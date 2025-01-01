DocumentationSections
Move

Renomme/déplace un fichier.

bool  Move(
   const string  src_name,      // Nom du fichier source
   int           src_flag,      // Flag
   const string  dst_name,      // Nom du fichier destination
   int           dst_flags      // Flags
   )

Paramètres

src_name

[in]  Nom du fichier à déplacer.

src_flag

[in]  Flags du fichier à copier (seul FILE_COMMON est utilisé).

dst_name

[in]  Nom du fichier de destination.

dst_flags

[in]  Flags du fichier de destination (seuls FILE_REWRITE et FILE_COMMON sont utilisés).

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le déplacement du fichier a échoué.