retour

Nombre d'octets écrits.