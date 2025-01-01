CFile

CFile est la classe de base pour les classes CFileBin et CFileTxt.

Description

La classe CFile fournit un accès simplifié pour toutes ses classes dérivées aux fonctions relatives aux fichiers et aux répertoires de l'API MQL5.

Déclaration

class CFile: public CObject

Titre

#include <Files\File.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CFile Descendants directs CFileBin, CFilePipe, CFileTxt

Méthodes de Classe

Attributs Handle Retourne le handle du fichier Filename Retourne le nom du fichier Flags Retourne les flags du fichier SetUnicode Définit/Réinitialise le flag FILE_UNICODE SetCommon Définit/Réinitialise le flag FILE_COMMON Méthodes générales liées aux fichiers Open Ouvre un fichier Close Ferme un fichier Delete Supprime un fichier IsExist Vérifie l'existence d'un fichier Copy Copie un fichier Move Renomme/déplace un fichier Size Retourne la taille du fichier Tell Retourne la position courante dans le fichier Seek Définit la position courante dans le fichier Flush Ecrit les données sur le disque IsEnding Vérifie la fin du fichier IsLineEnding Vérifie la fin de ligne du fichier Méthodes générales liées aux répertoires FolderCreate Crée un répertoire FolderDelete Supprime un répertoire FolderClean Vide un répertoire Méthodes de recherche FileFindFirst Commence une recherche de fichier FileFindNext Continue une recherche de fichier FileFindClose Ferme la handle de recherche