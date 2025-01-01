SetUnicode

Définit/Réinitialise le flag FILE_UNICODE.

void SetUnicode(

bool unicode

)

Paramètres

unicode

[in] Nouvelle valeur du flag FILE_UNICODE.

Note

Le résultat des opérations sur les chaînes de caractères dépend du flag FILE_UNICODE. S'il est faux, les codes ANSI sont utilisés (symboles sur 1 octet). S'il est défini, les codes UNICODE sont utilisés (symboles sur 2 octets). Si le fichier a déjà été ouvert, le flag ne peut pas être changé.