DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardFichiersCFileBinReadLongArray 

ReadLongArray

Lit un tableau de variables de type long ou ulong depuis le fichier.

bool  ReadLongArray(
   long&  array[],            // Tableau destination
   int    start_item=0,       // Elément de départ
   int    items_count=-1      // Nombre d'éléments à lire
   )

Paramètres

array[]

[in]  Référence sur le tableau destination de type long ou ulong.

start_item=0

[in]  Elément de départ.

items_count=-1

[in]  Nombre d'éléments à lire (-1 - lit jusqu'à la fin du fichier).

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la donnée n'a pas été lue.