- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
SetUnicode
Définit/Réinitialise le flag FILE_UNICODE.
void SetUnicode(
Paramètres
unicode
[in] Nouvelle valeur du flag FILE_UNICODE.
Note
Le résultat des opérations sur les chaînes de caractères dépend du flag FILE_UNICODE. S'il est faux, les codes ANSI sont utilisés (symboles sur 1 octet). S'il est défini, les codes UNICODE sont utilisés (symboles sur 2 octets). Si le fichier a déjà été ouvert, le flag ne peut pas être changé.