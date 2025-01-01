DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardFichiersCFileBinOpen 

Open

Ouvre le fichier binaire spécifié et l'assigne à l'instance de classe en cas de succès.

int  Open(
   const string  file_name,     // Nom du fichier
   int           flags          // Flags
   )

Paramètres

file_name

[in]  Nom du fichier à ouvrir.

flags

[in]  Flags d'ouverture du fichier (flag FILE_BIN).

Valeur de retour

Handle sur le fichier ouvert.