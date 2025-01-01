- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
Move
Renomme/déplace un fichier.
|
bool Move(
Paramètres
src_name
[in] Nom du fichier à déplacer.
src_flag
[in] Flags du fichier à copier (seul FILE_COMMON est utilisé).
dst_name
[in] Nom du fichier de destination.
dst_flags
[in] Flags du fichier de destination (seuls FILE_REWRITE et FILE_COMMON sont utilisés).
Valeur de retour
vrai si réalisé avec succès, faux si le déplacement du fichier a échoué.