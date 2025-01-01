- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
CFile
CFile est la classe de base pour les classes CFileBin et CFileTxt.
Description
La classe CFile fournit un accès simplifié pour toutes ses classes dérivées aux fonctions relatives aux fichiers et aux répertoires de l'API MQL5.
Déclaration
|
class CFile: public CObject
Titre
|
#include <Files\File.mqh>
Méthodes de Classe
|
Attributs
|
|
Retourne le handle du fichier
|
Retourne le nom du fichier
|
Retourne les flags du fichier
|
Définit/Réinitialise le flag FILE_UNICODE
|
Définit/Réinitialise le flag FILE_COMMON
|
Méthodes générales liées aux fichiers
|
|
Ouvre un fichier
|
Ferme un fichier
|
Supprime un fichier
|
Vérifie l'existence d'un fichier
|
Copie un fichier
|
Renomme/déplace un fichier
|
Retourne la taille du fichier
|
Retourne la position courante dans le fichier
|
Définit la position courante dans le fichier
|
Ecrit les données sur le disque
|
Vérifie la fin du fichier
|
Vérifie la fin de ligne du fichier
|
Méthodes générales liées aux répertoires
|
|
Crée un répertoire
|
Supprime un répertoire
|
Vide un répertoire
|
Méthodes de recherche
|
|
Commence une recherche de fichier
|
Continue une recherche de fichier
|
Ferme la handle de recherche