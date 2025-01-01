DocumentationSections
CFile

CFile est la classe de base pour les classes CFileBin et CFileTxt.

Description

La classe CFile fournit un accès simplifié pour toutes ses classes dérivées aux fonctions relatives aux fichiers et aux répertoires de l'API MQL5.

Déclaration

   class CFile: public CObject

Titre

   #include <Files\File.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CFile

Descendants directs

CFileBin, CFilePipe, CFileTxt

Méthodes de Classe

Attributs

 

Handle

Retourne le handle du fichier

Filename

Retourne le nom du fichier

Flags

Retourne les flags du fichier

SetUnicode

Définit/Réinitialise le flag FILE_UNICODE

SetCommon

Définit/Réinitialise le flag FILE_COMMON

Méthodes générales liées aux fichiers

 

Open

Ouvre un fichier

Close

Ferme un fichier

Delete

Supprime un fichier

IsExist

Vérifie l'existence d'un fichier

Copy

Copie un fichier

Move

Renomme/déplace un fichier

Size

Retourne la taille du fichier

Tell

Retourne la position courante dans le fichier

Seek

Définit la position courante dans le fichier

Flush

Ecrit les données sur le disque

IsEnding

Vérifie la fin du fichier

IsLineEnding

Vérifie la fin de ligne du fichier

Méthodes générales liées aux répertoires

 

FolderCreate

Crée un répertoire

FolderDelete

Supprime un répertoire

FolderClean

Vide un répertoire

Méthodes de recherche

 

FileFindFirst

Commence une recherche de fichier

FileFindNext

Continue une recherche de fichier

FileFindClose

Ferme la handle de recherche

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

 