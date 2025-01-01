- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
Open
Ouvre le fichier binaire spécifié et l'assigne à l'instance de classe en cas de succès.
|
int Open(
Paramètres
file_name
[in] Nom du fichier à ouvrir.
flags
[in] Flags d'ouverture du fichier (flag FILE_BIN).
Valeur de retour
Handle sur le fichier ouvert.